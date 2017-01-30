Не все нужно пробовать, или мой опыт, как повод задуматься

Хочу поведать вам историю о том, как клиника ncrenessans.com.ua/lechenie-narkomanii.html спасла мою жизнь. В подростковом возрасте юношеский максимализм зашкаливает, хочется все и сразу. Большинство молодых людей придерживаются философии: все в жизни нужно попробовать и все ощущения испытать. Я, собственно, не исключение. Когда лучший друг впервые предложил попробовать наркотики, я на секунду засомневался, стоит ли. Но после заверения в том, что от одного раза ничего не будет, решил рискнуть. Новые ощущения, состояние эйфории и вседозволенности сыграли со мной злую шутку, после окончания наркотического воздействия мне захотелось еще.

Начиналось все, по моему тогдашнему мнению, вполне нормально. Казалось, я мог контролировать процесс и без проблем остановиться в любую минуту. В наркотиках не было жесткой потребности, я употреблял их по собственному желанию, для расслабления и кайфа. Чуть позже я начал тратить на это все свои деньги. Закончил кое-как школу, а ведь когда-то я мечтал поступить в университет. Теперь это казалось мне бредом, гораздо важнее было найти новую дозу. Я продал все свои вещи, которые хоть что-то стоили, и начал занимать. Когда в квартире остались голые стены, а на шее у меня была куча долгов, я понял, пора прекращать. Идея о том, чтобы завязать, часто посещала мое сознание, но я не мог собраться с силами для того чтобы бросить. Ломка и другие последствия, которые давно всем известны, сводили меня с ума.

Я обратился за помощью к родителям, честно сказал, что хочу прекратить употреблять наркотики, ведь я четко осознаю, что от моего поведения страдают самые дорогие и близкие люди. Я хотел начать новую жизнь, найти работу, жениться и завести детей. Резко и четко я осознал, что сам не могу бороться с пагубной зависимостью. Вместе с мамой мы нашли клинику «Ренессанс» и обратились по номеру телефона, указанному на сайте http://ncrenessans.com.ua. Это было лучшим решением за последние несколько лет, я безмерно рад, что судьба свела меня со специалистами этой клиники. Они полностью изменили мою жизнь, очистили кровь, организм и сознание в целом от наркотической зависимости. Я благодарен клинике «Ренессанс» за шанс начать все заново, с чистого листа. Я надеюсь, что моя история натолкнет кого-нибудь на размышления и заставит принять единственно верное решение — прекратить употребление наркотиков. Я стал другим человеком, встретил будущую жену и нашел достойную работу, теперь мы планируем покупку квартиры и создание полноценной семьи, я имею ввиду детей. Менять свою жизнь к лучшему никогда не поздно.

Алексей, 24 года.