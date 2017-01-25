Олег Коршунов | «Мрия» – единственная в мире

На фоне всеобщего «занепада», в том числе в такой важной и наукоёмкой отрасли, как авиастроительная, с трудом верится в то, что Украина ещё не так давно входила в число самых передовых государств мира, создавая авиационную технику, некоторые образцы которой до сих пор остаются непревзойдёнными в своём классе.

Непростой оказалась судьба самого большого и существующего в единственном экземпляре самолёта Ан-225 «Мрия». Созданный украинским ОКБ им. О. К. Антонова в 1988 году исключительно как носитель элементов космической системы «Буран – Энергия», он так и не нашёл применения по своему прямому назначению. Причина понятна – развал СССР и последовавшее вслед за этим прекращение финансирования программы.

Много пересудов вызвало необычное имя «Мрия», которым Генеральный конструктор Пётр Васильевич Балабуев нарёк этот самолёт буквально за день до его торжественной выкатки из сборочного цеха. В своё время Генеральный конструктор Олег Константинович Антонов назвал свои детища Ан-22 – «Антеем», Ан-124 – «Русланом», и в этом была определённая логика. Во-первых, это имена легендарных героев, а во-вторых, там присутствует буквосочетание «Ан», являющееся фирменным брендом для всех самолётов, разработанных антоновским ОКБ. Что же касается наименования «Мрия», то недоумение длилось недолго. Кто-то из сотрудников сразу же выдвинул весьма правдоподобную версию о том, что Балабуев таким образом увековечил в названии самолёта своё семейство: Максим (сын) – Раиса (жена) – Ирина (дочь) – Я (понятно кто). Об этом же пишет в своих мемуарах Главный конструктор Ан-225 Анатолий Вовнянко, отдавая, правда, предпочтение версии о причастности к этой истории Михаила Горбачёва и его супруги Раисы Максимовны, которые должны были в то время посетить Киев.

Воздушный гигант после успешного завершения цикла лётных испытаний, оставаясь на балансе ОКБ, побывал на всевозможных авиакосмических выставках, перевёз несколько тысяч тонн гуманитарных грузов, но в 1994 году был поставлен на «прикол» по причине неопределённости его дальнейшей судьбы и убыточности эксплуатации. Через семь лет вынужденного простоя всё-таки нашлись средства и желание для выполнения восстановительных работ.

Вот, что об этом рассказал Герой Украины, заслуженный лётчик-испытатель Александр Галуненко: «Как памятник и как склад запасных частей для «Русланов», самолёт Ан-225 несколько лет простоял на аэродроме Гостомель, что под Киевом. За эти годы забвения создатели гиганта напряжённо работали над возможными вариантами его применения. Однако отсутствие источников финансирования не позволяли реализовать ни один из многочисленных проектов. Тем не менее, из-за рубежа постоянно шли заказы на перевозки сверхгабаритных и сверхтяжёлых грузов, которые не под силу было выполнить самолётам Ан-124 «Руслан». В конце концов, деньги нашлись и Генеральный конструктор принял решение о восстановлении и модернизации Ан-225 в полноценный коммерческий грузовой самолёт. 7 мая 2001 года вошёл в историю как день второго рождения этого чудо-самолёта, способного принять на борт до 250 тонн коммерческой загрузки». С тех пор он периодически летает по всему миру, перевозя уникальные грузы и потрясая воображение людей, впервые его увидевших.

Олег Коршунов