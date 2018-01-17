Главная / Блог / Писатели выбрали лучшие книги за последние 200 лет

Писатели выбрали лучшие книги за последние 200 лет

17.01.2018 Блог

Более ста самых известных писателей Великобритании и Америки приняли участие в опросе под условным названием «Писатели выбирают свои любимые книги». Главным произведением XIX века оказалась «Анна Каренина», XX века — «Лолита».

Среди 125 участников опроса были, в частности, Норман Мейлер (Norman Mailer), Стивен Кинг (Stephen King), Энн Патчетт (Ann Patchett), Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) и Джойс Кэрол Оутс (Joyce Carol Oates).

Они должны были выбрать десять величайших произведений мировой художественной литературы — романов, сборников рассказов, драматургических и поэтических произведений.

В общей сложности писателями было предложено 544 произведения. В каждом списке книги набирали определенное количество баллов в зависимости от порядкового номера. Если книга значилась под первым номером, она получала десять баллов, а если завершала список — один балл.

Десять величайших литературных произведений ХХ века

  1. «Лолита» — Владимир Набоков;
  2. «Великий Гэтсби» — Френсис Скотт Фицджеральд;
  3. «В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст;
  4. «Улисс» — Джеймс Джойс;
  5. «Дублинцы» — Джеймс Джойс;
  6. «Сто лет одиночества» — Габриэль Гарсиа Маркес;
  7. «Шум и ярость» — Уильям Фолкнер;
  8. «На маяк» — Вирджиния Вульф;
  9. «Полное собрание рассказов» — Фланнери О’Коннор;
  10. «Бледное пламя» — Владимир Набоков.

Десять величайших литературных произведений ХIХ века

  1. «Анна Каренина» — Лев Толстой;
  2. «Мадам Бовари» — Гюстав Флобер;
  3. «Война и мир» — Лев Толстой;
  4. «Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен;
  5. Рассказы Антона Чехова;
  6. «Миддлмарч» — Джордж Элиот;
  7. «Моби Дик» — Герман Мелвилл;
  8. «Большие надежды» — Чарльз Диккенс;
  9. «Преступление и наказание» — Федор Достоевский;
  10. «Эмма» — Джейн Остин.

Десять величайших писателей всех времен

(по общему количеству набранных очков)

  1. Лев Толстой (327);
  2. Уильям Шекспир (293);
  3. Джеймс Джойс (194);
  4. Владимир Набоков (190);
  5. Федор Достоевский (177);
  6. Уильям Фолкнер (173);
  7. Чарльз Диккенс (168);
  8. Антон Чехов (165);
  9. Гюстав Флобер (163);
  10. Джейн Остин (161).

Источник

Рейтинг@Mail.ru Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. Rambler's Top100
«Новый Континент» - литературно-художественный альманах.
© 2017 Kontinent Media Group. All Rights Reserved.
При копировании материалов сайта kontinent.org прямая индексируемая гиперссылка на источник обязательна.