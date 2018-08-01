Не пить — работе вредить: сильно пьющие сотрудники выгоднее, чем абстиненты

Придерживающиеся трезвого образа жизни сотрудники чаще пьющих коллег берут больничный: такой неожиданный вывод сделали исследователи из Института гигиены труда в Финляндии.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Addiction («Наркотическая зависимость») были проанализированы данные более 47 тысяч человек из Великобритании, Франции и Финляндии. В итоговом документе утверждается, что совершенно не употребляющие алкоголь сотрудники на 50% чаще брали больничный по причинам, связанным с психическим состоянием здоровья.

[ads1]Кроме того, авторы документы уверяют, что примерно такая же пропорция прослеживалась и в отношении расстройств пищеварительной системы, мышечно-скелетных травм, а также респираторных заболеваний, если брать сравнительные данные пьющих и не пьющих сотрудников.

Как следует из анализа полученных данных, реже всех брали больничный сотрудники, каждую неделю употреблявшие алкоголь в количестве, определенном медиками как повышенное и нежелательное.

В конце исследования эксперты отдали дань традиции и указали, что чрезмерное употребление спиртного опасно для здоровья.

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