Пиломатериалы от компании «Эко Лес» — европейское качество по доступным ценам

Я владелец небольшой компании, занимающейся производством мебели. И так уж случилось, что действующий поставщик пиломатериалов подвёл меня. В результате сроки исполнения крупного и важного для развития моего бизнеса заказа были сорваны, а заказчик, естественно, остался не слишком доволен этим моментом. Я решил сменить поставщика и приступил к поискам. Новый партнёр был найден в лице компании «Эко Лес». Узнать все подробности о компании и её ассортименте можно детальнее здесь. Мне же хочется поделиться впечатлениями и рассказать, почему я выбрал и рекомендую всем именно «Эко Лес».

Ключевые достоинства

Первое, что понравилось сразу же, как только я попал на ekoles.com.ua, это очень широкий ассортимент пиломатериалов. Ламинированная и водостойкая фанера, МДФ И ДСП различных видов, плиты OSB и многое другое – на сайте компании я нашёл все необходимые для моего производства материалы. Кроме того, порадовали следующие моменты.

Каталог. Удобство поиска необходимых пиломатериалов – это несомненное достоинство сайта ekoles.com.ua. Информативность. В какой бы раздел каталога не зашёл покупатель, он найдёт полную информацию о представленном здесь материале. Контактные данные. Компания «Эко Лес», по моему мнению, уверена в качестве предлагаемой продукции, поэтому не скрывается за электронной почтой или другими подобными способами связи. На сайте представлены телефоны, адреса и прочие реальные контактные данные. Профессионализм сотрудников. Менеджер, с которым я связался по телефону, смог ответить на все мои вопросы касательно выбора пиломатериалов и условий сотрудничества. При этом речь его была грамотной, а ответы полноценными. Я понял, что говорю с профессионалом, который действительно разбирается в данной сфере деятельности. Удобство заказа и скорость доставки. Оформление заказа на сайте ekoles.com.ua заняло не более 3-х минут, а уже через 2 дня пиломатериалы лежали на моём складе.

И, конечно же, нельзя не сказать о высоком качестве продукции. Все пиломатериалы соответствовали моим, замечу, весьма высоким требованиям. А если учесть, насколько демократичной была их цена, то стало ясно, что я совершил действительно выгодную сделку.

Дополнительные услуги

Так мною был найден надёжный бизнес-партнёр в лице компании «Эко Лес». Но это ещё не всё. Благодаря этой компании мой бизнес вышел на новый уровень развития. Всё дело в том, что «Эко Лес» предоставляет услугу порезки пиломатериалов по размерам заказчика. Благодаря этому моя фирма имеет возможность изготавливать не стандартную мебель с учётом всех пожеланий наших клиентов.

Я очень рад, что среди моря предложений выбрал именно компанию «Эко Лес». Рекомендую её всем.