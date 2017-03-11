Никита Николаенко | Женщина в желтом платье

Летом еще было дело. Звонок по его объявлению о знакомстве раздался, как и раньше неожиданно. Артем, подтянутый мужчина в возрасте, собрался уже уходить загорать к пруду недалеко от дома и менять своих планов не собирался. Уж больно ласково в тот день светило солнце.

Я по Вашему объявлению, — прозвучал приятный женский голос. По какому? – спросил он на всякий пожарный случай. Уяснив ситуацию, Артем не стал откладывать дело в долгий ящик. — У пруда и встретимся, подъезжай! – предложил он незнакомке. Благо, пруд находился в двух шагах от станции метро, и найти его не составляло большого труда. Женщина согласилась. Довольный собой, мужчина вышел из дома.

Пока суд да дело он успел немного позагорать. Настроение приподнялось. — И позагорать сподобился, и женщина спешит на свидание, какой я молодец! – похвалил он себя. Но тут, же озадачился. — А подойдет ли красавица? Мне ведь, нужна стройная и покладистая подруга. Таких сейчас мало. Ладно, там видно будет.

Однако время шло, а женщина все не появлялась. Мужчина заволновался. Подходило время пить минеральную воду – он заботился о своем здоровье, а тут ни женщины, ни воды. Знал бы, прихватил бутылочку! Наконец он не выдержал и набрал ее номер. – Ты где? – Скоро буду. – Прихвати минералку по дороге. – Хорошо, — согласилась она.

Да где же она! Одно радовало – людей вокруг не было. На пруду он загорал один – время-то рабочее! Начался какой-то непонятный дождик. Вроде и солнце светило ярко, а вот заморосило. А вот и она! На другом берегу пруда, со стороны дороги шагах в тридцати от него появилась женщина в легком желтом платье. Сомневаться не приходилось – она! Пока женщина обходила пруд, он пристально смотрел на нее, пытаясь оценить ее достоинства. Легкое короткое платье – значит стройная, узкая талия видна издалека. А вот, как с лицом? С лицом тоже все оказалось в порядке. «Слава тебе господи!» – мысленно воскликнул мужчина.

— Привет, воду принесла? – поприветствовал он незнакомству. — Да! – достав из сумки бутылку, женщина протянула ее Артему. Утолив жажду, он приступил к более тесному знакомству. — Как тебя зовут? – Оля. Тут у нее зазвонил телефон и, отойдя чуть в сторону, Оля приступила к беседе. Говорила она быстро и раздраженно. Не теряя время попусту, Артем изучал ее. Черные волосы, кучерявые немного, стройная, вид опрятный, ухоженный, гладкая бархатистая кожа на ногах. «Интересно, бреется или так обходится?» – озадачился он.

Закончив разговор, она приблизилась. Перебросились парой фраз. — К тебе, наверное, многие женщины обращаются? – предположила она, оценив его загорелую фигуру. — Да где там! – сел он на любимого конька. — То есть сверстницы, конечно, обращаются, но нужны они как прошлогодний снег! Пока не указал в объявлении – не старше тридцати пяти лет, отбоя не было. Зато потом звонить перестали, — пожаловался он. — Мне тридцать четыре года, — улыбнувшись, сказала Оля. — Ты подходишь, — кивнул добрый Артем.

Между тем дождь все усиливался. Скоро по поверхности пруда забарабанили крупные капли, а солнце скрылось из вида. Начался настоящий ливень. — Побежали домой! – крикнул он. И принялся натягивать на мокрое тело одежду. Олино платье намокло и прилипло к телу, подчеркивая стройную фигуру. – Побежали! Взявшись за руки, они быстрыми шагами направились к дому. Бежать не было необходимости, все равно промокли до нитки.

Едва они вошли насквозь промокшие, как сразу принялись раздеваться, лишь мельком взглянув друг на друга. И то, не сидеть же в одежде, с которой вода капает на пол! С трудом Оля стянула с себя платье и, взявшись за трусики, вопросительно посмотрела на Артема. — Все снимай, все, сейчас простыню сухую дам, – поощрил он ее, сбрасывая свою одежду на пол и на ходу оценивая гладкую бархатистую кожу новой подруги. Простыню он дал, и Оля закуталась в нее, но ненадолго, на время, пока догадливый Артем стелил постель. Легли они сразу, и тесно прижались друг к другу, вроде как для согрева. «Всего полчаса минуло с момента знакомства», — мелькнуло у него. А тело у нее, какое красивое! Предварительных ласк и не потребовалось. То ли за время короткой дороги под дождем установился душевный контакт, то ли другая причина…. «Надо было рассказать ей, какая она красивая!» – подумал он запоздало. «Ничего, потом расскажу»… — это мелькнула последняя ясная мысль и дальше лишь порывы страсти управляли его движениями. Какие пухлые и сладкие губы! – это отложилось в сознании уже помимо его воли, как бы само собой. Поворочались они немного, но больше для порядка, особой необходимости в этом не было. Казалось, что главное не отрываться друг от друга, и это легко удавалось. Потом они еще долго лежали, обнявшись, не отстраняясь, а время все шло, шло…. Дождь за окном давно закончился. Он обвил руками свою подругу и теснее прижал к себе, и она прижималась к нему, отвечая взаимностью. Какая гладкая кожа! «Да хватит, отпусти ты ее уже!» – говорил он себе, но с большим удивлением обнаружил, что не властен над собой. Руки не размыкались, и приказать себе он не мог, хотя и старался. «Ладно, полежу еще чуть-чуть», — наконец, нашел он оправдание.

Потом они таки поднялись, закутавшись в простыни, устроились в креслах, поговорили немного по душам. Как и предполагал Артем, Оля была замужем…. Потом они снова легли, снова обнимались. Он даже удивлялся – откуда силы при таком скудном питании? Что значит правильный настрой! Интересно, надолго ли это? Неужели решен вопрос с личной жизнью? Думать об этом не хотелось, да он и не думал. Потом они снова чесали языки и снова никуда не торопились, хотя от дождя, ближе к вечеру уже не осталось и следа, это было видно из окна. Обсуждали какую-то ерунду, но было очень интересно и весело. «Неспроста говорят в народе – мил телом, мил и делом!» – мелькнула мысль у Артема. Потом снова целовались….

«Нет-нет, ты не думай даже, на сегодня хватит!» – заволновался он, видя, что подруга настроена решительно. «Я уже не молодой человек!» Оля ничего не отвечала, но лишь улыбалась такой хищной улыбкой, какой улыбается, наверное, кошка, играющая пойманной ящерицей, и все теснее прижималась к мужчине, якобы для порядка. — Ну ладно, попробуем еще немножко, — сдался он, наконец. — Но, немного!

Ее улыбка надолго осталась в его памяти. Они пробовали еще и еще, потом, наконец обессиленные, затихли. «Я-то спортсмен, а она-то!» – Артем покосился на Олю. Откуда у женщин силы? Вставать Оля не думала даже сейчас. А что если…. — Ты не хочешь перекусить? – нашелся он. Подходило время его ужина. Тут подруга не отказалась. — Какой я находчивый! – не забыл похвалить себя гостеприимный хозяин. Они дружно варили макароны, потом Оля их обжаривала со знанием дела, не спеша, обстоятельно, а он давал полезные советы о том, как следует правильно посыпать их черным перцем и солью. Ели они дружно и аппетитно. Опять весело обсуждали что-то. Желтое платье давно высохло и висело на спинке стула.

После еды Артем снова обнял Олю но, почувствовав, что теряет контроль над собой, отпустил женщину. Хорошего понемножку! Да и солнце уже садится. — Пора мне! – произнесла она, наконец. До метро они шли медленно, за руку он ее не взял, но видимо все понятно было и без слов. Идущие навстречу молодые женщины с откровенным любопытством рассматривали их. У метро она подставила щеку для поцелуя, но он, повернув ее голову, впился в пухлые и такие желанные губы. Не часто позволял Артем себе такие вольности при всем честном народе, не часто. — Пора! – сказала Оля. – Иди! Задержавшись на минуту, он смотрел, как стройная женщина в легком желтом платье медленно спускалась по лестнице в метро. Домой он возвращался налегке, вечер казался теплым и приятным.

На следующий день она позвонила. Голос был веселый и знакомый. — Я могу приехать сегодня, только я выпила бутылку пива! – радостно объявила Оля. — Одну? – поинтересовался Артем недовольно. Московское пиво он не любил, не то! Предпочитал марочное вино. — Две! – честно призналась собеседница. — Нет, давай в другой раз! – отверг он заманчивое предложение. — Завтра позвони. «Ну, приедет через день, через два!» – успокоил он себя. Ничего страшного. Но звонка от нее не было целую неделю. Забеспокоившись, он позвонил ей сам.

Голос показался незнакомым. Говорила Оля холодно и отрешенно. Артем насторожился. — Мы будем встречаться или нет? – сразу перешел он к делу. — Нет, не будем, мне нужны деньги, я ищу встречи за деньги, — последовал ответ. — Сразу не могла сказать! – вздохнул мужчина и отключил телефон. Минуту он сидел неподвижно. Очередная надежда на лучшую жизнь растаяла как мартовский снег. «Разве ей было плохо со мной?» – спросил он себя. Что дали бы ей те копейки, согласись я встречаться за деньги? Да во время веселья я бы больше на нее потратил, были бы деньги! Впрочем, что обсуждать, денег все равно нет пока. Давно нет. Тут Артем не лукавил. Немало потратил он денег на женщин, когда они были. Он усмехнулся невольному сравнению – что было – деньги или женщины? Как-то прочно они связаны между собой! «Появятся деньги – появятся и подруги!» – свернул он свои размышления на философский лад, и дал себе команду забыть о мимолетном увлечении какой-то женщиной в легком желтом платье.

22 мая 2015 года

Никита Николаенко