Открылась библиотека, в которой нет бумажных книг

Бумажные информационные носители утратили свою значимость в последнее время. Многие журналы и газеты стали выпускаться в электронном виде. А в Сан-Франциско (США) открылась публичная библиотека под названием «BiblioTech», где нет ни единой бумажной книги.

Также в этой библиотеке и нет картотеки.

С книгами можно работать на компьютерах и других электронных устройствах, которые установлены в библиотеке. Работники выдают читателям специальные устройства, на которых имеется нужная им книга, только в электронном виде. Они ее должны будут вернуть через две недели, как и любую другую обычную книгу. Если не вернуть в срок устройство, то специальная программа деактивирует устройство и книга становится совершенно бесполезной – «мертвой».

Основная цель данного проекта – помощь малоимущим членам общества, у которых нет возможности купить собственное устройство для чтения книг в электронном виде. В будущем станет ясно, причуда или новая тенденция данная идея.

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