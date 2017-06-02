«Невидимый театр» Санкт-Петербурга и режиссер Семен Серзин приглашают зрителей

Афиша на июнь 2017 года.

Четыре спектакля:

«Любовь людей» – трагическая мелодрама по пьесе Д. Богославского, история о том, что мы так и не научились прощать друг друга и по-настоящему любить.

«Демоны» – пьеса украинского драматурга Натальи Ворожбит которую называют современным Гоголем.

Это история безработного русского парня Славика, который попадает в украинскую деревню с ее мифами, самогонкой и ведьмами.

«Стыдно быть несчастливым» и «Невидимая книга» – два спектакля-квартирника по записным книжкам Володина и Довлатова:

Спектакли, созданные в давно забытом формате, когда стирается понятия «сцена» и «зрительный зал». Зрители сами становятся участниками и полностью погружаются в атмосферу Питерской коммуналки, где им предложат рюмку мадеры и попросят спеть.

Спектакли идут на площадке театра Karlsson haus ( Санкт-Петербург, Фурштатская д. 30) и Санкт-Петербург, Social club, Рубинштейна 40/11

Билеты можно забронировать по телефону или в группе вконтакте: https://vk.com/public147647727

«Невидимый театр» – независимое театральное объединение, участниками которого стали артисты различных театров Санкт-Петербурга (Этюд-театра, театра «Мастерская» Г.М.Козлова, Большого театра кукол, Малого драматического театра и других).

Семён Cерзин – выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства, мастерская В. Фильштинского, номинант премии Прорыв (2014) — «Демоны» и премии Золотая маска (2014) — «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад». Его работа «ШКИД» (2015) вошла в лонг-лист Золотой маски (2014), а спектакль «Это все она» (2014) вошёл в программу «Маска Плюс»).