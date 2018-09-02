«Мы хотим больше Леди Гаги»: новый снимок покорил миллионы
Леди Гага полностью обнажилась на фотосессии
Леди Гага покорила поклонников новыми снимками — звезда устроила интимную фотосессию, результатами которой она поделилась с поклонниками. Одно из фото набрало почти полтора миллиона «лайков» меньше чем за сутки.
Леди Гага откровенными снимками поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники не удержались от комментариев:
— Мы хотим еще больше фото Гаги!
— Хотел бы я быть ее фотографом!
— Леди Гага умеет показать свою красоту и уверенность! Если кому-то не нравятся снимки, никто не обязан следовать ее примеру. Можно просто наслаждаться ее телом.
Полностью обнаженная Леди Гага во время провокационной фотосессии позировала в грязном и захламленном помещении. Ее макияж, прическа и нарисованные татуировки были сделаны в стиле 80-х.
Леди Гага подписала автора фотосессии — Илай Расселл Линэц. Как сообщают СМИ, это любимый фотограф Канье Уэста и Ким Кардашьян. Именно он снял рекламу обуви Канье, в которой приняли участие порноактеры.
Возможно, эпатажные фото Леди Гаги были сделаны для рекламы выступлений певицы в Лас-Вегасе. В прошлом году певица подписала двухлетний контракт с развлекательным комплексом Park MGM. Вскоре она начнет выступать там на постоянной основе.
Чуть ранее Леди Гага поделилась снимками из другой своей фотосессии, автором которой тоже стал Линэц. Это черно-белая съемка получилась не столько откровенной, сколько довольно необычной.
Сидоровская Наталья
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