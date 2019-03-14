Организация фуршета от профессионалов кейтеринга

Проведение многолюдных праздников и мероприятий редко проходит без предоставления гостям возможности поесть. Даже если речь идет о каких-то деловых заседаниях, нужно делать кофе-брейки, перерывы на обед, чтобы участники чувствовали себя комфортно и не испытывали упадка сил из-за голода. Если мероприятие проводится не в помещении, где есть организация общественного питания, целесообразно заказать услуги выездного ресторана, кейтеринга. Так, организовать полноценный и правильно оформленные фуршет помогут специалисты компании «Вкуснофф-кейтеринг», которая работает в Москве.

Важнейшие элементы удачной организации фуршета

Выездное застолье организовать очень непросто, ведь часто мероприятия проходят в обстановке, совсем неподходящей для принятия пищи большим количеством людей. Профессиональная организация фуршета включает в себя следующие элементы:

подготовка площадки или помещения для расстановки столов, стоек раздачи, баров, шатров и т.д.;

расчет меню с учетом предполагаемого количества гостей и финансовых затрат на организацию питания;

найм подготовленного обсуживающего персонала (менеджеров, официантов, барменов, поваров, водителей, носильщиков и т.д.);

приготовление и доставка блюд, закусок, напитков, необходимой посуды и сервировочных аксессуаров;

контроль за проведением фуршета в течение всего происходящего мероприятия;

уборка территории, помещения, вывоз привезенных ранее посуды, оборудования, мебели и т.д.

Таким образом, полноценная подготовка и проведение фуршета предполагает задействование профессиональных специалистов в разных сферах деятельности.

Почему лучше довериться профессионалам?

Организовать такое комплексное мероприятие достаточно сложно тем, кто не занимается этим на постоянной основе. Такую организацию лучше доверить профессиональной кейтеринговой компании по следующим причинам:

не придется тратить много времени и усилий;

получится избежать организационных проблем и недоразумений;

часто неопытные организаторы делают ошибки, приводящие к дополнительным финансовым затратам;

любая неудача во время проведения мероприятия сильно бросается в глаза гостям, что подрывает престиж принимающей стороны.

Если же подготовкой и проведением фуршета займутся опытные профессионалы, многих проблем можно будет избежать, а небольшие недоразумения будут решаться быстро и незаметно для окружающих.