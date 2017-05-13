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В издательстве Direct Media вышла книга нашего автора А. Воина

12.05.2017 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

«Единый метод обоснования научных теорий» (Издание 2-е, дополненное и исправленное)

Главной проблемой человечества сегодня является взаимопонимание. Все хотят мира, счастья, достоинства, справедливости вообще и в отношениях между странами. Но каждый убежден, что именно его понимание всех этих вещей – истинное. А договориться между собой, кто прав и чье представление, действительно, истинное, они не могут, потому что на сегодня нет единого метода обоснования истинности. Этот метод как раз и есть единый метод обоснования научных теорий, предлагаемый автором в этой книге.

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