Найден способ защититься от Альцгеймера

Американские ученые убеждены, что глубокий сон благотворно воздействует на способность мозга человека избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы, а также может помогать определить время возникновения болезни Альцгеймера.

Согласно выводам исследователей, замедление работы мозга и стабилизация сердечно-сосудистой деятельности, которые ассоциируются с глубоким сном, создают оптимальные условия для функционирования глимфатической системы — уникальной способности мозга избавляться от «отходов».

Болезнь Альцгеймера весьма распространенный недуг, а потому изучением ее природы и поиском способов борьбы с ней занимается множество ученых. По версии ученых, развитие болезни происходит из-за неспособности организма выводить из мозга отходы его жизнедеятельности – белка бета-амилоида. Впрочем, единого мнения о причинах возникновения болезни у ученых нет.

Одна из версий предполагает, что развитие болезни вызывают микроорганизмы. Так, ряд исследователей убеждены в наличие связи слабоумия с заболеванием десен. Параллельно с попытками выяснить причины возникновения болезни ученые ищут новые методы борьбы с ней. В рамках проводимых исследований был сделан ряд важных открытий.

Так, исследователи установили, что регулярно принимая аспирин можно запустить механизм восстановления клеточной структуры, которая отвечает за выведение «отходов» из головного мозга. Испытания на животных доказали эффективность аспирина в борьбе с патологией бляшек амилоидов и стимуляции лизосомы — компонент клеток, способствующий удалению «клеточного мусора».

При этом исследователи из Массачусетского технологического института заявили, что им удалось приблизиться к победе над болезнью Альцгеймера. Избранная методика включает в себя стимуляцию гамма-волн в мозгу пациента. Пока все испытания проводились исключительно на лабораторных мышах.

Как утверждают исследователи, если разработанная ими методика докажет свою эффективность на людях, то это открывает огромный потенциал, поскольку такое лечение очень легко проводить и оно не требует вмешательства в работу организма.

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