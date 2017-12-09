Наталия Ермашова | С осколков хрустальных вне времени

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Осень. Sex. Революция

Мёртвые листья со ржавым снегом

В хороводе отчаянном кружат.

Чёрные души чёрное небо

Роняют в бездонные лужи.

Харизматичные подонки

Революции страстно делают.

Только рвётся всегда, где тонко.

Красным становится белое.

И даже осенние тучи

Сыпят и сыпят свинцом смертельным.

У монстра в утробе могучей

Исчезнувших вдруг поколений

Мысли, надежды, чаяния…

Всё, чем недавно страна дышала.

Тонкую чашку нечаянно

Вдребезги. Не начать сначала

***

С осколков хрустальных вне времени.

Но вразуми нас истинный Боже,

Нельзя быть немного беременной,

Слегка изнасилованной тоже.

Ах, как непоправимо время

Своим отсутствием тепла.

На взлёте новом осень дремлет,

Чтобы опять она смогла

Нам даровать немного солнца,

Рассыпав золото монет.

Воспоминанием вернётся

Объятий жарких лёгкий след.

Ах, как неповторимы люди

В своём умении любви.

За листопадом не забудем

Их имена. «Опять живи», —

Кому-то скажет мудрый Боже,

Разверзнув громом небеса.

И повторится всё, быть может…

Рука в руке, глаза в глаза.

10.10.2017.

***

Осень накрыло небо

Серым шатром.

Грань между быль и небыль

Смоет дождём.

Ветер разносит листья

По городам.

А бесконечность мыслей

Быть может нам

Вдруг суждено поведать

И осознать.

Листья — цитаты неба,

Бога печать.

12.10.2017

***

Рябина красная. Рябина чёрная.

На фоне серого позолочённая.

Вот улетят грачи, вернутся вороны.

А семь ветров в ночи рвать будут в стороны,

Сметая в клочья, в пыль, бросать со стонами.

И станет серым вдруг, что было золотом.

Рябина чёрная. Рябина красная.

За серым белое укроет сказками.

Повеет с севера оцепенением,

Но воем сотен вьюг вернётся пение,

Как по весне соловушки влюблённого.

Рябина красная. Рябина чёрная.

21.10.2016

***

Подруга Осень, обними меня.

Как будто стала ты мне ближе, Осень.

Налей вина и пожелай огня

Кострам листвы. Багряно-жёлтой гостьей,

Красавицей из сказочных лесов,

Златых чертогов, пылких обещаний

Войдёшь и дверь закроешь на засов.

Обнимемся…Кто прошлое помянет,

Тому сжигать мосты и пить вино.

А может, будем слушать до рассвета,

Как барабанит дождь. Но всё равно,

Взгляни в окно, там снова бабье лето.

1.10.2016.

***

Проснётся луна. И закончится дивно

Нарядная осень желтеющим ливнем.

На серых деревьях появится иней.

Как часто секунды проносятся мимо

Снежинками мелкими. Но пилигримом

Задумчивый город мой цвета полыни

Вздохнёт и отправится парусом в зиму.

12.10.2014.

***

Поздняя осень, поздняя…

Чёрные ветки с проседью.

Поздняя осень, поздняя…

Мелкие льдинки россыпью.

Гроздья рябины ранами.

Смотрится в лужи странное

Небо в недоумении.

Птичье застыло пение,

Как под стеклом молитва.

Скоро завоет скрипкой

Вьюга по наши души.

Остановись и слушай.

Поздняя осень, поздняя…

25.11.2013

***

Душа летит на паутине в бабье лето.

Она запуталась, она почти раздета.

Обнажена и нечем ей укрыться.

Уже летят на юг, как мысли, птицы.

И в ожиданье холодов застыли люди.

Как будто никогда уже не будет

Такого шума листьев, неба звона.

Как будто жизнь, с которой не знакома,

Но чувствуешь, что эта жизнь – твоя

Была когда-то, иль могла случиться.

Летит душа… и нечем ей укрыться.

Осень, 2003 год

***

Мы в старые джунгли своих городов

Уходим однажды, как в чащи лесные.

А норы квартир и просторных домов

Обвили лианы. Их души живые

Озябли в предверии скорой зимы.

По крышам и к небу, и к солнцу, и в лето…

Оставили город застывший они.

А души людские в дыму сигаретном,

Закутавшись в куртки, плащи и меха,

В метро и авто, как в телах обретённых,

По джунглям и норам зарылись пока,

На мёртвой лиане спустившись с балкона…

3.10.2012.

***

Синоптики предупредили заранее,

Что завтра резкое похолодание.

Обычное дело: за летом осень,

Открытых платьев уже не носим.

Обычное дело: желтеют листья…

Но к тёплому морю уносят мысли.

Обычное дело: хандра и простуда,

Но каждая клеточка тянется к югу.

Обычное дело: дождь, серое небо.

Вот только немного времени мне бы…

Синоптики предупредили заранее,

Что завтра резкое похолодание.

24.09.2012

Иллюстрация Дианы Приходько (Украина)