Мировой рекорд продолжительности поцелуя побит

В Таиланде недавно проводили конкурс на сaмый долгий поцелуй, который завершился установлением нового мирового рекорда. Стартовали в данном конкурсе несколько тайских пар, но этот затянувшийся марафон выдержали далеко не все.

Главная задача для участников состояла в том, чтобы побить предыдущий рекорд 2012 года – пятьдесят часов, двадцать минут и одну секунду. В 2013 году бороться за рекордный поцелуй отважились девять пар, среди которых были студенты, рабочие, домохозяйки и даже пенсионеры. Правила соревнований запрещали прерывать поцелуй даже на секунду, поэтому участникам марафона пришлось получать пищу через трубочку.

В итоге победителями стали сорока четырех летний Эккахай Тиранарат, сотрудник службы безопасности, и тридцати трех летняя домохозяйка по имени Лаксана. Их поцелуй длился пятьдесят восемь часов, тридцать пять минут и пятьдесят восемь секунд. Уставшие, но счастливые победители получили приз – три с половиной тысячи долларов и два кольца с бриллиантами.

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