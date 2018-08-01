Почему американцы так любят прачечные

Сегодня в Соединенных Штатах порядка 40 тысяч прачечных, их совокупный доход равен около 5 миллиардов долларов. Напрашивается вопрос: «Неужели американцы так любят стирать в прачечных?». А где же домашние стиральные машинки – ведь судя по доходам, они могут себе позволить самую навороченную бытовую технику. Однако мы часто видим в кинофильмах, как они чуть ли не толпами посещают общественные прачечные. В этом вопросе следует разобраться.

Из истории распространения прачечных в Америке

Традиция отдавать белье в прачечную появилось в Америке в конце XIX века Услуги по стирке одежды или иной принадлежности поначалу стоили немалых денег, и их могли себе позволить лишь обеспеченные граждане. Приведенные в порядок вещи пересылались по почте их владельцам.

[ads1]В 30-е годы прошлого века благодаря распространению системы самообслуживания, плата в прачечных снизилась, и стала доступной для многих жителей Штатов.

В послевоенный период, когда благополучие американцев быстро росло, в домах все больше стали появляться стиральные машины. Хозяева общественных «салонов чистоты» боялись снижения наплыва посетителей. Однако клиентская база оставалась все такой же большой. Со временем спрос на прачечные не только не упал, но и значительно возрос. В чем же причина парадокса?

Причины популярности прачечных

Аналитические компании Америки пришли к выводам, почему граждане страны предпочитают стирать в общественных местах. Причини несколько:

Желание экономить

Стирка в личной машине сопряжена с рядом затрат: за использование электричества и воды. Услуги в прачечной обходятся дешевле.

[ads2]Отсутствие свободного пространства

Жилье в Америке довольно дорогое удовольствие. Многие люди снимают квартиры. Арендаторы часто не соглашаются на установку в арендуемом помещении «опасных бытовых приборов». Есть страх поломки машины, замыкания, затопление соседей и прочие неприятности. Состоятельные граждане стирают в прачечных габаритные вещи.

Общение с друзьями

Некоторые отправляются стирать компанией. Именно для таких «посиделок» там установлен Wi-Fi, расставлены диванчики, имеются кофейные аппараты и другие мелочи для удобства и комфорта.

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