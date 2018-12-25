Осуществление выдела земли и получение права распоряжения

Выдел земли в натуре происходит в том случае, когда возникает необходимость его перехода в частную собственность человека. Земля при этом выделяется из общей долевой собственности на нее. Та территория, которая остается после выполнения данной процедуры, относится к совладельцам. Не следует это путать с разделом земельного участка, при котором общая долевая собственность полностью аннулируется.

Случаи осуществления выдела

Если вы решили подарить землю кому-то из родственников, то это станет проблемой, требующей решения. Выдел доли земельного участка в натуре – единственный выход из нее, если вы твердо намерены осуществить задуманное. После осуществления данной процедуры вы получаете имущественное право на участок, а значит, с этого момента можете оформить договор дарения на любого из родственников.

В случае если вы хотите соорудить новую постройку, то наличие согласия на это от других дольщиков обязательно. Осуществление выдела земли позволит вам не спрашивать согласия на законных основаниях. Обратите внимание, что в том случае, когда земля использовалась для осуществления сельскохозяйственных целей, вам необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Это обязательная мера для получения законной возможности сооружать жилые постройки на территории участка. Ваше заявление может быть передано в суд в случае получения отказа о переводе земли.

При постановке вопроса о продаже участка также необходим выдел доли земли в натуре. Если вы не планируете пользоваться землей, то в некоторых случаях совладельцы могут выкупить вашу долю.

В случае, когда земельный участок является государственным или муниципальным, его можно приватизировать. Таким образом, вы получите право быть собственником.

Государственные услуги по приватизации не являются полностью бесплатными. Сколько стоит приватизация участка, ответить однозначно нельзя. Учитывайте, что надо будет оплатить государственную пошлину (зависит от целевого использования земельного участка), поставить на учет и оформить кадастровый паспорт (цены в разных регионах отличаются). В отдельную сумму учитываются услуги нотариуса, которая также варьируется в зависимости от специфики ситуации. Ведь без грамотной помощи специалиста решение этого вопроса может вызвать значительные трудности. Так что стоит обратиться к опытным специалистам.