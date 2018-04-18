Мириам Свердлов | С юбилеем, страна!

Мы, израильтяне, переживаем каждую весну очень волнительные дни. День памяти жертв Холокоста, День памяти солдатам, павшим за свободу и независимость Израиля и жертвам террора. И, наконец, День Независимости государства Израиль.

Мне кажется, что евреи, живущие в галуте, в душе всё-таки завидуют нам, израильтянам. Даже если у них хорошая, спокойная, благополучная жизнь. Ведь они, как ни крути, как не верти, живут среди чужих и всегда останутся там изгоями.

Мы, бывшие репатрианты (теперь уже, слава богу, что «бывшие»), переполнены чувства гордости за свою прекрасную маленькую, героическую страну, за её достижения во всех областях и, разумеется, за наш такой пёстрый и непростой народ.Все победы и поражения воспринимаются, как что-то очень личное. Гордость за достижения в любых сферах – это всё наше и радует сердце. Когда уходят молодые ребята, гибнут за свою страну, за нас с вами, это тоже наше, и всеобщая скорбь — не показуха, а самая искренняя.

Моя семья репатриировалась, когда нашему государству было лишь 24 года. Представляете, совсем юное, только начинающее своё существование государство. Тем не менее, всех вновь прибывших обеспечили жильём, работой, бесплатными ульпанами или курсами по изучению иврита, льготами на приобретение товаров первой необходимости. Никто не остался без хлеба и крыши над головой.

Да, было нелегко. У каждого есть, что вспомнить. Но по большому счёту, все устроились и устроились хорошо. (В неудачах личной жизни государство Израиль не виновато). У меня есть что вспомнить и с чем сравнить. Прошла «там» через все «прелести» жизни в коммуналке, безденежья, унижений, антисемитизма. Всего не перечислишь. И когда я слышу от кого-то, как в Израиле хреново, и как «там» было хорошо, то у меня внутри всё закипает.

Вот один эпизод. Это было довольно давно, но запомнился. Я гуляла со своей старенькой мамой в парке. К нам на скамейку подсела пожилая женщина. Разговорились. Она из Минска. С мужем и больной дочерью. Сын с невесткой и внуком проехали мимо, живут в Штатах.

» Как же нам в Минске было хорошо. Квартира с паркетными полами! Я работала учительницей русского языка.»… И всё в таком же духе, всё в превосходной степени.

» Позвольте, — возразила я, — Вы же спасали свои жизни после Чернобыля. И хорошо, что у вас была возможность уехать. Здесь вы получаете пенсию, снимаете хорошее жильё, живёте скромно, но на всё хватает. А что же ваш сын и внук вас оставили и укатили в Америку?»

«А чтоб внук тут в армии не служил», — бесхитростно ответила собеседница.

Тут уж я взорвалась, не выдержала: » Значит, наши дети — не дети? Они нам менее дороги, чем вам ваш внук?!»

Я многое ещё ей под горячую руку наговорила… Внутри всё кипело.

Ещё эпизод. Пришли к только приехавшей немолодой паре. Они привезли письмо для нас от сестры. Рыхлая, неопрятного вида дама в халате сразу начала хаять всех и вся в Израиле.

» Тут всё для меня — бутафория!» -со злобой заявила она, — «Там» я одевала своё панбархатное платье, бриллиантовые украшения и сидела в ложе Большого театра!»

На мой вопрос, чем она занималась в Москве, она ответила, что работала буфетчицей.Всё стало ясно: спорить и что-то доказывать этой мадам было бесполезно.

И ещё эпизод. В автобусе подсела русскоговорящая женщина в пуховом берете. Начала жаловаться на плохую жизнь. Я её спросила, с кем она живёт. С сыном и его семьёй. Вот «там» было всё так хорошо и прекрасно… Опять песня про «паркетные полы»… Правда, тут сын и невестка работают. Да, купили квартиру. Да, купили машину. Но всё равно, «неславабогу»…

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А мне, моим родным и друзьям – «славабогу», что мы живём в такой прекрасной стране, к которой прикипели и любим её всей душой.

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ СТРАНА, НАШ ПРЕКРАСНЫЙ ИЗРАИЛЬ! ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ И МИРА! С ЮБИЛЕЕМ!

Мириам Свердлов