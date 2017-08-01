Мириам Свердлов | РОКИ

(из жизни животных)

Была у нас когда-то собака, беспородный кобелёк Роки. Дочь-подросток принесла его домой совсем крошечным рыжим пушистым комочком. Вырос Роки в довольно-таки крупную лохматую псину. С добродушным характером. Приветствовал всех счастливым лаем, хвост маятником ходил из стороны в сторону. Мы шутили, что если даже вор вдруг заберётся в дом, то и ему Роки будет несказанно рад.

Привыкли мы к нему со временем, и даже те члены семьи, которые были категорически против собаки в доме, полюбили это доброе «чучело». В процессе взросления стал проявляться у Роки его природный недостаток – кобелизм. И стал он удирать в загулы. Стоило лишь приоткрыть дверь, как Роки моментально протискивался и пулей устремлялся вниз по лестнице, на волю вольную. Пропадал он по нескольку дней, потом возвращался грязный, потрёпанный, «как побитая собака».

Однажды такой вот загул затянулся почти на неделю, дочка бегала по всем дворам и улицам нашего микрорайона в поисках беглеца. А я (без всякой связи с пропавшим нашим псом) чувствовала себя тогда неважно. Непроходящая головная боль и ещё всякое разное, не стану перечислять. Пошла я к врачу и меня направили на обследование моих мозгов. Страшно было, что обнаружат что-то нехорошее. Нацепили на голову кучу каких-то проводков, посадили под колпак, и сидела я, похожая на инопланетянку, умирая от страха и плохих предчувствий.

Вы удивитесь, какая связь между нашей пропавшей собакой и моей процедурой? Так слушайте, что было дальше. Надо мной, вернее, над моей головой колдовал мед. техник, молодой красивый парень, как две капли воды похожий на нашего знаменитого дирижёра Зубина Мэту. Я не удержалась и спросила его, знает ли он об этом удивительном сходстве. Да, ответил он, ему все говорят об этом, а с Зубином они даже встречались и приятно пообщались.

Закончив проверку, я вышла из кабинета и спросила пожилую медсестру, когда будет ответ. Та ласково обняла меня за плечи, погладила по руке: «Иди домой, милая, всё будет хорошо, ответ пришлём по почте …»

Ну все, решила я, чего это она меня вдруг так жалеет? Не иначе, как знает, что дела мои плохи! Вернулась домой подавленная, но виду не показываю. А вечером зазвонил телефон, мужской голос просит меня.

– С кем я говорю? – спрашиваю.

Голос: – Надеюсь, ты не забыла Роки?

– Ещё бы, – отвечаю, – он уже неделю как удрал, мы его везде обыскались. Он у тебя?

В трубке повисло молчанье, я, видимо, озадачила собеседника. Может, он решил, что я слегка свихнулась.

– Меня зовут Роки, я мед. техник, который тебе сегодня делал проверку. Я вот тут дежурю вечером, нашёл твой телефон. Рад сообщить тебе, что всё в порядке, проверка никаких отклонений не выявила.

– Роки, спасибо тебе за добрую весть. Я так тебе благодарна! – затараторила я. – Извини, но у нас собачка пропала, её случайно тоже зовут Роки. Не обижайся, ради бога!

– Да нет, я не обижаюсь, – услышала я в ответ. – Я позвонил тебе сказать результат и заодно спросить, не хотела бы ты со мной встретиться и выпить кофе?..

А Роки, наш пёсик, в тот же вечер благополучно вернулся домой после своих любовно-боевых побед. Против природы не пойдёшь.

Мириам Свердлов