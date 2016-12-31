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Олег Полствин | Зимний сон ежика

31.12.2016 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Олег Полствин
Автор Олег Полствин

Зимний сон ежика

сказка

Однажды ежик проснулся, не зная отчего, то ли сон ему такой приснился, то ли разбудил его кто.

Ежик перевернулся на бок и услышал за стенами своего домика странное и удивительное пение. Такого он никогда и нигде не слышал.

Ежик встал, подошел к окошку и… ничего в нем не увидел. Оно было совсем белым.

«А куда подевались поле и лес?» – спросил себя ежик и решил поскорее открыть дверь. Почему-то дверь долго не открывалась, но когда открылась, то ежик от удивления чуть не вскрикнул – такой красоты он никогда не видел. Сверху и со всех сторон летели странные существа. Они кружились, переворачивались, сияли радугами и пели.

«Так вот откуда это пение!» – догадался ежик. Он высунул за дверь свой нос и вдруг на самом его кончике почувствовал резкий холод.

– Ой! – вскрикнул ежик.

– Ой! – вскрикнула незнакомка и развеселилась. Она даже рассмеялась, когда посмотрела на огромные глаза ежика.

– Ха-ха-ха! Неужели испугался? Я – снежинка, а ты кто?

– Я – ежик, – тихо проговорил ежик, стараясь не сильно шевелиться, чтоб не уронить снежинку.

– Вот и познакомились! – весело сказала снежинка и, взмахнув руками, легко поднялась и также легко опустилась.

– Послушай, ежик, – уже освоившись, попросила снежинка.  – Если хочешь со мной подружиться, не заходи со мной в свой домик.

Ежик задумался, а потом ответил:

– Но ведь я могу замерзнуть.

– А я могу растаять!

– Что же делать? Ведь мне – хххолодно…

– А что такое хххолодно? – поинтересовалась снежинка.

Ежик не знал, как объяснить снежинке про холод и замолчал. Слова к нему почему-то совсем не приходили. Может потому, что ему хотелось говорить совсем о другом.

– Ну, ежик, выбирай, – торопилась снежинка. – Иначе я могу улететь.

– Нет-нет, не улетай! Будь со мной! – стал просить ежик снежинку.

Конечно, снежинка знала, что ежик будет уговаривать ее остаться. Она поправила на себе платьице, кокетливо взмахнула руками, встала на одну ножку и принялась кружиться.

Ежик совсем перестал замечать холод. Он смотрел и смотрел на красавицу-снежинку, которая взлетала, порхала и казалась ему то прозрачной пушинкой, то легкой бабочкой, то цветком.

Ежик вспомнил лето, запахи вечернего сада и вкусный шорох осенних листьев. Еще он вспомнил солнышко и голоса кузнечиков, которые тихо переговаривались, перед тем как замолчать на ночь.

Тем временем холод подбирался к ежику все ближе и ближе.

Снежинка кружилась, танцевала, забыв про все. Иногда она останавливалась и обращалась к ежику:

– Ну, смотри! Смотри!

Но ежик смотреть не мог. От холода он не мог даже пошевелиться и сказать что-нибудь. Ему хотелось закрыть глаза и заснуть…

Наверное, ежик так бы и замерз, но неожиданный порыв ветра влетел в распахнутый его домик и разворошил в нем все. Попрыгав немного, ветер выкатился обратно и изо всей силы захлопнул за собой дверь, оставив ежика одного.

– А–а–а! – вскрикнула снежинка, когда ветер схватил ее и стал уносить все дальше и дальше. Снежинка кувыркалась, переворачивалась, а когда упала в снег, сразу умолкла, отсвечивая холодной искринкой.

Ежик, конечно, не замерз. Ветер так сильно захлопнул дверь, что никакой холод не пробрался к нему в дом до самой весны. А весной солнечный луч разбудит его, давая знать, что пришла пора просыпаться. Да-да, это тот самый луч, который будил ежика и в прошлом, и в позапрошлом году!

Ежик откроет глаза и поспешит открыть дверь.

Он выйдет из домика, прижмурится от света и увидит как легкие, почти невесомые бабочки летают высоко в небе. Ежик долго будет смотреть на них, любоваться ими и нежно поглаживать свой нос, веря и не веря тому, что с ним приключилось зимой.

ДВЕ СНЕЖИНКИ

сказка

Как только Снежинка явилась на свет, первое, что она сделала – растопырила руки, а затем осмотрелась и увидела, что вокруг, таких как она, было много.

Все дружно тянули, распахнув рты, один нескончаемый звук – а–а–а… Снежинке стало вдруг весело, и она крикнула ближайшей снежинке:

– Эй! Привет!

– Привет… А-а-а… – отозвалась та.

– Хи-хи… – не унималась Снежинка. – А зачем ты так поёшь – а-а-а?

– А не так страшно… А-а-а… Посмотри вниз!

– Ой! – вскрикнула Снежинка.

Внизу было темно и непроглядно.

– Не вздумай опускать руки, а то упадешь, как капля дождя,– предостерегла снежинка – это была Умная снежинка.

– Нет-нет, не буду… – испугалась Снежинка и притихла.

У неё закружилась голова.

Прошло немного времени.

– Летим, а-а-а?.. – подмигнула Умная снежинка своей спутнице.

– Лети-им… – вздохнула Снежинка, а потом спросила: – Послушай, а что там – внизу?

– Земля.

– А что такое земля?

– Земля? Это твердь, – пояснила Умная снежинка.

– А что такое твердь?

– Ну, это когда летишь-летишь, а потом – бум! – и уже никуда не летишь.

– И что же дальше?

– Дальше? Как сказать… Кому что! Кому – жизнь, а кому – нежизнь?

– А это как – жизнь-нежизнь?

– Ну… Жизнь – это когда ты опустишься на веточку тысячелистника, а вокруг морозное утро, солнышко… А-а-а…

– А нежизнь?

– О, это просто. Это когда ты упадешь и сразу растаешь, и тебя больше не будет.

– А где же я буду?

– Никто не знает.

– И ты не знаешь?

– Нет, – развела руками Умная снежинка.

– Выходит, может так случится, что меня больше никогда не будет, а-а-а? – что–то соображая, спросила Снежинка, опуская вниз руки.

– Э-э-э… Ты руки-то подыми! – приказала Умная снежинка. – Я же предупреждала – улетишь вниз и тогда уж точно исчезнешь, как дождевая капля.

– А какая разница – минутой раньше, минутой позже! – крикнула Снежинка, а затем, осторожно посмотрев вниз, тихо призналась: – Мне страшно…

– Брось! – твердо сказала Умная снежинка. – Просто надо иметь надежду.

– Надежду? А для чего?

– А для того чтобы не опускать руки, вот как ты сейчас?

– Но где мне взять надежду, кто даст мне её?

– Никто, – сказала Умная снежинка. – Но, если ты очень захочешь, она у тебя обязательно появится.

Снежинка вздохнула.

Честно говоря, она ничего не понимала, о чем говорила Умная снежинка, поэтому ей становилось все грустнее и грустнее.

– Ты чего?

– Не знаю… Я не знаю где взять надежду…

– Шире рот! – скомандовала Умная снежинка.

– А-а-а-а… – подчинилась ей Снежинка.

– Вот так держать! А теперь слушай: мы опустимся с тобой в морозное тихое утро на веточку тысячелистника, а-а-а…

– Ой, престань…

– Ты что – не веришь? – закричала Умная снежинка на свою неразумную спутницу и продолжала: – Так вот, мы опустимся белым морозным утром и сухая ветка тысячелистника чуть-чуть качнётся под нами, а-а-а…

– Да-да… – уже соглашалась Снежинка, начиная всё понимать.

– Но если мы не опустимся с тобой на веточку тысячелистника – не беда, тогда у самой земли нас поймает в свои объятия ветер. О-о, мы будем долго жить! Ветер закружит нас. Будет звонко и весело! А потом он выпустит нас из своих рук и мы полетим-полетим-полетим, как белые мотыльки…

– Представляю… – повеселев, сказала Снежинка, и они обе расхохотались.

Вдруг Умная снежинка спросила:

– Послушай, а ты умеешь сверкать?

– Сверкать? – удивилась Снежинка. – Как?

– А вот так!

Умная снежинка развернулась лицом к солнцу и вспыхнула белой, яркой радугой, да так, что всё вокруг неё осветилось.

– Ну, поворачивайся, как я! – скомандовала она.

Снежинка развернулась и тоже вспыхнула.

– Ну, как?

– Знаешь, – призналась Снежинка, – мне вдруг показалось, что когда вот так летишь, сверкая, то наш полет вниз как бы замедляется… А-а-а…

– Верно, и мне так кажется… А-а-а…

Тут хор снежинок стал умолкать и всюду послышалось:

– Земля, земля, а-а-а…

Земля была теплой. Это почувствовали все.

Она становилась все ближе и ближе, а может это снежинки были ближе к ней?

И вот уже слышны и различимы запахи деревни, доносится собачий лай… Все предчувствовали близость чего-то, но никто не знал – чего? А может это не конец вовсе, а начало? Начало чего?

– Послушай, тебе не кажется, что это и была наша жизнь, пока мы c тобой летели вниз? – вдруг осенило Снежинку.

– Может быть… – что-то понимая, тихо вздохнула Умная снежинка.

– Но мы будем жить? Может, будем?.. – проговорила Снежинка, но Умная снежинка её не слышала.

Повинуясь общему движению вниз, снежинки тихо и бесшумно опустились на разомлевшую от тепла землю и тут же превратились в легкий, прозрачный пар.

Олег Полствин

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Избранное. Из поэтического сборника «ПОД СОФИТОМ СОЛНЦА»

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