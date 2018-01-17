Писатели выбрали лучшие книги за последние 200 лет

Более ста самых известных писателей Великобритании и Америки приняли участие в опросе под условным названием «Писатели выбирают свои любимые книги». Главным произведением XIX века оказалась «Анна Каренина», XX века — «Лолита».

Среди 125 участников опроса были, в частности, Норман Мейлер (Norman Mailer), Стивен Кинг (Stephen King), Энн Патчетт (Ann Patchett), Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) и Джойс Кэрол Оутс (Joyce Carol Oates).

Они должны были выбрать десять величайших произведений мировой художественной литературы — романов, сборников рассказов, драматургических и поэтических произведений.

В общей сложности писателями было предложено 544 произведения. В каждом списке книги набирали определенное количество баллов в зависимости от порядкового номера. Если книга значилась под первым номером, она получала десять баллов, а если завершала список — один балл.

Десять величайших литературных произведений ХХ века

«Лолита» — Владимир Набоков; «Великий Гэтсби» — Френсис Скотт Фицджеральд; «В поисках утраченного времени» — Марсель Пруст; «Улисс» — Джеймс Джойс; «Дублинцы» — Джеймс Джойс; «Сто лет одиночества» — Габриэль Гарсиа Маркес; «Шум и ярость» — Уильям Фолкнер; «На маяк» — Вирджиния Вульф; «Полное собрание рассказов» — Фланнери О’Коннор; «Бледное пламя» — Владимир Набоков.

Десять величайших литературных произведений ХIХ века

«Анна Каренина» — Лев Толстой; «Мадам Бовари» — Гюстав Флобер; «Война и мир» — Лев Толстой; «Приключения Гекльберри Финна» — Марк Твен; Рассказы Антона Чехова; «Миддлмарч» — Джордж Элиот; «Моби Дик» — Герман Мелвилл; «Большие надежды» — Чарльз Диккенс; «Преступление и наказание» — Федор Достоевский; «Эмма» — Джейн Остин.

Десять величайших писателей всех времен

(по общему количеству набранных очков)

Лев Толстой (327); Уильям Шекспир (293); Джеймс Джойс (194); Владимир Набоков (190); Федор Достоевский (177); Уильям Фолкнер (173); Чарльз Диккенс (168); Антон Чехов (165); Гюстав Флобер (163); Джейн Остин (161).

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