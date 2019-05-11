Почему сыр помогает контролировать уровень сахара в крови

Исследование, проведенное экспертами университета Альберты, показывает, что полезные эффекты сыра могут быть связаны не с жиром, а с другим компонентом — белком или кальцием.

С одной стороны, сыр является отличным источником минералов, таких как кальций и магний, витамины А, В2 и В12, не говоря уже о том, что этот продукт остается одним из важнейших носителей белка. С другой стороны, в сыре много насыщенных жиров и соли, поэтому часто диетологи не советуют его людям, желающим соблюдать здоровую диету.

Как это ни парадоксально, однако, в настоящее время появляется все больше доказательств того, что люди, которые едят много сыра, не имеют более высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Результаты ученых из Альберты показывают, что сыр снижает резистентность к инсулину, что важно для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Изменения в метаболитах крови, прежде всего, связаны с определенным типом молекул, называемых фосфолипидами, которые оказывают сильное влияние на тело. Их сокращение развивает резистентность к инсулину, а сыр в диете добавляет их.

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