Почему потеря воли к жизни может привести к смертельному исходу в течение всего трёх недель

Потеря воли к жизни смертельна, считают учёные, и после этого человек может умереть в течение трёх недель — просто потому, что он отказался от жизни.

Это состояние известно как «психогенная смерть», и оно имеет пять этапов,

Первый из них, иногда называемый «полной сдачей», обычно следует за эмоциональным шоком, из-за которого человек думает, что у него нет разумного выхода из сложившейся ситуации, что делает его опасно апатичным в отношении собственного существования.

Если не остановиться, смерть обычно происходит через три недели после первого этапа, но может произойти ещё раньше. Однако этот синдром не признается некоторыми учёными.

«Психогенная смерть реальна, — считает доктор Лич. — Это не самоубийство, оно не связано с депрессией, но сам акт отказа от жизни и последующая за этим смерть обычно в течение нескольких дней — это очень реальное состояние, часто связанное с тяжёлой психологической травмой».

Психогенная смерть, также известная как смерть Вуду, была впервые определена в 1942 году гарвардским психологом Уолтером Кэнноном, который заметил, что это состояние зачастую может быть вызвано страхом перед сверхъестественными силами из-за нарушенных табу. Люди, которые считали, что они были прокляты, часто действительно умирали в течение нескольких дней.

Кэннон же считал, что пострадавший просто не мог выбрать одну из альтернатив: «бой или бегство», что и приводило к фатальной цепочке событий.

Рассмотрев ряд случаев с заключёнными из концлагерей, судьбы некоторых выживших при кораблекрушениях и колонистов Джеймстауна (часть первых переселенцев-англичан буквально умерла от голода, хотя леса были полны дичи, а реки — рыбой), доктор Лич обнаружил, что первый этап «психогенной смерти» — это социальный уход, при котором страдающие испытывают недостаток эмоций, вялость и безразличие и становятся при этом полностью поглощёнными собой и своими мыслями.

Затем начинается глубокая апатия, когда человек больше не заботится о самосохранении и вместо этого погружается в глубокую деморализующую меланхолию.

Третий этап — это «абулия», состояние, при котором люди перестают говорить и отказываются от еды и мытья, что приводит к четвёртой стадии, психической акинезии, когда они уже не испытывают никакой боли.

Завершающий этап заканчивается смертью. Доктор Лич рассказывает: «Когда заключённый вынимал последнюю припрятанную сигарету и зажигал её, его товарищи по лагерю знали, что человек действительно сдался, потерял веру в свою способность продолжать борьбу и скоро погибнет».

Тем не менее, смерть не является неизбежной для любого человека, страдающего синдромом «сдачи», и может быть отменена различными вмешательствами, включая физическую активность, которая высвобождает полезный химический гормон удовольствия дофамин.

Исследование предполагает, что психологический спад происходит от изменений в области мозга, ответственной за мотивацию.

Результаты исследование были опубликованы в журнале Medical Hypotheses.

Источник