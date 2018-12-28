Печеный грейпфрут с медом и имбирем: Супер здоровый десерт!

Побалуйте себя здоровым и вкусным десертом.

Пользу этого цитрусового трудно переоценить! Грейпфрут нормализует все процессы в организме. Поскольку грейпфрут считается одним из продуктов с отрицательной калорийностью, от такого десерта вы точно не поправитесь! Грейпфрут занимает третье место среди цитрусовых после апельсина и лимона по содержанию витамина С. Калорийность грейпфрута всего 74 ккал на 100 гр!

Как приготовить грейпфрут с медом

Ингредиенты:

Грейпфрут 2 шт.

Имбирь 2 ч.л. (примерно 2 см корня)

Мед 4 ч.л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200С. Разрежьте грейпфруты пополам и поместите их на выстеленный пергаментной бумагой или фольгой противень. Посыпьте каждую половинку натертым на терку имбирем и полейте медом (примерно по одной чайной ложке меда на половинку грейпфрута).

Запекайте 10 минут. Под воздействием температуры и меда горечь из грейпфрутов полностью уйдет и вы получите вкусную и полезную сладость!

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