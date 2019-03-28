Офисные кресла – интересные факты, о которых никогда не задумывались

На работе человек проводит треть своей жизни, и это уже доказанный факт. Причем независимо от того, работает человек как обычный наемный сотрудник или как специалист, ведущий личное дело. Поэтому организация рабочего места всегда стоит на первом месте. Особенно это касается выбора офисного кресла.

Однако в этой статье не будет сухих фактов о выборе кресла для офиса. Так как все это можно узнать на сайте ТутКресла.ру, где представлен большой выбор качественной офисной мебели. Это сайт производителя офисной мебели, поэтому доступная цена, высокое качество, высокий уровень сервиса оплаты и доставки является неотъемлемой частью работы компании. При выборе кресел для офиса помогут высококвалифицированные менеджеры, знающие свою продукцию. Еще один интересный факт о производителе заключается в том, здесь можно как купить уже готовый экземпляр кресла, так и заказать изготовление изделия.

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Несколько интересных фактов об офисных креслах

Знали ли вы, что прообразом современного офисного кресла выступает царский трон? Впервые о таком атрибуте офисного интерьера упоминалось еще в Древнем Египте. На них восседали фараоны и величественные мужи. В средние века в Европе такие кресла считались атрибутикой аристократизма, по их виду можно было определять статус человека. Такие кресла устанавливались в рабочих кабинетах аристократов и государственных деятелей. При этом о комфорте и удобстве «рабочих» кресел мало кто задумывался.

Подняли эту тему лишь после 17 века. С этого момента комфорт, удобство, дизайн и качество офисных кресел стоит на первом месте и всегда совершенствуется. При этом стоит отметить, что первые офисные кресла как таковые были созданы в 1800 году Чарльзом Дарвином. Именно тем ученым, который доказывал, что люди произошли от обезьян.

Немного времени спустя изобретатель придумал колесики для кресла, так как его массивность и большой вес не позволял свободно перемещать предмет мебели по помещению. Пройдя немалый исторический путь, офисные кресла до сих пор постоянно усовершенствуются. Сегодня они представляют собой не только разнообразные конструкции, отличающиеся по дизайну, способу исполнения, использованным в производстве материалам, но и являются очень прочными конструкциями. Делать прочные кресла стали после того, как вошли в традицию необычные офисные развлечения работников США, Германии. Это «гонки» на офисных креслах. Причем, несмотря на опасность и травматизм таких развлечений, они продолжают оставаться популярными.

В 2011 году немецкие офисные работники придумали экстремальные соревнования. Событие всколыхнуло весь мир. Необходимо было промчаться на офисном кресле со спуска 183 м длиной. Чтобы принять участие в таких необычных соревнованиях, работники делали кресла на заказ из высокопрочных материалов. Данный вид спорта сначала все восприняли в шутку, но он настолько понравился офисным служащим, которые основную часть своей жизни проводят в сидячем положении, что соревнования превратились в традицию. По сегодняшний день многие европейские развитые страны из года в год проводят гонки на офисных креслах. Такая традиция не прошла стороной и Россию. В Казани в 2012 году был проведен чемпионат «Офис-ралли», в котором приняли участие бесстрашные «спортсмены» казанских офисов. Причем преодолели они в около 25-ти метров очень извилистой трассы. Согласитесь, для таких гонок необходимы действительно прочные и надежные конструкции.

Среди самых дорогих и роскошных моделей «гоночных» кресел можно выделить Race Chair марки Ferarri. Это кресло стоит полтора миллиона долларов. Разработчики данной модели утверждают, что в таком кресле любой человек ощутит себя, как за рулем дорогого автомобиля. Кроме того, этот вариант мебели прокачает ваши спинные мышцы.

Оказывается, офисная мебель может быть использована не только по назначению. Однако не стоит превышать «скорость» у себя в кабинете. Это не шутки, например, итальянские работодатели могут даже оштрафовать за езду по офису в рабочее время.

Как кресло может повлиять на работоспособность сотрудников

Психологи утверждают, что некачественное офисное кресло, способно вызывать раздражение и нарушение стабильного психосоматического состояния сотрудников. Кроме того, некачественные, соответственно, неудобные и некомфортные устройства повышают утомляемость и усталость.

Тогда как надежные и качественные конструкции, каркас кресла, материал обивки и многие другие, грамотно продуманные элементы целостной конструкции способствуют повышению производительности и трудоспособности каждого человека. Более того, качественные офисные кресла – это еще и имидж, статус компании. Согласитесь, при посещении офиса первое, что бросается в глаза, – это обустройство помещения, в том числе качество мебели, находящейся в нем. Это может о многом рассказать посетителю.