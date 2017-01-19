Олег Коршунов | Как мы дважды оконфузились в Фарнборо

В конце августа 1988 года экипаж антоновского ОКБ, возглавляемый заслуженным лётчиком-испытателем СССР Владимиром Ивановичем Терским, на самолёте Ан-124 «Руслан» прилетел в Фарнборо – аэродром, расположенный в окрестностях Лондона, чтобы принять участие в очередном международном авиасалоне. На подобных мероприятиях самой зрелищной частью программы являются демонстрационные полёты, а выступление «Руслана» без преувеличения являлось самым ожидаемым.

В первый день шоу в назначенное время выруливаем на исполнительный старт. Сектор, предназначенный для зрителей, заполнен до отказа – все замерли в ожидании эффектного зрелища. И они его получили. После выхода двигателей на взлётный режим, один из них со стороны зрительских трибун «помпанул» с такой силой, что из него вылетел многометровый сноп пламени, а звук можно было сравнить с выстрелом пушки крупного калибра.

Выступление по понятным причинам в этот день не состоялось. При осмотре двигателя выяснилось, что он разрушен и требует замены. Руководству делегации надо было выбирать – либо возвращаться на трёх двигателях в Киев и там производить замену, либо новый двигатель привезти в Фарнборо. Остановились на втором варианте. Все службы, от которых зависела доставка, сработали блестяще. Уже к исходу следующего дня наш «Антей» привёз двигатель из Запорожья и техники сразу приступили к его установке. А утром мы без проблем выполнили демонстрационный полёт, вызвав бурный восторг зрителей.

После заруливания на стоянку нас предупредили, чтобы мы не отлучались, поскольку с минуты на минуту должна прибыть высокопоставленная делегация для знакомства с экипажем и осмотра самолёта. Командир собрал нас возле трапа, а нескольких техников, которые уже успели основательно отметить «трудовой подвиг», отправил с глаз долой на опушку рощицы в ста метрах от стоянки.

Гости не заставили себя долго ждать. От подъехавшего кортежа отделилась группа англичан и возле самолёта началось непринуждённое общение. Вдруг гости замолчали и напряглись, направив взоры за наши спины – оказывается, к нам приближался один из отбракованных командиром техников. Небритый, опухший «передовик производства» в грязном комбинезоне остановился и обвел всех мутным взглядом. Надо сказать, что он злоупотреблял регулярно, но поскольку был мастером своего дела, начальство закрывало глаза на его пристрастие к спиртному. Узрев на лацкане пиджака одного из англичан несколько красивых значков, он выгреб из своего кармана пригоршню фирменных антоновских значков и довольно внятно произнёс: «чейнж».

Тут уже не выдержал наш командир. Возмутившись такой наглостью, он, пока дело не дошло до братания, сказал незваному гостю пару «ласковых» и порекомендовал ему отправиться туда, откуда появился. Нарушитель спокойствия не стал возражать, инцидент был исчерпан, и общение с развеселившимися англичанами было продолжено.

Олег Коршунов