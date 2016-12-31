Олег Полствин | Зимний сон ежика

Зимний сон ежика

сказка

Однажды ежик проснулся, не зная отчего, то ли сон ему такой приснился, то ли разбудил его кто.

Ежик перевернулся на бок и услышал за стенами своего домика странное и удивительное пение. Такого он никогда и нигде не слышал.

Ежик встал, подошел к окошку и… ничего в нем не увидел. Оно было совсем белым.

«А куда подевались поле и лес?» – спросил себя ежик и решил поскорее открыть дверь. Почему-то дверь долго не открывалась, но когда открылась, то ежик от удивления чуть не вскрикнул – такой красоты он никогда не видел. Сверху и со всех сторон летели странные существа. Они кружились, переворачивались, сияли радугами и пели.

«Так вот откуда это пение!» – догадался ежик. Он высунул за дверь свой нос и вдруг на самом его кончике почувствовал резкий холод.

– Ой! – вскрикнул ежик.

– Ой! – вскрикнула незнакомка и развеселилась. Она даже рассмеялась, когда посмотрела на огромные глаза ежика.

– Ха-ха-ха! Неужели испугался? Я – снежинка, а ты кто?

– Я – ежик, – тихо проговорил ежик, стараясь не сильно шевелиться, чтоб не уронить снежинку.

– Вот и познакомились! – весело сказала снежинка и, взмахнув руками, легко поднялась и также легко опустилась.

– Послушай, ежик, – уже освоившись, попросила снежинка. – Если хочешь со мной подружиться, не заходи со мной в свой домик.

Ежик задумался, а потом ответил:

– Но ведь я могу замерзнуть.

– А я могу растаять!

– Что же делать? Ведь мне – хххолодно…

– А что такое хххолодно? – поинтересовалась снежинка.

Ежик не знал, как объяснить снежинке про холод и замолчал. Слова к нему почему-то совсем не приходили. Может потому, что ему хотелось говорить совсем о другом.

– Ну, ежик, выбирай, – торопилась снежинка. – Иначе я могу улететь.

– Нет-нет, не улетай! Будь со мной! – стал просить ежик снежинку.

Конечно, снежинка знала, что ежик будет уговаривать ее остаться. Она поправила на себе платьице, кокетливо взмахнула руками, встала на одну ножку и принялась кружиться.

Ежик совсем перестал замечать холод. Он смотрел и смотрел на красавицу-снежинку, которая взлетала, порхала и казалась ему то прозрачной пушинкой, то легкой бабочкой, то цветком.

Ежик вспомнил лето, запахи вечернего сада и вкусный шорох осенних листьев. Еще он вспомнил солнышко и голоса кузнечиков, которые тихо переговаривались, перед тем как замолчать на ночь.

Тем временем холод подбирался к ежику все ближе и ближе.

Снежинка кружилась, танцевала, забыв про все. Иногда она останавливалась и обращалась к ежику:

– Ну, смотри! Смотри!

Но ежик смотреть не мог. От холода он не мог даже пошевелиться и сказать что-нибудь. Ему хотелось закрыть глаза и заснуть…

Наверное, ежик так бы и замерз, но неожиданный порыв ветра влетел в распахнутый его домик и разворошил в нем все. Попрыгав немного, ветер выкатился обратно и изо всей силы захлопнул за собой дверь, оставив ежика одного.

– А–а–а! – вскрикнула снежинка, когда ветер схватил ее и стал уносить все дальше и дальше. Снежинка кувыркалась, переворачивалась, а когда упала в снег, сразу умолкла, отсвечивая холодной искринкой.

Ежик, конечно, не замерз. Ветер так сильно захлопнул дверь, что никакой холод не пробрался к нему в дом до самой весны. А весной солнечный луч разбудит его, давая знать, что пришла пора просыпаться. Да-да, это тот самый луч, который будил ежика и в прошлом, и в позапрошлом году!

Ежик откроет глаза и поспешит открыть дверь.

Он выйдет из домика, прижмурится от света и увидит как легкие, почти невесомые бабочки летают высоко в небе. Ежик долго будет смотреть на них, любоваться ими и нежно поглаживать свой нос, веря и не веря тому, что с ним приключилось зимой.

ДВЕ СНЕЖИНКИ

сказка

Как только Снежинка явилась на свет, первое, что она сделала – растопырила руки, а затем осмотрелась и увидела, что вокруг, таких как она, было много.

Все дружно тянули, распахнув рты, один нескончаемый звук – а–а–а… Снежинке стало вдруг весело, и она крикнула ближайшей снежинке:

– Эй! Привет!

– Привет… А-а-а… – отозвалась та.

– Хи-хи… – не унималась Снежинка. – А зачем ты так поёшь – а-а-а?

– А не так страшно… А-а-а… Посмотри вниз!

– Ой! – вскрикнула Снежинка.

Внизу было темно и непроглядно.

– Не вздумай опускать руки, а то упадешь, как капля дождя,– предостерегла снежинка – это была Умная снежинка.

– Нет-нет, не буду… – испугалась Снежинка и притихла.

У неё закружилась голова.

Прошло немного времени.

– Летим, а-а-а?.. – подмигнула Умная снежинка своей спутнице.

– Лети-им… – вздохнула Снежинка, а потом спросила: – Послушай, а что там – внизу?

– Земля.

– А что такое земля?

– Земля? Это твердь, – пояснила Умная снежинка.

– А что такое твердь?

– Ну, это когда летишь-летишь, а потом – бум! – и уже никуда не летишь.

– И что же дальше?

– Дальше? Как сказать… Кому что! Кому – жизнь, а кому – нежизнь?

– А это как – жизнь-нежизнь?

– Ну… Жизнь – это когда ты опустишься на веточку тысячелистника, а вокруг морозное утро, солнышко… А-а-а…

– А нежизнь?

– О, это просто. Это когда ты упадешь и сразу растаешь, и тебя больше не будет.

– А где же я буду?

– Никто не знает.

– И ты не знаешь?

– Нет, – развела руками Умная снежинка.

– Выходит, может так случится, что меня больше никогда не будет, а-а-а? – что–то соображая, спросила Снежинка, опуская вниз руки.

– Э-э-э… Ты руки-то подыми! – приказала Умная снежинка. – Я же предупреждала – улетишь вниз и тогда уж точно исчезнешь, как дождевая капля.

– А какая разница – минутой раньше, минутой позже! – крикнула Снежинка, а затем, осторожно посмотрев вниз, тихо призналась: – Мне страшно…

– Брось! – твердо сказала Умная снежинка. – Просто надо иметь надежду.

– Надежду? А для чего?

– А для того чтобы не опускать руки, вот как ты сейчас?

– Но где мне взять надежду, кто даст мне её?

– Никто, – сказала Умная снежинка. – Но, если ты очень захочешь, она у тебя обязательно появится.

Снежинка вздохнула.

Честно говоря, она ничего не понимала, о чем говорила Умная снежинка, поэтому ей становилось все грустнее и грустнее.

– Ты чего?

– Не знаю… Я не знаю где взять надежду…

– Шире рот! – скомандовала Умная снежинка.

– А-а-а-а… – подчинилась ей Снежинка.

– Вот так держать! А теперь слушай: мы опустимся с тобой в морозное тихое утро на веточку тысячелистника, а-а-а…

– Ой, престань…

– Ты что – не веришь? – закричала Умная снежинка на свою неразумную спутницу и продолжала: – Так вот, мы опустимся белым морозным утром и сухая ветка тысячелистника чуть-чуть качнётся под нами, а-а-а…

– Да-да… – уже соглашалась Снежинка, начиная всё понимать.

– Но если мы не опустимся с тобой на веточку тысячелистника – не беда, тогда у самой земли нас поймает в свои объятия ветер. О-о, мы будем долго жить! Ветер закружит нас. Будет звонко и весело! А потом он выпустит нас из своих рук и мы полетим-полетим-полетим, как белые мотыльки…

– Представляю… – повеселев, сказала Снежинка, и они обе расхохотались.

Вдруг Умная снежинка спросила:

– Послушай, а ты умеешь сверкать?

– Сверкать? – удивилась Снежинка. – Как?

– А вот так!

Умная снежинка развернулась лицом к солнцу и вспыхнула белой, яркой радугой, да так, что всё вокруг неё осветилось.

– Ну, поворачивайся, как я! – скомандовала она.

Снежинка развернулась и тоже вспыхнула.

– Ну, как?

– Знаешь, – призналась Снежинка, – мне вдруг показалось, что когда вот так летишь, сверкая, то наш полет вниз как бы замедляется… А-а-а…

– Верно, и мне так кажется… А-а-а…

Тут хор снежинок стал умолкать и всюду послышалось:

– Земля, земля, а-а-а…

Земля была теплой. Это почувствовали все.

Она становилась все ближе и ближе, а может это снежинки были ближе к ней?

И вот уже слышны и различимы запахи деревни, доносится собачий лай… Все предчувствовали близость чего-то, но никто не знал – чего? А может это не конец вовсе, а начало? Начало чего?

– Послушай, тебе не кажется, что это и была наша жизнь, пока мы c тобой летели вниз? – вдруг осенило Снежинку.

– Может быть… – что-то понимая, тихо вздохнула Умная снежинка.

– Но мы будем жить? Может, будем?.. – проговорила Снежинка, но Умная снежинка её не слышала.

Повинуясь общему движению вниз, снежинки тихо и бесшумно опустились на разомлевшую от тепла землю и тут же превратились в легкий, прозрачный пар.

Олег Полствин