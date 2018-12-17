Почему счастливые пары спят раздельно

Согласно одному недавнему исследованию, почти 25% пары спят на разных кроватях, а 10% — даже в разных спальнях.

Согласно одному недавнему исследованию, почти 25% пары спят на разных кроватях, а 10% — даже в разных спальнях. Но это никак не связано с проблемами в отношениях.

Некоторые эксперты даже говорят, что нет ничего лучше, чем спать раздельно с партнером. Один храпит, другой брыкается, кто-то укрывается, а кто-то включает кондиционер — и все это мешает сну другого.

Конечно, совместный сон укрепляет эмоциональную связь и близость, но этого можно достичь не только во время сна. Те, кто спят раздельно, могут просто выделять время для утренних или вечерних объятий в постели, секса.

Потому что важнее всего — это хороший качественный сон.Если вы спите вместе, потому что «так надо для отношений», но при этом жутко не высыпаетесь из-за особенностей сна друг друга, вы лишь будете еще больше раздражаться, а не сближаться эмоционально.

Раздельный сон — это выбор каждого, а не признак проблем в отношениях.

Вот несколько человек поделились тем, почему они решили спать раздельно и как это повлияло на их отношения:

«Мы оба интроверты и хотим иметь собственное пространство. Мы спали в разных комнатах с самого начала. У меня бессонница и очень чувствительный сон, я могу проснуться от малейшего шороха. Я ложусь рано и встаю поздно, а он сидит допоздна и встает рано. Нам удобнее спать раздельно. Так мы больше отдыхаем, и это не мешает нам обниматься, когда мы бодрствуем».

«У меня бессонница, а он храпит как медведь. Обычно мы смотрим телевизор, а потом он уходит спать в свою комнату. Я же ложусь, когда получится. И он лучше высыпается, потому что я не пинаю его постоянно в бок».

«Мы спим раздельно все 15 лет нашего брака. Особенно это стало полезно с рождением детей, когда каждая минута сна и отдыха драгоценна. Но по утрам я завариваю кофе и прихожу к нему в постель».

«Последний год мы спим в разных комнатах, и это потрясающе! Наши отношения стали только крепче, потому что мы больше не спорим, кто громче храпел и кого разбудил».

«У нас просто разные потребности. Моя спальня — это такая девчачья пещера: с эфирными маслами, увлажнителем воздуха и матрасом с подогревом. У него более спартанские условия. Но это не отражается на наших отношениях. Наоборот, когда мы встречаемся на одной территории, мы более изобретательны. А поодиночке спим как младенцы».

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