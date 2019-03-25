Mozilla выпустила новый браузер Firefox для iPad

Он больше похож на настольную версию, поддерживает режим Split View, тёмную тему, горячие клавиши и синхронизацию между устройствами.

Mozilla считает, что iPhone и iPad служат для разных задач и не хотела растягивать Firefox для iPhone. Вместо этого на iPad появилась специальная версия браузера.

Firefox для iPad поддерживает режим разделенного экрана: одновременно с браузером можно открывать второе приложение, перетаскивать на него ссылки, делать заметки. Из приложения Firefox Lockbox можно перетащить логин и пароль в форму входа на сайтах.

Изменилось управление вкладками — они отображаются в виде плиток. Приватный просмотр открывается одним нажатием на иконку в левом нижнем углу браузера.

Если к планшету подключена экранная клавиатура, Firefox распознает стандартные сочетания клавиш.

Новая версия браузера позволяет отправлять вкладки с одного устройства на другое, если пользователь синхронизирован с учетной записью Firefox.

На системном уровне заменить Safari на Firefox нельзя, но пользователи Microsoft Outlook могут установить Firefox в качестве браузера по умолчанию.

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