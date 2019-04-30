Напитки прямиком из Италии

Итальянская кухня разнообразна и богата: блюда из макаронных изделий, из риса, мясо и морепродукты, фрукты и овощи, холодные и горячие десерты. И конечно же итальянские блюда нельзя представить без разнообразных напитков, которые подарила нам Италия.

Вино

Об итальянском вине слагают легенды. Оно занимает почетное место на полках винных магазинов. Итальянское виноделие идет нога в ногу с французским. Вино занимает очень важное место на столе итальянцев. Они могут выпить бокальчик красного сухого с утра вместе с завтраком. Вино — это такой же символ Италии, как пицца или оливковое масло. Самые популярные виды:

Монтепульчано д’Абруццо

Мерло

Марсала

Ламбруско

Гави

Кьянти

Амароне

Бардолино

Бароло

Игристые вина

Просекко и Асти — все слышали эти названия, которые ассоциируются с итальянской dolce vita. Это игристые вина, которые популярны среди молодежи. Эти напитки существенно дешевле французского шампанского, но не уступают по вкусу. Их используют, как аперитив или на десерт.

Вермут

Вермут — это крепленое вино, приправленное пряностями и ароматизированное. Этот популярный напиток пришел к нам именно из Италии. Итальянцы пьют его в чистом виде, а также используют в составе многих коктейлей.

Мартини

Это самый популярный вид вермута в Италии. Этот напиток является 3-м по популярности в мире. Его предпочитают не только девушки, но и мужчины. Примером является всеми любимый персонаж кино — Джеймс Бонд, который пил мартини с водкой и с оливкой. Мартини есть несколько видов:

Martini Bianco

Martini Rosso

Martini Rosato

Martini Extra Dry

Martini Bitter

Самбука

Это один из крепких напитков Италии. Сладкий ликер с добавлением эфирных масел разных трав пользуется популярностью не только на территории итальянского сапога. У напитка насыщенный крепкий вкус со стойким запахом аниса, который является обязательным компонентом.

Апероль

Этот напиток с каждым днем набирает большую популярность, после появления такого коктейля как Апероль Шприц. Но на самом деле этот ликёр не новый. Он был создан в 1919 году. Рецепт напитка с самого начала и до настоящего времени не менялся и содержится в секрете, чтобы предотвратить плагиат.

Итальянские напитки в Киеве

Итальянский ресторан Меркато Итальяно (https://mercato.ua/) предлагает своим посетителям огромный выбор напитков из Италии. Вы можете попробовать вкуснейшие вина, коктейли на основе вермута и сладкие ликёры на десерт. Также в ресторане есть винный магазинчик, в котором вы можете приобрести бутылку вина прямиком из Италии.

Бутылочка вина в Меркато Итальяно станет отличным поводом для встречи с друзьями, а может, для романтического свидания. Вечер перестает быть скучным после парочки коктейлей или бокала мартини. А если добавить еще итальянские блюда, то получится небольшой праздник. А кто не любит праздники?

Ждем вас в Гулливере на 6-м этаже.