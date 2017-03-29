Отличия микрофинансовой организации от банков

Все чаще жители Казахстана обращаются за кредитами не в банки, а в специальные организации, которые готовы дать взаймы за небольшие деньги. Сегодня в нашей стране таких организаций стало очень много – кредитные союзы, ломбарды, а также микрофинансовые организации. Все они на своих условиях предоставляют деньги в кредит. Ориентируясь на плюсы и минусы работы со всеми учреждениями, многие все чаще выбирают МФО, так как условия для получения и возврата денег здесь самые выгодные.

Онлайн займ в Казахстане – это совершенно законная услуга, несмотря на распространенные слухи. Функционирует она уже несколько лет, и стоит заметить, весьма успешно.

Отличия МФО от банков

Основное отличие микрофинансового центра от банка заключается в клиентах этих учреждений. Да, сегодня банки работают и с простыми людьми, и с юридическими лицами, и с крупными фирмами. Но важно, что банки все реже идут на кредитование частных лиц, так как это большие риски.

Целевая аудитория в виде простого населения больше характеризует микрофинансовые организации, которые, желая обеспечить себя от лишних рисков, работают с небольшими суммами. Учитывая это, процентная ставка по такому мини-кредиту тоже не должна быть высокой, так как это не будет выгодно для клиентов. Поэтому сегодня МФО работают с небольшими суммами под небольшой процент, а сроки возврата денег тоже сжатые. Куда более лояльное отношение к своим клиентам и быстрота выдачи денег делает микрофинансовые учреждения очень удобными. В бонус заемщику полагается отсутствие лишних вопросов относительно пола, возраста, обеспеченности и даже места работы.

Если вы хотите взять небольшую ссуду на небольшие деньги, не спешите занимать у родственников. Кредитным организациям не нужно сообщать, на что пойдут эти деньги. Единственное, что просят у вас – вовремя платить по процентам либо возвращать всю сумму вместе.

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