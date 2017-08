Михаил Лемхин | Обзор DVD 22

Odd Man Out. A film by Carol Reed, 1947. The Criterion Collection. Blu-Ray. (“Выбывший из игры”– режиссёр Кэрол Рид).

Этот фильм крупного английского режиссёра Кэрола Рида вероятно самая первая попытка рассказать в кино о конфликте в Северной Ирландии. Интересно, что фильм, снятый в Англии английским режиссёром, рассказывает историю со стороны ирландских террористов. Главный герой фильма – сбежавший из тюрьмы террорист Джонни Маккуин, ведущий своих товарищей на дерзкий “экс” (как называли в России бандитское нападение на какую-нибудь государственную контору с целью “экспроприации” денег для нужд партии). Но продуманный, казалось бы, до мелочей план “экса” нарушился. В перестрелке Джонни Маккуин убивает одного из охранников, и сам получает пулю в плечо. Террористам удаётся скрыться, бросив раненого Маккуина. Попытки Маккуина уйти от преследователей, его метания по городу (город не назван, но снимался фильм в Белфасте) дают возможность режиссёру создать несколько ярких бытовых ситуаций. При этом все симпатии режиссёра на стороне Джонни Маккуина.

Сегодня фильм кажется немного архаичным из-за несколько наивных драматургических ходов. Но он, несомненно, интересен хотя бы потому, что здесь уже проступает стилистика двух последующих, сильнейших в карьере Рида, фильмов “Поверженный идол” (The Fallen Idol, 1948) и “Третий человек” (The Third Man, 1949)

***

Фильм, снятый выдающимся оператором Робертом Краскером (получившим Оскара за картину “Третий человек”), превосходно отреставрирован.

На диске вы найдёте множество дополнительных материалов.

Two Days, One Night. A film by Jean—Pierre Dardenne and Luc Dardenne. 2014. Blu—Ray. («Два дня, одна ночь». Режиссёры – Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн). На французском языке с английскими субтитрами.

Бельгийские режиссёры братья Жан-Пьер и Люк Дарденн начали работать в документальном кино в 70-х годах прошлого века. В конце 80-х они попробовали себя в игровом кино. Успех пришёл к ним с третьим игровым фильмом «Обещание» (Le Promess, 1996), который был отмечен рядом престижных международных наград.

Следующий фильм Дарденнов “Розетта” (Rosetta, 1999) принёс им Золотую пальмовую ветвь – высшую награду Каннского кинофестиваля. Шесть лет спустя Дарденны увезли из Канна ещё одну Пальмовую ветвь, присуждённую им за фильм “Ребёнок” (L’Enfant, 2005). Таким образом они попали в крошечную компанию двукратных обладателей высшей каннской награды, которая на тот момент состояла из пяти режиссёров: Альфа Шеберга, Френсиса Форда Копполы, Билле Аугуста, Эмира Кустурицы, Сёхэй Имамуры. Уже после Дарденнов к этой компании присоединился Михаэль Ханеке.

Картина “Два дня, одна ночь” тоже была показана на Каннском кинофестивале, и некоторые критики предсказывали очередную победу Дарденнов – что сделало бы их единственными трёхкратными обладателями Золотой пальмовой ветви. Но этого не случилось. Пальмовую ветвь увёз домой турецкий режиссёр Нури Бильге Джейлан, получивший её за второсортный фильм “Зимняя спячка”. На мой вкус ”Два дня, одна ночь” не входит в число лучших фильмов братьев Дарденн, но сравнивая его с остальными фильмами очень слабого фестиваля 2014-го года, из всей программы по-существу только “Левиафан” Андрея Звягинцева мог составить конкуренцию картине Дарденнов. В итоге жюри под председательством новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион отправило Пальмовую ветвь в Турцию, Звягинцеву дали премию за сценарий, Дарденны впервые в Канне не получили ничего.

Фильмы братьев Дарденн всегда продуманы и, какими бы “документальными” они не выглядели, всегда рационально сконструированы. “Острый галльский смысл” (Дардены по национальности евреи, но они люди картезианской культуры) диктует Дарденнам задачи, но они умеют вплести эти задачи в чувственные образы, задевающие зрителя.

В лучших фильмах Дарденнов, погрузившись в историю, которую рассказывают авторы, вы не думаете об этой схеме, не замечаете её.

В фильме “Два дня, одна ночь” схема выложена на поверхность. Дарденны как будто хотят сказать: вот такая задача, а вот как она решается.

Сюжет фильма чрезвычайно прост. Героиня фильма Сандра (её превосходно играет Марион Котийяр) после лечения от нервного расстройства возвращается на работу. Однако за время, которое она отсутствовала, владельцы фирмы поняли, что 16 человек прекрасно справлялись с работой, которую раньше делали семнадцать сотрудников. И следовательно, семнадцатый им не нужен. Кто этот семнадцатый – понятно. Но, видимо, чтобы не казаться жестокими капиталистами, владельцы фирмы предложили самим сотрудникам принять решение. Вопрос был поставлен так: оставить Сандру 17-м человеком или, уволив её, 16 остальным выдать годовые бонусы по тысяче евро каждый. Большинство проголосовало за бонусы.

Дело было в пятницу. И подруга Сандры, голосовавшая за неё, упросила владельца фирмы дать людям подумать и провести повторное тайное голосование в понедельник.

Это завязка. Механизм фильма довольно простой: Сандра посещает одного за другим своих сослуживцев и пытается уговорить их голосовать в понедельник за неё. Дарденны уверенной рукой создают эту небольшую галерею портретов.

Всем нужны деньги. И каждый говорит: мне нужно починить дом, мне нужно то, другое, третье. Короче, каждый из них рассчитывал на эту тысячу.

Со своей стороны, Сандра рассчитывала на зарплату. У неё двое детей, и одной зарплаты мужа не хватит, чтобы платить за дом, в котором они живут. Им опять, говорит Сандра, придётся перебраться в субсидированную квартиру. И, главное, лишившись работы, она потеряет уверенность в себе, едва обретённую после нервного срыва и лечения.

Я не стану углубляться в детали, надеясь, что вы посмотрите этот фильм. Это хороший фильм, рассчитанный на включенность и сопереживание зрителя, фильм, дающий возможность зрителю пережить разочарование, надежду и катарсис – некое просветление.

Повторяю, это хороший фильм. Но по сравнению с лучшими фильмами Дарденнов – немного плоский. Всё в нём ясно с самого начала. Не в смысле сюжета, а в смысле расстановки сил – на чьей, так сказать, стороне правда. Чем-то он напоминает советскую “молодёжную прозу” шестидесятых годов. Кто хороший, кто плохой, что хорошо, а что плохо – мы понимали с первой же страницы. Однако, нам было интересно следить за перипетиями сюжета, в которых мы узнавали нашу повседневность, хотя мы с самого начала знали, на чьей стороне в этом фильме или в этом романе будет моральная победа.

***

Фильм превосходно трансформирован. Насколько я понимаю, он и снимался уже не на плёнку, а цифровой камерой. Среди дополнительных материалов вы найдёте сорокаминутный документальный фильм Leon M’s Boat Went Down the Meuse for the First Time, снятый братьями Дарденн в 1979 году.

Blu—Ray диски фирмы КРУПНЫЙ ПЛАН.

Я, признаться, не следил за российскими изданиями на дисках Blu-Ray, а оказывается, их вышло уже довольно много. Один из бруклинских магазинов продаёт их на eBay. Среди них оказались “Зеркало” и “Андрей Рублёв” Тарковского, фильмы Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, “Ну, погоди!”, множество современных популярных картин. Диски без регионального кода, то есть их можно смотреть где угодно: в России, в Америке, в Канаде и в Европе. Цена очень умеренная – $14.95 за диск. Риск небольшой, и я решил купить для пробы “Зеркало” Тарковского. Существующие на DVD издания «Зеркала» оставляют желать лучшего.

Диск пришёл быстро, аккуратно упакованный и, к моему огромному удивлению, оказался очень приличного качества. «Зеркало» вероятно самый сложный для трансформации фильм – он снят оператором Георгием Рербергом на цветовых полутонах, которые нельзя превратить в яркие полноцветные картинки и, одновременно, нельзя «прижать» цвет до состояния тусклой, вялой почти бесцветности. Фирма «Крупный план», выпустившая этот диск, справилась с трудной задачей довольно хорошо. Говоря серьёзно, можно высказать отдельные замечания, но, несомненно, это лучшее из до сих пор существовавших изданий «Зеркала». Следующим я купил «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. У меня был российского производства DVD с этим фильмом, но очень скверного качества.

На диске Blu-Ray изображение и звук оказались значительно лучше старого DVD, просто никакого сравнения. Но, однако, это не такое издание, которое с удовлетворением можно поставить на полку в своей фильмотеке. Изображение оказалось резким, но почему-то очень белёсым, особенно пострадали уличные сцены. Впрочем, тем, кто любит этот фильм и давно его не видел, посмотреть его всё равно будет приятно. То есть качество не лучшее, но всё же приемлемое.

Стоит ли покупать диски Blu-Ray фирмы “Крупный план”? Я, наверное, попробую ещё. Пока результат 50 на 50.

***

Да, хочу ещё добавить, что в меню диска “Зеркало” как и в меню диска “Берегись автомобиля” числятся дополнительные материалы, но они на обоих дисках не работают – просто не включаются.

Книги Михаила Лемхина

Вернуться никуда нельзя

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присуждён диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги $ 30 (стоимость пересылки внутри США включена).

*******

“Фотограф щёлкает, и птичка вылетает”

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издания «Американского фонда Булата Окуджавы» (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

————————————————————————

Желающий приобрести книги отправляйте чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

(Не забудьте указать обратный адрес, а так же хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу).