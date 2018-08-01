Модель Кейт Аптон возглавила Hot-100 в 2018 году — рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim

Модель Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной планеты — 2018 по версии журнала Maxim.

Вот уже 18 лет подряд, начиная с 2000 года, это издание публикует рейтинг самых сексуальных моделей. В него входят 100 самых привлекательных женщин мира, однако имена остальных 99 героинь этого списка будут обнародованы 19 июня, когда журнал поступит в продажу.

[ads1]О том, что возглавила Hot-100 25-летняя модель с четвертым размером груди, стало известно потому, что она красуется на обложке июльского номера. Кейт позирует в укороченном топе на фоне песчаных дюн. Съемки проходили в Израиле, в пустыне Негев. Модель признается, что впервые побывала в этой стране и она произвела на нее глубокое впечатление. Снимал Кейт известный французский фотограф Жиль Бенсимон, работавший со многими звездами.

В ноябре 2017 года модель вышла замуж за известного бейсболиста Джастина Верландера, с которым встречалась три года до свадьбы. Пара живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, в 2014 году снимки обнаженной Кейт Аптон попали в Сеть благодаря масштабной утечке личных фотографий звезд Голливуда. Неизвестные хакеры тогда выложили около 500 фотографий знаменитостей на крупнейший в мире «имиджборд» 4сhan.org. В общей сложности речь шла примерно о сотне известных людей, среди которых были Дженнифер Лоуренс, Рианна, Ким Кардашьян, Кирстен Данст, Вайнона Райдер, Мэри-Кейт Олсен, Ариана Гранде, Виктория Джастис, Селена Гомес, Аврил Лавин и многие другие. Впоследствии злоумышленники, взломавшие несколько тысяч аккаунтов в iCloud, еще несколько раз выкладывали фотографии звезд в открытый доступ.

В 2015 году Кейт Аптон заняла четвертое место в топ-100 самых сексуальных женщин мира от FHM.

А в 2013 году была на восьмом месте в списке 100 самых сексуальных женщин мира по версии того же журнала Maxim.

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