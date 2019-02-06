Почему проживание в отдельном доме может быть полезнее для здоровья

Первое исследование, посвящённое изучению биологического воздействия конкретного вида жилья на здоровье людей, показало, что у арендаторов или людей, живущих в многоквартирных или коммунальных домах, в крови повышен уровень химического вещества, связанного со стрессом и воспалением.

Химическое вещество, называемое С-реактивным белком, медики связывают с сердечно-сосудистыми нарушениями, которые, в свою очередь, могут вызывать стенокардию, сердечную недостаточность, сердечные приступы и инсульты.

Исследование, проведенное с участием почти 10 тысяч человек, показало, что в крови живущих в многоквартирных домах, в домах террасного типа и даже в домах на две семьи, уровень С-реактивного белка в два раза выше, чем в крови людей, проживающих в отдельных домах.

Различия сохранялись даже с учётом региона, статуса занятости, пола, вредных привычек, веса и наличия хронических заболеваний.

Хотя исследователи и говорят, что полученные в ходе исследования данные являются только наблюдательными, они косвенно подтверждаются предыдущими исследованиями, связывающими тип жилья со здоровьем жителей.

«Вполне возможно, что доступ к садам или зелёным парковым зонам, который, вероятно, зависит от типа жилья, может частично объяснить этот результат, но это не может быть достоверно проверено», — сказала доктор Эми Клер из Института исследований социально-экономического развития в университете Эссекса.

«Главные выводы исследования заключаются в том, что полученные данные являются ещё одним доказательством того, что ситуация с жилищем связана со здоровьем, и нам хотелось бы, чтобы эти обстоятельства более чётко учитывались при проведении жилищной политики».

Исследование было опубликовано в издании Journal of Epidemiology & Community Health.

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