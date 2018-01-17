Писатели выбрали лучшие книги за последние 200 лет

Более ста самых известных писателей Великобритании и Америки приняли участие в опросе под условным названием «Писатели выбирают свои любимые книги». Главным произведением XIX века оказалась «Анна Каренина», XX века — «Лолита».
Среди 125 участников опроса были, в частности, Норман Мейлер (Norman Mailer), Стивен Кинг (Stephen King), Энн Патчетт (Ann Patchett), Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) и Джойс Кэрол Оутс (Joyce Carol Oates).
Они должны были выбрать десять величайших произведений мировой художественной литературы — романов, сборников рассказов, драматургических и поэтических произведений.
В общей сложности писателями было предложено 544 произведения. В каждом списке книги набирали определенное количество баллов в зависимости от порядкового номера. Если книга значилась под первым номером, она получала десять баллов, а если завершала список — один балл.
Десять величайших литературных произведений ХХ века
- «Лолита» — Владимир Набоков;
- «Великий Гэтсби» — Френсис Скотт Фицджеральд;
- «В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст;
- «Улисс» — Джеймс Джойс;
- «Дублинцы» — Джеймс Джойс;
- «Сто лет одиночества» — Габриэль Гарсиа Маркес;
- «Шум и ярость» — Уильям Фолкнер;
- «На маяк» — Вирджиния Вульф;
- «Полное собрание рассказов» — Фланнери О’Коннор;
- «Бледное пламя» — Владимир Набоков.
Десять величайших литературных произведений ХIХ века
- «Анна Каренина» — Лев Толстой;
- «Мадам Бовари» — Гюстав Флобер;
- «Война и мир» — Лев Толстой;
- «Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен;
- Рассказы Антона Чехова;
- «Миддлмарч» — Джордж Элиот;
- «Моби Дик» — Герман Мелвилл;
- «Большие надежды» — Чарльз Диккенс;
- «Преступление и наказание» — Федор Достоевский;
- «Эмма» — Джейн Остин.
Десять величайших писателей всех времен
(по общему количеству набранных очков)
- Лев Толстой (327);
- Уильям Шекспир (293);
- Джеймс Джойс (194);
- Владимир Набоков (190);
- Федор Достоевский (177);
- Уильям Фолкнер (173);
- Чарльз Диккенс (168);
- Антон Чехов (165);
- Гюстав Флобер (163);
- Джейн Остин (161).