Михаил Лемхин | Обзор DVD 25

Blind Chance. A film by Krzystof Kieslowski, 1981. The Criterion Collection. Blu-Ray. (“Случай” – режиссёр Кшиштоф Кисловский). На польском языке с английскими субтитрами.

Кшиштоф Кисловский (в России пишут «Кислёвский») начал работать в документальном кино в 1966 году. Первый свой игровой фильм «Персонал» Кисловский снял для телевидения в 1975 году и впоследствии говорил о нём, как о полном провале. За «Персоналом» последовали картины «Шрам», «Кинолюбитель» 1979 г., «Случай», 1981 г. и «Без конца», 1984. «Кинолюбитель» был отмечен премией Московского кинофестиваля, 1979 году, но реальную известность в Европе и Америке принесла Кисловскому картина «Случай», снятая в 1981 году, но выпущенная только в 1987-м. А с появлением в 1988 году «Декалога» Кисловский воспринимался и кинокритикой, и публикой как один из ведущих мировых режиссёров. Эту репутацию подтвердили вышедшие отдельно два расширенных фильма из «Декалога» – 5-й «Короткий фильм об убийстве», 1988 г. и 6-й «Короткий фильм о любви», 1989. Все эти фильмы, как и четыре картины снятые впоследствии во Франции: «Двойная жизнь Вероники», 1991, «Три цвета: Голубой», 1993, «Три цвета: Белый», 1994 и «Три цвета: Красный» 1994 безоговорочно принадлежат к киноклассике 20-го века.

13 марта 1996 года в возрасте 54-х лет Кшиштоф Кисловский умер в Варшаве во время операции на сердце.

***

Случай властен над внешней стороной нашей жизни, но он не в состоянии изменить внутреннего стержня, той системы ценностей, на которой наш характер держится. Как не в состоянии он и изменить нашу судьбу.

Фильм предлагает три возможных версии жизни Витека, студента медицинского факультета. Пытаясь вскочить в отошедший уже от перрона поезд Лодзь-Варшава,

Витек догоняет его, или, вторая версия, сталкивается с работником станции и попадает в милицию, а затем и на общественные работы на 30 суток, или, версия третья, не успевает на поезд, а на вокзале встречает однокурсницу Ольгу.

В первой версии он становится партийным функционером, собирается с сотоварищами в Париж, но когда из-за его наивности арестовывают людей, он понимает, что превратился в стукача, порывает с номенклатурой и в самолёт не попадает. Во втором случае он присоединяется к подпольщикам из Солидарности, тоже с целой группой диссидентов собирается в Париж, но беспочвенно заподозренный товарищами в доносительстве, в Париж не летит. В третьей версии он стоит в стороне от политики, благополучно заканчивает учёбу, женится на Ольге и попадает в тот самый самолёт, на котором он должен был лететь в первой и во второй версии. При взлёте самолёт взрывается и все пассажиры погибают.

The French Lieutenant’s Woman. 1981. Film by Karel Reisz. The Criterion Collection. Blu-Ray. («Женщина французского лейтенанта». Режиссёр – Карел Рейш).

Роман Джона Фаулза (1926-2005) «Женщина французского лейтенанта» –постмодернистская имитация романов викторианской эпохи – был опубликован в 1969 году. Книга пользовалась огромной популярностью и, понятно, сразу привлекла к себе внимание кинематографистов. В качестве режиссёров картины рассматривались Милош Форман, Роберт Болт, Сидней Люмет, Фрэд Циннеман. В конце концов, права на экранизацию перешли от легендарного Сола Заёнца к продюсеру Леону Клору, и он остановился на кандидатуре режиссёра Карела Рейша, а к работе над сценарием привлёк будущего Нобелевского лауреата Гарольда Пинтера.

Карел Рейш (1926-2002) в Англию попал двенадцатилетним мальчиком, среди спасённых 669 еврейских детей, вывезенным сэром Николасом Уинтоном из преданной Западом Чехословакии. Во время учёбы в Кэмбридже Рейш начал писать о кино для журнала Sight and Sound. В 1947 году вместе с Линдсеем Андерсеном и Кевином Ламбертом основал журнал Sequence, по-существу, обосновавший программу группы «Свободное кино» (Линдсей Андерсон, Тони Ричардсон, Карел Рейш).

В отличие от романа, в фильме Рейша параллельно развиваются две истории: викторианская история отношений некоего палеонтолога-любителя Чарльза Смитсона и молодой женщины, «брошенной любовницы» некоего французского лейтенанта Сары Вудраф и история актёров, снимающихся в фильме, экранизирующем этот роман. Чарльз/он же актёр, играющий Чарьза – Джереми Айронс, Сара/она же приезжая американская актриса, играющая Сару – Мерил Стрип.

«Женщина французского лейтенанта» – стильная картина с двумя прекрасными актёрами – с самого начала была нацелена на массового зрителя и в этом преуспела. Фильм принёс 20 миллионов прибыли, был номинирован в пяти категориях на Оскара.

Если психологический роман 19 века, предлагал читателям характеры, увиденные автором в реальном мире, характеры, взаимодействие которых создаёт сюжет и, в конечном счёте, концепцию произведения, постмодернистский роман ровно наоборот – конструирует характеры исходя из концепции, которую пытается проиллюстрировать автор (наглядный пример – «Имя розы» Умберто Эко). Непонятные, необъяснимые поступки Сары, её загадочное поведение, внушали читателям и зрителям мысль о каких-то психологических глубинах, и этой иллюзии – подкреплённой стилистической изобретательностью – было вполне достаточно для льстящего массовому потребителю якобы серьёзного разговора о загадочной человеческой душе.

По-моему, именно эта игра в «серьёзность» обеспечила роману, а затем и фильму «Женщина французского лейтенанта» довольно значительную аудиторию.

Книги Михаила Лемхина

Вернуться никуда нельзя

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присуждён диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги $ 30 (стоимость пересылки внутри США включена).

*******

“Фотограф щёлкает, и птичка вылетает”

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издания «Американского фонда Булата Окуджавы» (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

Желающий приобрести книги отправляйте чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

(Не забудьте указать обратный адрес, а так же хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу).