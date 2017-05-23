Михаил Лемхин | Обзор DVD № 9

Roma. A film by Federico Fellini. 1972. Blu-Ray. Criterion Collection. («Рим» – режиссёр Федерико Феллини). На итальянском языке с английскими субтитрами.

«Рим» – первая проба Феллини в автобиографическом жанре. За ним последует «Амаркорд» (1973 г.) и пятнадцать лет спустя ещё один автобиографический фильм «Интервью» (1987 г.)

На самом деле большинство фильмов, снятых Федерико Феллини, имеют ту или иную автобиографическую подкладку, но эти три ленты сделаны как бы от первого лица. Это вовсе не значит, что абсолютно все, что происходит с персонажами «Рима», «Амаркорда» и «Интервью» произошло с Феллини на самом деле. Любой художник работает с тем запасом впечатлений, мыслей и ситуаций, которые он накопил. В этом смысле и фантазии художника, и истории, которые произошли не с ним, а с кем-то из его друзей, знакомых и незнакомых людей, осев в памяти, нередко воспринимаются им как часть собственного его, художника, опыта. Феллини много раз повторял, что он не может отделить свои собственные воспоминания от того, что он когда-то придумал.

«Рим – это фрагментарный рассказ о городе, точнее о том, как конкретный человек, Федерико Феллини, видит этот город. Город, в который он приехал совсем молодым человеком, юношей, и который стал для него своим. Более того, на взгляд со стороны, он и сам стал частью этого города, такой же достопримечательностью, как Колизей, вилла Боргезе или вокзал Термини.

Действие фильма разворачивается в предвоенные и военные годы, и в современном Риме (то есть, в начале 70-годов, время работы над фильмом).

Картина «Рим» не путеводитель по городу и не урок истории. Вот что пишет Бернардо Дзаппони, сочинивший вместе с Феллини сценарий фильма «Рим»: «Этот фильм – выражение страстной и нежной любви к Риму. Живописное, восторженное, скорбное, радостное, музыкальное вторжение в самое сердце города. Бесплодные поиски ответа на вопрос: что же такое Рим, потому что города вообще не поддаются определению».

***

Фильм великолепно трансформирован.

Среди дополнительных материалов вы найдёте интервью с поэтом, другом Феллини Валерио Магрелли, а также интервью с режиссёром Паоло Сорентино, рассуждающим о влиянии Феллини на современный итальянский кинематограф.

У вас так же есть возможность посмотреть фильм с закадровым комментарием историка кино Фрака Бурке, автора книги «Фильмы Феллини».

9/11 Inside the Pentagon. A film by Kirk Wolfinger. 2016. DVD. PBS. («Девятое сентября. Внутри Пентагона»). Режиссёр – Кирк Вольфингер.

Сотрудники Пентагона, пережившие атаку 11 сентября 2001 года, рассказывают – некоторые впервые – о том, что они видели в этот день, о том, как им удалось спастись и о друзьях и сослуживцах, о тех ста восьмидесяти четырёх, которые погибли.

Royal Wives at War. A film by Tim Dunn. 2016. DVD. PBS. («Война королевских жен». Режиссёр – Тим Дунн).

Драматизированный рассказ о взаимоотношениях двух женщин – Елизаветы Боуз-Лайон (1900-2001), матери нынешней английской королевы Елизаветы и Беси Уоллис Симпсон (1996-1986), американской дамы полусвета.

Их мужья были братьями. Уоллис Симпсон была женой принца Уэльского Эдуарда, старшего сына Георга V, Елизавета Боуз-Лайон была женой герцога Йоркского Альберта, младшего сына короля.

Не то чтобы невестки – Елизавета и Уоллис Симпсон – часто встречались. Но даже на расстоянии отношения их были весьма напряжёнными. Трудно представить себе больших антиподов: Елизавета, с её чувством долга, всегда стоящем на первом месте, и гедонистка Уоллес Симпсон, ищущая новых развлечений.

После смерти 20 января 1936 года короля Георга V принц Уэльский Эдуард становится королём Эдуардом VIII. Но меньше чем через год, 10 декабря 1936 года, подписывает отречение от престола. 11 декабря 1936 года герцог Йоркский превращается в короля Георга VI, а Елизавета Боуз-Лайон в королеву-консор* Великобритании.

С точки зрения Елизаветы Боуз-Лайон, воспитанной в традициях английской аристократии, поступок Эдуарда заслуживает осуждения – он отказался выполнять свой долг перед королевским домом и перед страной.

Виновницей отречения была Беси Уоллис Симпсон, дочь балтиморского банкира. В 1928 году она со своим вторым мужем Эрнстом Симпсоном из Америки перебралась в Англию. В загородном доме Тельмы Фёрнис, своей английской подруги, Уоллес Симпсон познакомилась с её любовником. Любовника звали – Эдуард, принц Уэльский.

Имя Уоллис Симпсон не раз попадало на страницы английской светской хроники, в связи с её романами с богатым или знатными мужчинами из высшего общества. И, разумеется, роман любвеобильной американки, отбившей у подруги принца Уэльского, не остался без внимания прессы.

Этот роман не одобрял никто – ни пресса, ни публика, ни правительство, ни Архиепископ Кентерберийский, духовный глава английской церкви. Но после того, как принц Уэльский Эдуард стал королём Эдуардом VIII, перспектива его брака с дважды разведённой американкой (к этому моменту разведённой с первым мужем и по-прежнему состоящей в брака со вторым) была встречена обществом в штыки. Перед Эдуардом VIII встал выбор: Уоллис Симпсон или корона. Он выбрал Уолллис Симпсон.

Не знаю, доводилось ли это до сведения кого бы то ни было в английском правительстве, но сегодня ФБР утверждает, что у Симпсон была связь с Иоахимом фон Риббентропом, в то время послом гитлеровской Германии в Великобритании, и что Симпсон передавала Риббентропу секретную информацию, добытую у короля Эдуарда VIII. И позже, во время второй мировой войны, Уоллис Симпсон, по сведениям ФБР, продолжала передавать информацию Риббентропу, к этому времени уже министру иностранных дел Германии.

В 1939 году Уоллис Симпсон и бывший король Эдварда VIII, ставшие герцогом и герцогиней Виндзорскими, посетили Германию, где удостоились торжественной встречи и дружеских бесед с Гитлером. Гитлер планировал, что после победы над Великобританией он посадит на английский престол Эдварда VIII в качестве марионеточного короля.

Обсуждались ли эти планы герцогом и герцогиней Виндзорскими с Гитлером, неизвестно, однако, поведение бывшего короля и его супруги выглядело совершенно непристойно, и по настоянию премьер-министра Черчилля герцог Виндзорский бал назначен губернатором Багамских островов и вместе с герцогиней покинул Европу.

Когда началась война, тот же Черчилль настаивал, чтобы и королева с детьми покинула Европу и перебралась в Канаду, особенно после того, как бомба попала в Букингемский дворец. Но Елизавета отказалась наотрез: “Маленькие принцессы никогда не уедут без меня, я никогда не уеду без короля, а король никогда не покинет Лондон”.

Елизавета посещала лондонские районы, подвергшиеся бомбардировкам, выступала на собраниях благотворительных фондов, была главнокомандующим женскими службами армии, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, главнокомандующим центральной лётной школы, почётным полковником многих дивизий. Гитлер, галантно целовавший ручку Уоллис Симпсон, Елизавету называл “самой опасной женщиной Европы”.

В шестидесятиминутном фильме Тима Дунна не обсуждается политика. Речь идёт только о характерах двух этих женщин.

Две женщины, две такие разные судьбы.

__________________________________________________________________

* Т.е. супругой короля, не имеющей права на царствование.

——————————————————————————————

Книги Михаила Лемхина

Вернуться никуда нельзя

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присуждён диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги $ 30 (стоимость пересылки внутри США включена).

*******

“Фотограф щёлкает, и птичка вылетает”

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издания «Американского фонда Булата Окуджавы» (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

Желающий приобрести книги отправляйте чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

(Не забудьте указать обратный адрес, а так же хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу)