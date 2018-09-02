«Мы хотим больше Леди Гаги»: новый снимок покорил миллионы

Леди Гага полностью обнажилась на фотосессии

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 30 Авг 2018 в 4:49 PDT

Леди Гага покорила поклонников новыми снимками — звезда устроила интимную фотосессию, результатами которой она поделилась с поклонниками. Одно из фото набрало почти полтора миллиона «лайков» меньше чем за сутки.

Леди Гага откровенными снимками поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники не удержались от комментариев:

— Мы хотим еще больше фото Гаги!

— Хотел бы я быть ее фотографом!

— Леди Гага умеет показать свою красоту и уверенность! Если кому-то не нравятся снимки, никто не обязан следовать ее примеру. Можно просто наслаждаться ее телом.

📸: @elirusselllinnetz Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:05 PDT

📸: @elirusselllinnetz Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:05 PDT

📸: @elirusselllinnetz Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Авг 2018 в 10:02 PDT

Полностью обнаженная Леди Гага во время провокационной фотосессии позировала в грязном и захламленном помещении. Ее макияж, прическа и нарисованные татуировки были сделаны в стиле 80-х.

Леди Гага подписала автора фотосессии — Илай Расселл Линэц. Как сообщают СМИ, это любимый фотограф Канье Уэста и Ким Кардашьян. Именно он снял рекламу обуви Канье, в которой приняли участие порноактеры.

📸: @elirusselllinnetz Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 22 Авг 2018 в 9:01 PDT

Возможно, эпатажные фото Леди Гаги были сделаны для рекламы выступлений певицы в Лас-Вегасе. В прошлом году певица подписала двухлетний контракт с развлекательным комплексом Park MGM. Вскоре она начнет выступать там на постоянной основе.

Чуть ранее Леди Гага поделилась снимками из другой своей фотосессии, автором которой тоже стал Линэц. Это черно-белая съемка получилась не столько откровенной, сколько довольно необычной.

Сидоровская Наталья

Источник