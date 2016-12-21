Невегетарианские истории Александра Фитца

В мюнхенском Центре русской культуры MIR состоялся творческий вечер и презентация новых книг «Немецкие тайны» и «Легенды старого Ташкента» популярного в Германии и ближнего с ней русскоязычного зарубежья писателя и журналиста Александра Фитца.

Словно камертон тон вечера задали слова Александра, что почему-то едва не всех нынче волнует предстоящая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, будто речь идёт о встрече невесть кем разлученных и давно не видевшихся отца с сыном.

– А для меня гораздо важнее, самочувствие моего мопса Бори, который остался дома, – откровенно и под хохот зала заявил Фитц. – И вообще я стараюсь особо не напрягаться по поводу того, на что не могу оказать влияния. Другое дело быть в курсе происходящего. Но главное при этом не уподобиться одному моему знакомому, который первую половину жизни потратил на то, чтобы перебраться сюда из СССР, а вторую тратит на воспевание России и критики всего германского.

Хотя упрекнуть или напротив, похвалить Фитца за якобы «вегетарианский» стиль включенных в книги историй и легенд при всем желании у меня не получится. Некоторые из них изобилуют едкими характеристиками, весьма неприятными для их «героев» фактами, сравнениями, и написаны, как говорится, на грани фола. А вот другие хотя лиричны, с легкой грустинкой и едва улавливаемой улыбкой, но, как говорится, с закавыками.

Не менее интересны, увлекательны и неожиданны устные рассказы Александра Фитца.

Вот и на этот раз люди старшего поколения, пришедшие на вечер в MIR, невольно вспомнили великого мастера художественного рассказа писателя и литературоведа Ираклия Андроникова, столь ярко, образно, сочно повествовал Фитц о людях, с которыми был знаком и событиях, участником которых довелось ему стать. А это академик Борис Раушенбах, воровской авторитет барон Саша-немец, предприниматель и меценат Александр Гирзекорн, христианский богослов архиепископ Йозеф Барон, первый советский музыкальный продюсер, рок-музыкант Андрей Тропилло, германский дипломат и переводчик Эрих Зоммер, присутствовавший при объявлении Германией войны Советскому Союзу… А ещё это тайны Радио Свобода и тайны взаимоотношений центральной газеты советский немцев «Нойес лебен» с отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, загадка ташкентских Курантов и рассказ за что в узбекский город Алмалык ссылали проштрафившихся советских журналистов из Стокгольма и не проштрафившихся из Харбина. И конечно, германские приключения многочисленных друзей и знакомцев Фитца. Но это тема особая, поэтому о них, т. е. приключениях, вам лучше услышать непосредственно от автора или прочесть в его книгах.

Виктор Фишман

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