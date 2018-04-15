Марк Розовский: «Мы, конечно, театр для избранных, но вся прелесть в том, что этими избранными могут быть все!»

К 35-летию Московского театра «У Никитских ворот»

В марте 1983 года прошедшие строгий творческий отбор участники студии, созданной известным режиссером Марком Розовским, сыграли свой первый спектакль под названием «Доктор Чехов». Так на театральной карте Москвы появилась еще одна значимая точка, театр «У Никитских ворот», которому в этом году исполнилось уже 35 лет. Это были непростые годы, полные тревог и волнений, где рука об руку рядом с актерами шли борьба за выживание и яркий успех. Вот что говорит бессменный художественный руководитель театра «У Никитских ворот» о своем детище: «Наш театр осуществил завет Станиславского: вырос от студии к театру. И это объясняет алгоритм нашего творческого пути. Там, где нет студийности, всегда есть расколы и интриги. А вот когда театр замешан на сливочном масле собственного страдания, тогда он с каждым годом становится все сильнее!»

Да, послужной список театра впечатляет: свыше 170 успешных постановок, участие в 68 театральных фестивалях, из них – в 36 зарубежных, среди которых такие всемирно признанные смотры, как Эдинбургский, Авиньонский, международный фестиваль мюзиклов в Южной Корее (Сеул, Тэгу). И на этих престижнейших форумах спектакли театра «У Никитских ворот» становились лауреатами («Бедная Лиза», «История лошади», «Гамбринус», «Дядя Ваня»)! За плечами театральной труппы – огромное количество гастролей в России и за рубежом с выступлениями в сотнях городов десятков стран: Германии, Франции, Южной Кореи, США, Канады, Израиля, Белоруссии, Латвии, Словакии, Швеции, Финляндии и др. Одним из главных достижений театра его художественный руководитель считает сложившийся на сегодняшний день творческий коллектив. Актерская труппа представляет собой сплав артистического опыта и молодых талантов. Каждый универсален и выглядит вполне на своем месте в трагедии и в комедии, в мюзикле и в детской сказке. В России долгие годы государство оценивает актерские заслуги почетными званиями. Артисты театра «У Никитских ворот» не обделены вниманием: в труппе – 3 народных артиста и 14 заслуженных артистов России.

Несмотря на солидный возраст, театр живет бурно и по количеству премьер мог бы смело претендовать на место в книге рекордов Гиннеса. С начала театрального сезона, который стартовал в сентябре, зрителей, журналистов и критиков пригласили уже на шесть премьер! В своем творчестве театр регулярно обращается к лучшим образцам отечественной и мировой классической литературы. Марк Розовский провозглашает живой академизм как кредо своего театра. Поэтому в центре каждой постановки – человек с его противоречиями и душевными метаниями, его существование в мире, полном кровопролития и вранья, его борьба за право быть счастливым… Зрители разных возрастов, затаив дыхание, следят за судьбами героев произведений Шекспира и Гольдони, Карамзина и Грибоедова, Пушкина и Гоголя, Чехова и Толстого, Уильямса и Фостера… Впереди у Марка Розовского и его команды – новая «классическая» вершина: мюзикл «Капитанская дочка» по повести А.С. Пушкина. Для создания музыки к своему либретто Розовский пригласил давнего соратника – известного российского композитора Максима Дунаевского. Премьера не за горами – в театре активно идут репетиции…

Немирович-Данченко когда-то сказал, что театр живет 20 лет. Именно такова продолжительность жизни одного поколения. Сегодня в театр «У Никитских ворот» приходят внуки тех, кто в середине 80-х были первыми посетителями спектаклей молодой театральной студии. Назовем всех тех, кому 35 лет интересно то, что делают Марк Розовский и его сподвижники, «поколением Никитских ворот» и пожелаем этому поколению новых премьер и ярких театральных впечатлений!

Анастасия Елисеева