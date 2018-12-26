Москвичи едят слишком много соли и сахара

Главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что жители столицы в день съедают в 1,5 раза больше сахара и в три раза больше соли, чем рекомендовано ВОЗ.

Основными источниками соли диетолог назвала колбасы, соления, различные копчености, а сахара — газированные напитки, пакетированные соки. В результате такого питания происходит существенное превышение нормы, рекомендованной ВОЗ.

Организация рекомендует употреблять не более 50 гр сахара в день, а соли не более 5 гр. Исследователи обнаружили, что из-за избытка соли в рационе в нервной системе начинаются воспалительные процессы. Они, в свою очередь, способны привести к развитию рассеянного склероза. Об опасностях чрезмерного употребления соли ученые говорят уже давно.

В рамках серии экспериментов ученые установили, как на организм влияет диета с высоким содержанием соли. Выяснилось, что такой рацион вреден не только для человека, но, в случае с беременными женщинами, и для плода. Ранее эксперты из Австралии назвали соль одним из самых опасных продуктов. Они установили ее пагубное влияние на здоровье сердца и сосудов. Специалисты считают, что человеку для сохранения хорошего самочувствия просто необходимо сократить процент соли в рационе.

В ином случае ему угрожают такие проблемы, как гипертония, инсульт и сердечный приступ. Оказалось, что этот продукт питания способствует расширению сосудов человека минимум на несколько часов. В результате активного потребления соли в организме повышается уровень вредного холестерина, что, в свою очередь, приводит к развитию недугов сердечно-сосудистой системы.

Эксперты также напомнили о том, что соль противопоказана людям, страдающим от заболеваний почек, лицам с ожирением, гипертонией. Не меньшую опасность для организма представляет собой и избыток в рационе сахара. Он также способен негативно сказаться на здоровье сердца. Медики призывают потреблять сладкие продукты стоит потреблять в меру. Кардиологи настаивают, что перед покупкой той или иной еды стоит задуматься о её составе и способе приготовления, чтобы продлить себе жизнь.

Источник