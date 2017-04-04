Наталия Ермашова | Когда возносятся поэты

Коротко об авторе

Наталия Ермашова родилась и живёт в Оренбурге – городе на границе Европы и Азии. Окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического института, журналист. В данный момент автор и ведущая двух радиопрограмм, пишет стихи, рассказы и пьесы. Итогом её творческих изысканий стали сборник рассказов «Лица во времени» и книга стихов «Очередь за счастьем», которую высоко оценили критики, в частности «Литературной газеты». Наталью отличает позитивное отношение к жизни.

Второй год в родном городе она абсолютно бескорыстно осуществляет проект «Художественно-поэтические вечера», собирая вокруг себя единомышленников – поэтов, художников, исполнителей собственных песен. Эти искренние и душевные творческие посиделки пользуются большой популярностью среди любителей поэзии и живописи.

КОГДА ВОЗНОСЯТСЯ ПОЭТЫ

Евгению Евтушенко

Когда возносятся поэты,

А их стихи протяжным эхом,

Со всех сторон обняв планету,

Среди созвездий вспыхнут где-то.

Когда возносятся поэты,

Чтоб освятить лазурным светом

Бескрайний космос. Прямо в Лету

Плывут кораблики с приветом

Из их стихов…

2.04.2017

Мой ангел

Если подумать, у каждого из нас

есть редкий шанс

Стать ангелом при жизни или после,

Чтоб прилетать с зарёй вечерней в гости.

Бесшумно, в абсолютной тишине,

или во сне,

Спускается, роняя с крыльев перья,

Мой ангел. Я их храню у двери

Под ковриком, чтоб не спугнуть удачу.

А как иначе?

Ведь мир взрывается, и стонет, и кричит.

Мой ангел просто смотрит и молчит,

И укрывает разноцветьем перьев.

В него поверив

Я понимаю, что любовь бессмертна,

И многолика жизнь, и многоцветна

Смерть. Как в детстве с ними мы играем в прятки.

Лицо прабабки

Моей у ангела. И значит чем-то очень

Похожи мы. Меня укроет ночью

Он крыльями из семицветных радуг.

Моей наградой

Пусть станут этой встречи откровенья

И ангелом потерянные перья.

1.06.2014.

*****

Она научила его летать

Рукою за тучи, словно крылом,

Вечером, ночью и даже днём,

В небо взмывая опять и опять,

Она научила его летать.

Её же учил летать другой.

Метель рассекая и летний зной,

Они умирали и воскресали,

Им открывались такие дали,

В которых и заблудиться не страшно.

Над городом древним и старой башней

Парили они, как райские птицы,

Не понимая — это явь или снится?

Они друг без друга летали не часто,

Только в полёте возможно ведь счастье.

Только в полёте и только вдвоём,

Рукою за тучи, словно крылом.

Но тот, кто её научил летать,

Однажды упал, престав дышать.

19.12.2016

*****

Весна! А это значит — жить!

Влюбляться и стихи писать.

Накроет зонтиками сныть

Поляны. Значит — время вспять.

Поймать момент, как только в почке

Щелчком проклюнется листок.

Весны посланье — многоточье,

В судьбе желанья завиток.

28.03.2017.

*****

Спускается апрель по бисеру дождя

Спускается апрель по бисеру дождя.

Холодная луна застывшей карамелью

Стучится о стекло. Как будто бы нельзя

Весеннему теплу нарушить вдохновенье

Прощания с зимой. И снова тонкий лёд

Глубоким синим сном отполирует утро.

Холодный поцелуй… Пусть город подождёт.

Застывшее прощай. Так трудно и так мудро.

11.04.2014

*****

Мой город, уносящий тайну в осень —

Сарматов золото, курганов тишину.

Чтоб мелочью монет лес листья в зиму бросил,

Урал вдруг забурлит, замрёт… А вышину

Несбывшихся надежд ушедших поколений

Пронзит стеклом потусторонней льдины.

И болью нерастраченных мгновений

Укроет небо. Бесконечный иней

Задремлет под луной холодно-равнодушной

Неонами огней таких же одиноких.

Ну а прошедший год, словно букет ненужный,

Рассыпавшись, отчаянным потоком

Февральских белых вьюг обрушится на город.

Чтоб оправдать весну, забыв про все невзгоды,

Вздохнёт седой Урал и станет снова молод.

И дымкою листва в его утонет водах.

26.03.2017.

*****

Пусто и серо пред обновленьем природы,

Как накануне новой любви.

Смотрится небо в апрель через тюль непогоды.

Убегают ночные огни,

Чтобы немного приблизилось новое утро

И рассвет в глубине облаков.

В расставанье особая грустная мудрость.

Растворяется шёпот шагов

В пене дождя, как в ненужных словах на прощанье,

Почти ничего не осталось…

На паузе жизнь — ни признаний, ни обещаний.

Опять межсезонья усталость.

31.03.2017.