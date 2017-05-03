Олег Пряничников | Весёлая ж-же…

1
Человек с фамилией, приятной для огородников и садоводов, — Секаторов — нервно курил и созерцал зашторенное наглухо ледяными узорами окно, за которым выла вьюга. Мыслишки лезли в его полулысую-полупьяную голову хмурые. Секаторов был зол на весь мир, жена ушла, забрав детей, на работе его не ценили — его, знатного прораба.
Наконец он выщелкнул двумя пальцами бычок на улицу, захлопнул форточку и сел за стол. Налил. Раздался звонок в дверь.
« Кто бы ни был — убью!»- решил Секаторов, с шумом покидая кухню.
Он открыл дверь, на пороге стояла весёлая молодая женщина, вся в белом, курила. Странно, но Секаторов узнал некогда его бычок.
— Ты кто?- спросил он без выражения.
— Вьюга, блин,- ответила женщина и сплюнула бычок на пол квартиры Секаторова.
Тот внимательно посмотрел на бычок, дымящийся на полу его прихожей, закатал рукава по локоть и как-то печально-радостно возвестил:
— Ну вот, женщина, и смерть твоя пришла!
— Ага, точно, смерть пришла,- весёлая невозмутимость весёлой женщины поражала,- да только не моя, а твоя, дурень! Блин, смерть я, Секатор!- выпалила женщина.- Вот, по твою душу пришла, горемыка,- и хохотнула. Словно из преисподней.
Что-то произошло с Секаторовым: он опустил руки, они повисли плетьми, потухли его глаза, он мгновенно постарел.
— Проходи.
— И пройду.
2
Они сели на кухне за стол, молча выпили. Затем по второй.
— А ты ничего, хотя и смерть,- вдруг сказал Секаторов.- А где коса?
— А это что?- весёлая женщина перекинула из-за спины на красивую грудь, обозначенную обтягивающим белым платьем, толстую белую косу с белым, весёлым бантиком на конце.
— Ты чё, меня ею?
— Могу и ею.
— Значит, добить меня решила судьба,- закручинился Секаторов.- Впрочем, я не удивлён.
Они выпили по третьей.
— Женщину бы напоследок,- вперился Секаторов в грудь весёлой женщины,- а потом можно и туда,- он закатил зрачки к потолку.- Только покрасивее бы как-то умереть. Это ты можешь?
— Я многое что могу,- сказала весёлая женщина и улыбнулась своей обворожительной, белозубой улыбкой.
3
Вьюга ночью прекратилась, и утро выдалось хотя и морозное, но солнечное, тихое.
Секаторов соскочил с кровати, нужно было собираться на работу.
«Приснится же!»- похмельно подумал он. Он взглянул на вторую половину кровати, понял: не приснилось.
Под китайским пледом, на бочку, поджав ножки, лежала красивая, беловолосая женщина. Она спала, по-детски чмокая губами.
«Такая не может убить»,- расцвёл Секаторов. Он стал одеваться, она услышала это и проснулась.
— Ты на работу?
— Туда. Кстати…
— Я тоже туда… чуть попозже…- и она снова запричмокивала.
«Кстати, как звать-то тебя?»- хотел спросить Секаторов. Хотел. Но на расталкивание весёлой женщины и бла-бла-бла не было уже времени. Прораб Секаторов привык рано приходить на работу — самым первым.
4
Он свалился с поддона и полетел вниз. Он — это кирпич.
Он летел, сверкая на солнце острыми гранями, а сквозные дыры его, пропуская через себя морозные струи воздуха, создавали ему вращательные движения — небольшие, плавные. Так он летел, плавно вращаясь, летел как бог. Правда, он был тяжёл и без крыльев, но он летел. Летел, правда, строго вниз, а что поделать, закон притяжения — он и на стройке закон притяжения. Но вот полёт его ускорился. Внимание! Он стал чаще вращаться! Появился угрожающий свист! Долбаный закон притяжения!!!
Кирпич плюхнулся на утоптанный снег в метре от Секаторова. Побледнев, тот задрал голову. Из кабины крана высунулась другая голова — женская, с белой косой.
— Секатор! Уйди из-под стрелы, блин!- прокричала голова.
Секаторов узнал женскую белобрысую голову, и на его лице появилось подобие улыбки.
— П-прораб, ты чё т-технику безопасности нарушаешь?- подлетел к Секаторову заика-бригадир, Семёныч.- Мы же кирпич наверх подаём.
— Как зовут её, Семёныч?- не опуская головы, спросил прораб.
— Ты чё, п-прораб. Это же Галюха, крановщица наша. Уже неделю как работает. Ты-ты… ты же её сам на работу принимал, забыл? Весёлая же-же… женщина.
— Галя, значит. Да уж, весёлая. А жизнь-то налаживается, Семёныч.
— Чё?
— Я говорю: тебе с похмелья?
— Ну.
— Пошли ко мне в вагончик — опохмелю.