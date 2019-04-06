Настало время немного поспать

Любой прилежный человек, работающий дома, скажет вам, что дисциплина – это ключ к успеху. Вот почему я направляюсь в свой офис в 10:30 утра, готовый догнать остальной мир, который уже несколько часов работает.

В комнате от быстрых нажатий клавиш раздается эхо, пока примерно через час после обеда я, как и миллионы других работников, не попадаю в послеобеденное болото. Это время, когда все замедляется.

Действительно, усталость — это эпидемия. В Австралии, в исследовании 2017 года Фонда сна, говорится, что из-за плохого сна местная экономика потратила 26,2 миллиарда долларов.

И все же мы пробиваемся, пересекая финишную черту в 18:00 истощенные и с потертыми глазами.

Это был мой обычный рабочий день, пока я не начал спать после обеда.

Около 14:00 я тихо пробирался наверх, ставил будильник на 20 минут и спал.

Результат – чудесное обновление энергии и сосредоточенность, а также более продуктивный, хотя и более короткий, полдень. А в прошлом месяце, в преддверии Всемирного дня сна, исследование 212 пациентов в больнице в Вуле, Греции, показало, что у людей с высоким кровяным давлением, которые спали по часу в день, улучшилось состояние.

Так почему же не все спят после обеда?

Ответ, конечно же, заключается в том, что в других частях света многие не пренебрегают здоровьем.

Мы можем поднять брови из-за испанской сиесты, но факт остается фактом, что, хотя только 18% испанцев признаются, что им нужен дневной сон, они наслаждаются намного более продолжительной жизнью, чем граждане Великобритании — как и итальянцы, у которых также есть послеобеденный сон.

Существуют дополнительные исследования, подтверждающие связь между отдыхом и долголетием: согласно отчету испанского общества врачей первичной медицинской помощи за 2012 год, регулярный короткий сон после обеда может снизить стресс, помочь сердечно-сосудистой системе, а также улучшить бдительность и память.

Тем не менее, несмотря на то, что мы все выиграем от приятного времяпрепровождения, в культурном плане, большинство фирм не одобряют сон на рабочем месте. Это, как утверждает доктор Нерина Рамлахан, эксперт по сну и автор «Маленькой книги сна», приводит к обратным результатам.

«Я сказала 15 лет назад, что организации, которые позволяют своим сотрудникам спать, будут иметь конкурентное преимущество», — говорит она. «Человеческое тело не предназначено для того, чтобы постоянно двигаться, но на работе мы все время активны и бомбардируем наш мозг информацией. Многие люди никогда не останавливаются в течение дня и не делают перерывов, и они возвращаются домой разбитыми и истощенными. Сон в полдень — это способ избавиться от внешних раздражителей, чтобы мозг мог восстановить равновесие, а рабочая память могла опустошиться ».

Она рекомендует 20-минутный сон между 14:00 и 16:00, сидя или лежа. «Старайтесь не погружаться в глубокий сон, потому что потом вы можете почувствовать слабость. Вам нужно перейти в раннее состояние сна, когда вы только начинаете дрейфовать», — советует она. «Это помогает когнитивной деятельности».

Несколько дальновидных фирм в настоящее время предоставляют спальные зоны.

Наше нежелание немного поспать исходит из нашей культуры. Нам нужно посмотреть на Азию, где сон — больше дело. Дремлющие рабочие – обычное явление в разных городах Вьетнама.

Для людей, не привыкших к такой практике, это может сбивать с толку: сложно понять нюансы того, когда и где это приемлемо.

Доктор Бриджит Стегер, старший преподаватель современной японской науки в Кембриджском университете, объясняет: «В Японии считается само собой разумеющимся, что вы засыпаете, когда устаете. Инемури описывает социальный аспект дремоты, когда вы официально занимаетесь чем-то другим. По этой причине это не рассматривается как сон, хотя физиологически вы вполне могли бы полностью уснуть».

Скорее всего, нам предстоит пройти долгий путь, пока сон за столом в Великобритании не будет восприниматься положительно, но некоторые предприятия стремятся использовать собственный бренд сна.

Креативное агентство Святого Луки в Лондоне предоставляет работникам ряд преимуществ, ориентированных на благополучие, в том числе тихую спальную зону с двумя кроватями. Каждый сотрудник получает собственную наволочку. Нил Хендерсон, генеральный директор и владелец, говорит, что сотрудники часто должны работать допоздна и приходить на встречи утром.

«Реклама — это сложная индустрия. Если кто-то спал всего пять часов, потому что работал допоздна и рано встал, его производительность будет безнадежной до конца дня», — говорит он. «Я не всегда могу изменить время, в котором они нуждаются, но я могу предоставить им место, где они могут пойти и поспать. Полуденный сон настраивает вас на оставшуюся часть дня. Вы гораздо более внимательны. Это также способствует творчеству. Сон и креативность тесно связаны между собой, что помогает нам выиграть в конкурентной борьбе ».

Вздремните: пять шагов доктора Рамлахана к продуктивному дневному сну

Шаг 1: Устройтесь поудобнее, но не более. Не ложитесь в постель и не натягивайте одеяло на шею. Ключ в том, чтобы найти место, где вы можете мысленно и физически расслабиться, не беспокоясь о том, что вас потревожат. Выключите свой телефон.

Шаг 2: Установите будильник на 10-20 минут.

Шаг 3: Обратите внимание на ваше дыхание. Медленно дышите.

Шаг 4: Расслабляйте плечи и тело с каждым выдохом.

Шаг 5: Когда сработает будильник, откройте глаза и осторожно встаньте.

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