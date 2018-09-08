Нож с историей: ему уже 8000 лет!

Они получили скромное название «финка». Для рыбаков и охотников являются незаменимыми по сей день. А их надежность и качество проверены годами. Еще бы, ведь процесс изготовления, включающий ковку, формовку ручной работы, выполнены на высоте.

Первые такие ножи появились примерно 8 тысяч лет назад. Они представляли собой каменное или костяное лезвие с деревянной рукояткой. Изделия железного века очень схожи со своими потомками. Однако «финка» появилась вовсе не в Финляндии, а в Швеции. В те времена в этом государстве стали строить кузницы, в которых и изготавливали орудия. Ну а финские мастера просто взяли идею себе, модернизировали и стали производить модели, схожие с типичными для скандинавских стран.

Ножны украшали рисунками или пластинами, раскрашивали в разные цвета. Рукоятки производили из бересты или карельской березы. Чтобы привлечь внимание к владельцу, делали цепь, благодаря которой изделие можно было носить на шее. Кстати, именно у этих орудий рукоять исключительно круглая или бочковидная. А еще – хорошо продуманная. Если «финка» падает в воду, то не тонет, а плавает на поверхности. Для рыболовов это очень удобно.

Кстати, история изделия не связана с войнами или кровопролитием. Оно даже не является оружием. Финны отступали во время ожесточенных боев, а подобные предметы им были нужно совсем для других, мирных целей.

Промышленное же производство началось только в 1830 году. Именно тогда был открыт завод, после чего ножи разошлись по всей стране. Позже они нашли своих покупателей по всему миру.

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