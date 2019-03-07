О вредности сладких газированных напитков напомнили медики из США

По их словам, частое употребление сладкой газировки оказывает значительное влияние на развитие рассеянного склероза. Они не только способствуют его появлению, но и усугубляют его симптомы.

Специалисты провел наблюдения за здоровьем 135 человек. В рамках наблюдений было проанализировано питание людей, которые страдают рассеянным склерозом. Для людей, страдающих данным заболеванием, рекомендуется рацион, включающий в себя достаточное количество фруктов, овощей, молочных продуктов не высокой жирности, а также большое количество цельнозерновых продуктов, курицы и рыбы. Таким образом специалисты сравнили имеющийся рацион больных с рекомендуемым.

Среди всех участников наблюдений у 30 человек наблюдалось наличие рассеянного склероза в тяжелой степени. Именно эти люди были пристрастны к сладкой газировке. В их ежедневный рацион входило около 300 ккал, которые они получали только посредством употребления сладких напитков, не учитывая остальные приемы пищи. Люди данной группы были в пять раз более подвержены тяжелой инвалидности, в отличие от тех, чей рацион соответствовал рекомендациям врачей.

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