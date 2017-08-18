Никита Николаенко | Неретинский котенок

Неретинским котенок стал называться потому, что его хозяин носил фамилию Неретин. Это был один из приятелей моей дочери, который поручил ей котенка на время своего двухнедельного отсутствия, а она, собравшись на дачу, перепоручила это ответственное дело мне.

Вместе с котенком в квартире появился лоток в виде домика с наполнителем, блюдца с сухим кормом и водой. Из интернета стало понятно, что кошка сама знает, когда ей есть, главное, чтобы рядом с кормом стояла свежая вода.

-Ну и ладненько! Купишь корма ему еще! – строго наказала дочурка перед отъездом. – Понятно! Ни имени, ни пола котенка мне не сообщили, да это было и ни к чему, все равно нам предстояло вскоре расставаться, две недели пролетят – оглянуться не успеешь!

Устроившись в кресле, я посмотрел на котенка. Что за зверь? Окраска у него была самая обыкновенная, серая с полосками, только задние лапки были белые ну и грудка немножко. Красавец!

Начались изменения. Вместо послеобеденного сна я направился в магазин за кормом. -Где корм для кошек? – обратился я к женщине средних лет в униформе, которая раскладывала товар по полкам. -Пойдемте, я покажу! – охотно откликнулась она. Мы переместились в соседний отдел. – Вот здесь! Сокращают нас, некому работать будет! – вздохнула она. Семь лет здесь отработала! -Много платили? – поинтересовался я учтиво. – Двадцать семь тысяч! – Неплохая прибавка к пенсии! -А, все равно! – воскликнула работница прилавка. – Почему так? – Грядет денежная реформа, опять без денег останемся. – Да, похоже, что назревает что-то, — кивнул я в ответ. -А пахали как лошади! – продолжила она. -Теперь вот их набирают, они согласны работать и за меньшие деньги, — махнула рукой собеседница в сторону молодой узбечки с тележкой, полной товара. Поблагодарив женщину и прихватив корм, я отправился домой к питомцу.

Котенок сидел под дверью. И все же – кот это или кошка? Но акцентировать внимание на этом вопросе я не стал, решив, что определю пол по поведению питомца – так интереснее.

-Котенок! – весело воскликнула вернувшаяся с работы девушка-жиличка. -Кто это – он, или она? -Не знаю, — пожал я плечами равнодушно. -Ну, хоть зовут-то его как? – Не знаю! Все равно отдавать его скоро. Итак, началось совместное проживание котенка с людьми и знакомство друг с другом. Познакомились-то мы быстро, а вот характер его я узнавал постепенно.

Он стал залезать на стол и устраиваться рядом с клавиатурой между рук человека. Повернув головку, котенок смотрел на экран монитора – что там интересного? Ничего интересного там для него не было и вскоре, свернувшись клубочком, он начинал дремать.

Тренировки, творческая работа, прогулки! Привычный режим соблюдался по-прежнему, не нарушился. Насыпать в миски корм и налить воды не составляло большого труда. Хотя пришлось поставить ограничители на окна, чтобы широко не открывались. Дни шли своим чередом. Интерес к котенку незаметно возрастал.

Когда я возвращался домой, котенок уже дожидался в коридоре под дверью. Судя по тому, как он сладко потягивался, питомец беззастенчиво дрых все это время. Ну и ладно! Растет питомец, ему и положено! Он, хоть поел? Поел, еще как! Вновь следует корм подсыпать. Ешь на здоровье!

Дальше нас ждала совместная работа за компьютером. Поведение котенка на столе изменилось. Теперь он отрывался от просмотра экрана, становился на задние лапки, передними лапками опирался мне на плечо и, поднеся головку к самому уху тихо урчал. Я прислушивался. Улавливалась смена тембра.

С какой далекой планеты вы прибыли на Землю? – задавался тогда вопросом. Кто вас послал, с какой целью? Вне сомнения это разумные существа. Инстинкты? Вот, насмешили! И что котенок говорит своим тихим урчанием над ухом? Какой-то смысл в его звуках угадывался. Я пытался понять смысл их хотя бы. Казалось, что он давал понять, что все будет хорошо. Хорошо это как? До меня дойдут наконец-то гонорары за многочисленные книги на Амазоне? Я выберусь из нищеты, отправлюсь на давно заслуженный отдых к теплому морю в тепличные условия? Дочь будет радовать своими успехами и достижениями? Да-да, все будет хорошо! – угадывалось в урчании котенка. Не переживай сильно, перемелется мука будет! Так хотелось в это верить. Еще этот странный взгляд поверх головы. Казалось, что он видит то, что недоступно мне. Казалось.

Но нет, не только он урчал над ухом. Хватало и других дел. Питомец старательно осваивал новую территорию и изучал привычки людей. Весьма любознательный оказался жилец. Все углы на полу он исследовал быстро и переключился на верхний ярус. Прыгал он хотя и отважно, но еще неумело и частенько, не допрыгнув до цели, с грохотом валился на пол. Но это ничуть не смущало питомца, он тут же вскакивал, как ни в чем не бывало, и искал себе другое дело, не повторяя попытки. Если грохот от падения получался сильный, то он на всякий случай подбегал и смотрел снизу на меня. Резвись и дальше! – разрешал я ему. Тогда он садился на задние лапки и посматривал наверх, выбирая маршрут и явно намереваясь допрыгнуть куда-нибудь повыше. Ну, еще он носился по комнате как угорелый. Развлекался, словом.

Ночевал он на кухне на привычном месте – у компьютера. В комнату к себе я его не пускал – не даст ведь, отдохнуть спокойно. Первое время он не мирился с этим и просился в комнату. Нет, не пущу и не проси! – объявил я ему. Мяукать он не умел, пищал только, зато когтями скребся под дверью отлично, открыть только не мог – силенок не хватало. Пришлось смириться. Зато под утро, услышав, что я проснулся, он снова начинал пищать под закрытой дверью. Застать его спящим не удавалось. Заходи, уж! – распахивал я дверь настежь. Затем мы направлялись в ванную комнату, и котенок внимательно контролировал процесс бритья.

И вообще, за что бы я ни брался, будь то мытью посуды, уборка или что-то другое, как он оказывался тут как тут и внимательно наблюдал за действиями человека. Любознательный какой! – усмехался я про себя. И чем только буду заниматься, когда заберут его у меня? Тем временем привычки самого постояльца раскрывались постепенно, но неотвратимо. Как-то после завтрака я прилег отдохнуть, и только начал было почесывать себя за ухом, как тут же мягкая кошачья лапа услужливо помогла мне в этом. Затем обойдя вокруг человека раза четыре, котенок уяснил ситуацию и отправился исследовать мир дальше. Поняв, что я периодически хватаюсь за перо, котенок тоже стал проявлять к нему интерес, и с этого момента искать ручку приходилось по углам квартиры.

Но больше всего стало беспокоить то, что разохотившись, питомец стал все чаще выпускать когти да показывать зубки. Перевоспитывать его я даже не пытался. Ну, режутся зубки у котенка, не наказывать же его за это! Однако вскоре это мнение переменилось.

И хотя и кусал и царапал он нежно так, аккуратно, но все чаще на руках и ногах стали появляться царапины с мелкими капельками крови, недвусмысленно напоминая о том, что в доме появился хищник. -Нельзя! – объяснял я котенку после очередного дружеского нападения. Нельзя кусать благодетеля! В ответ мне скалили пасть и выпускали когти.

Только после короткой борьбы, когда удавалось схватить агрессора за шкирку и дружелюбно пощелкать по носу, порядок восстанавливался. Но ненадолго, вскоре все повторялось сначала.

Но перерыв в нападениях все же наступал по независимым причинам. Закончились проливные дожди, потеплело и в комнату стали залетать мухи. У проказника появилось новое развлечение. Теперь он охотился за ними с прыжками, засадами и погонями. Пару раз цветы в горшках опрокидывались, ну да ладно! Главное что мне дали передышку, поскольку питомцу стало не до меня. Тут такая охота! Мне показалось даже, что мухи снизили свой полет и стали пролетать над котенком, но вне пределов его досягаемости. Дразнили, значит.

Мухи мухами, но вскоре питомец взялся за старое. Что предпринять? Казалось, что выход был найден. Брошенный на пол резиновый браслет подпрыгивал, катился по полу и привлекал внимание охотника до поры до времени. Но вскоре он раскусил хитрость. В один из дней он рванулся было за браслетом, потом остановился и посмотрел на ноги человека. Ага! Не обманешь! -Нет-нет! – крикнул, было, я, но живая мишень интереснее и, не обращая внимания на браслет, хищник пошел в атаку. Одевание джинсов не помогало, проказник легко прокусывал плотную ткань.

Когда становилось невмоготу терпеть его выходки, я хватал котенка и, запирал его в комнате. Через пять минут начинались такие жалобные стоны, что сердце не выдерживало, и дверь распахивалась настежь, — выходи, уже! После освобождения котенок залезал на стол к компьютеру, и начиналось братание с непременным урчанием, и мир восстанавливался. Ненадолго. До первой атаки. Когда же заберут тебя! – вздыхал я все чаще.

Буквально на день в дачи вернулась дочь, чтобы привести в порядок свои дела. Котенок немного растерялся – кто же тут главный? Но очень скоро он разобрался кто – дочь, конечно же! -Метеор! – поглаживала она котенка. Ах, метеор! Я так и думал!

Первым делом меня основательно отчитали за неправильное кормление питомца. -Это котенок! – восклицала дочь. Ему всего шесть месяцев! Его надо кормить кормом для котят! -Так я сам на горсти риса в день держусь, и ничего! – пробовал было оправдаться я. – Ничего тебе доверить нельзя, предупреждала, ведь! -Да он на питание не жаловался, — все оправдывался я, но прощения мне не было. Дочь отправилась в магазин и принесла несколько пачек подходящего корма и, не подпуская меня, сама насыпала корм в блюдце. Котенок же, усевшись поодаль, с интересом наблюдал за ходом развития событий. Наведя порядок, дочь отправилась на дачу, а я опять остался за старшего.

Наступила жара. Мы с котенком дружно отдыхали после дневных забот. Я уставал после творческой прогулки по Коломенскому, а он надо понимать от домашних дел утомлялся – легко ли за мухами гоняться! Я ложился на кровать, котенок устраивался рядом и дрых за милую душу. Жаль только, что окна нельзя было распахнуть настежь. Если звонил мобильный телефон, то мы разом вскакивали и бежали в разные стороны – я к телефону, а он от него. Потом возвращались на место. Отдам тебя скоро, голубчик! – ласково говорил я котенку, поглаживая теплое брюшко. Так, жалко его отдавать, или нет? Вне сомнения, мы нашли общий язык, даже несмотря на некоторые недоразумения.

Но под конец оговоренного срока я стал уставать от питомца. Кормить, убирать, заботиться! Нет, не мое это! Утомился я что-то от котенка! – объявил я девушке – жиличке. Не чаю, когда его заберут! И мне он надоел! – охотно подтвердила она. Котенок молча принял это к сведению. Тем же вечером любимая игрушка девушки оказалась на полу, а ее тапочки были вынесены в коридор и брошены под дверью. Ага, он еще и человеческий язык понимает! – оценил это действие я про себя. Хорош, гусь!

Котенок же моментально уловил перемену настроения и тоже охладел ко мне. Теперь мы просто мирно проживали вместе. Не хочешь дружить – не надо! – угадывался ответ в его безразличном взгляде. Еще не известно, кто больше потеряет! Он по-прежнему устраивался перед компьютером, но гладить себя не давал, огрызался, отталкивал руку задними белыми лапками. А может быть, ему было просто жарко. Так-то оно так, но отчего-то мне стало грустно. Задумчиво я смотрел на котенка. Он продолжал свои беспечные игры, не обращая на человека никакого внимания. В конце концов, не я его хозяин! – утешал я себя, но чувствовал, что это слабое утешение. Однако вариантов не было, питомца предстояло отдавать. Выкупить его, что ли, или завести себе такого же? – задавался я вопросом. Ну, такого красавца еще поискать! – это не вызывало сомнения. Метеор!

Так незаметно за заботами время пребывания котенка у меня истекло. Заберут тебя сегодня! – объявил я ему. В ответ котенок заурчал, причем без всякого поглаживания. Отвечал что-то, значит, да я не разобрал что именно. В оговоренное время я позвонил Неретину. -Какие планы у Вас насчет питомца? – поинтересовался я равнодушно. -Вечером заеду, заберу, — последовал ответ.

Ближе к вечеру Неретин появился. Слава тебе господи! -Проходите, сейчас приготовлю кофе, — предложил я гостю. -С удовольствием! – мужчина прошел на кухню, сел на стул и сразу же подхватил своего любимца. -Вы по-прежнему в математическом институте работаете? – поинтересовался я для приличия, возясь у плиты. -Да нет, в частных конторах давно уже! – ответил гость, играя с котенком. – Угощайтесь! – Спасибо! В Лаборатории Касперского одно время работал. – Интересно! А почему ушли? – Порядки слишком строгие! – А наукой больше не занимаетесь? – Да нет сейчас науки, — ответил собеседник просто. – Это да! Сам забыл уже, что кандидат наук, — согласился я с ним. Гость отпивал понемногу кофе и не переставал играть с котенком.

Котенок, между тем, принялся охотно покусывать хозяина. На руках у того появились красные царапины. Сейчас бы самое время хороший щелчок ему по носу щелкнуть! — подумал я про себя, глядя на котенка, а сам лишь улыбнулся. А Неретин радовался. Вот ты какой! Подрос-то как! Допив кофе, он подхватил с пола переноску и ловко упрятал в нее любимца. Котенок спохватился было, заметался, да поздно. Попался, который кусался! Неретин засобирался домой.

Проводив их, я прибрался на скорую руку, наконец-то распахнул настежь окна и отправился на прогулку – проветриться! Вечерело, но было еще жарко и душно, короткий дождик не принес облегчения. Москва казалась полупустой, даже на стоянках машин почти не осталось, все разъехались по дачам. Внимание привлекла идущая навстречу девушка. В руках она несла переноску с белым котенком. Следом за ней молодая мамаша катила коляску. Все были при деле.

Вот и забрали у меня питомца! Непрерывная борьба за существование ожесточила меня, я давно очерствел душой. А тут – котенок! Со своими играми и приставаниями. Захочет – заурчит, захочет – поцарапает! Хлопоты он доставлял, это да, но они уже забылись. Зато теперь я с гордостью могу говорить – у меня дома жил настоящий котенок!

Когда я вернулся, было уже совсем темно. Полная луна висела над городом. Красота! Войдя в квартиру, я вздрогнул, увидев движущийся темный силуэт за ведром. Неужели? Но нет! Это оказался всего лишь черный пакет, сорванный с дверной ручки порывом ветра. Пакет, а не котенок!

12 августа 2017 года

Никита Николаенко