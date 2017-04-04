Наталия Ермашова | Когда возносятся поэты

Коротко об авторе
Наталия Ермашова родилась и живёт в Оренбурге – городе на границе Европы и Азии. Окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института, журналист. В данный момент автор и ведущая двух радиопрограмм, пишет стихи, рассказы и пьесы. Итогом её творческих изысканий стали сборник рассказов «Лица во времени» и книга стихов «Очередь за счастьем», которую высоко оценили критики, в частности «Литературной газеты». Наталью отличает позитивное отношение к жизни.
Второй год в родном городе она абсолютно бескорыстно осуществляет проект «Художественно-поэтические вечера», собирая вокруг себя единомышленников – поэтов, художников, исполнителей собственных песен. Эти искренние и душевные творческие посиделки пользуются большой популярностью среди любителей поэзии и живописи.
КОГДА ВОЗНОСЯТСЯ ПОЭТЫ
Евгению Евтушенко
Когда возносятся поэты,
А их стихи протяжным эхом,
Со всех сторон обняв планету,
Среди созвездий вспыхнут где-то.
Когда возносятся поэты,
Чтоб освятить лазурным светом
Бескрайний космос. Прямо в Лету
Плывут кораблики с приветом
Из их стихов…
2.04.2017
Мой ангел
Если подумать, у каждого из нас
есть редкий шанс
Стать ангелом при жизни или после,
Чтоб прилетать с зарёй вечерней в гости.
Бесшумно, в абсолютной тишине,
или во сне,
Спускается, роняя с крыльев перья,
Мой ангел. Я их храню у двери
Под ковриком, чтоб не спугнуть удачу.
А как иначе?
Ведь мир взрывается, и стонет, и кричит.
Мой ангел просто смотрит и молчит,
И укрывает разноцветьем перьев.
В него поверив
Я понимаю, что любовь бессмертна,
И многолика жизнь, и многоцветна
Смерть. Как в детстве с ними мы играем в прятки.
Лицо прабабки
Моей у ангела. И значит чем-то очень
Похожи мы. Меня укроет ночью
Он крыльями из семицветных радуг.
Моей наградой
Пусть станут этой встречи откровенья
И ангелом потерянные перья.
1.06.2014.
*****
Она научила его летать
Рукою за тучи, словно крылом,
Вечером, ночью и даже днём,
В небо взмывая опять и опять,
Она научила его летать.
Её же учил летать другой.
Метель рассекая и летний зной,
Они умирали и воскресали,
Им открывались такие дали,
В которых и заблудиться не страшно.
Над городом древним и старой башней
Парили они, как райские птицы,
Не понимая — это явь или снится?
Они друг без друга летали не часто,
Только в полёте возможно ведь счастье.
Только в полёте и только вдвоём,
Рукою за тучи, словно крылом.
Но тот, кто её научил летать,
Однажды упал, престав дышать.
19.12.2016
*****
Весна! А это значит — жить!
Влюбляться и стихи писать.
Накроет зонтиками сныть
Поляны. Значит — время вспять.
Поймать момент, как только в почке
Щелчком проклюнется листок.
Весны посланье — многоточье,
В судьбе желанья завиток.
28.03.2017.
*****
Спускается апрель по бисеру дождя
Спускается апрель по бисеру дождя.
Холодная луна застывшей карамелью
Стучится о стекло. Как будто бы нельзя
Весеннему теплу нарушить вдохновенье
Прощания с зимой. И снова тонкий лёд
Глубоким синим сном отполирует утро.
Холодный поцелуй… Пусть город подождёт.
Застывшее прощай. Так трудно и так мудро.
11.04.2014
*****
Мой город, уносящий тайну в осень —
Сарматов золото, курганов тишину.
Чтоб мелочью монет лес листья в зиму бросил,
Урал вдруг забурлит, замрёт… А вышину
Несбывшихся надежд ушедших поколений
Пронзит стеклом потусторонней льдины.
И болью нерастраченных мгновений
Укроет небо. Бесконечный иней
Задремлет под луной холодно-равнодушной
Неонами огней таких же одиноких.
Ну а прошедший год, словно букет ненужный,
Рассыпавшись, отчаянным потоком
Февральских белых вьюг обрушится на город.
Чтоб оправдать весну, забыв про все невзгоды,
Вздохнёт седой Урал и станет снова молод.
И дымкою листва в его утонет водах.
26.03.2017.
*****
Пусто и серо пред обновленьем природы,
Как накануне новой любви.
Смотрится небо в апрель через тюль непогоды.
Убегают ночные огни,
Чтобы немного приблизилось новое утро
И рассвет в глубине облаков.
В расставанье особая грустная мудрость.
Растворяется шёпот шагов
В пене дождя, как в ненужных словах на прощанье,
Почти ничего не осталось…
На паузе жизнь — ни признаний, ни обещаний.
Опять межсезонья усталость.
31.03.2017.