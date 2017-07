Михаил Лемхин | Обзор DVD 18

Tampopo. A film by Juzo Itami. 1985. The Criterion Collection. Blu-Ray. («Одуванчик». Режиссёр Дзюдзо Итами. На японском языке с английскими субтитрами.)

Дзюдзо Итами нашёл для фильма удивительную интонацию – если вы можете себе такое представить: что-то среднее между мелодрамой с кулинарным сюжетом и пародией.

Тампопо (Одуванчик) – владелица небольшой забегаловки, предлагающей посетителям рамэн, популярное блюдо, своего рода японский “фаст фуд”. Это жирный куриный или рыбный бульон, заправленный лапшой, свининой, зеленью, яйцом и ещё чем вы придумаете. В каждой забегаловке свой рецепт. То, что готовит Тампопо, не очень-то нравится едокам. В её забегаловке пусто. Шофёр-дальнобойщик, остановившись перекусить, заходит к Тампопо, пробует её рамэн и берётся научить её вкусно готовить и заодно полностью переоборудовать её забегаловку.

При этом нам всё время кажется, что между Тампопо и шофером должен завязаться роман, однако никакого романа не случается – убедившись, что рамэн теперь то что надо, шофёр садится в свою машину и уезжает.

Но кроме рамэна в фильме есть ещё много чего: есть и стильный гангстер, весь в белом, которому в кинозал приносят стол с яствами, есть его подружка, которую гангстер намазывает кремом, а потом этот крем с неё слизывает, есть кровь, есть какие-то жизнерадостные бомжи, которых хочется назвать клошарами (словно они вышли из фильма Отара Иоселиани). И всё это переплетено без натуги, весело и остроумно.

***

Не будучи поклонником японской (китайской, корейской) кухни, я ничего не знал ни об этом фильме, ни вообще о рамэне. Но, как объяснили мне те, у кого более широкий взгляд на еду, рамэн такое же популярное в Америке блюдо, как суши или пицца.

***

Фильм превосходно отреставрирован. На диске имеется множество дополнительных материалов.

45 Years. A film by Andrew Haigh. 2015. The Criterion Collection. Blu-Ray. (“45 лет” – режиссёр Андрю Хэйг).

Пожилая пара Кэйт (Шарлотта Рэмплинг) и Джозеф Мерсер (Том Кортни) готовится отметить 45-летие их совместной жизни.

Неожиданно Том получает письмо, сообщающее, что в Альпах найдено тело женщины, упавшей в ледниковую трещину пятьдесят лет назад во время совместного её и Тома похода в горы. За пять лет до встречи с Кэйт Том был влюблён в эту женщину. Кэйт и до получения письма знала историю этой любви. Но сейчас, видя как Тома поглощают нахлынувшие воспоминания, она начинает ревновать мужа.

Фильм получил множество престижных наград. И фестивальные жюри, и критики отметили первоклассную работу Шарлотты Рэмплинг и Тома Кортни. Казалось бы, всё в этом фильме правильно. Но почему-то смотреть его скучно. Понятно, что режиссёр не развлекать нас собрался, а хотел он, чтобы мы всмотрелись в повседневную рутину, из которой состоит эта размеренная жизнь, рутину давно устоявшихся отношений Кэйт и Джозефа. Любят ли они по-прежнему друг друга? Что они друг для друга? Нужны ли они друг другу?

Однако, рассказ о монотонной жизни совсем не обязательно сам должен быть монотонным.

В этом фильме все на месте, только нет магии. Нет того, что мы называем магией кино.

Leonardo. The Man Who Saved Science. A film by Mark Daniels. 2017. PBS. DVD. («Леонардо. Человек, который спас науку». Режиссёр Марк Даниэлс).

Этот телевизионный фильм, оставив живопись на втором плане, сосредотачивает внимание на научных и инженерных занятиях Леонардо да Винчи. Несомненно, Леонардо был одним из титанов эпохи Возрождения, которого нередко изображают автором научных открытий и оригинальных идей, словно выхватывающим эти идеи и открытия из воздуха. На самом же деле Леонардо внимательнейшим образом читал старые книги, анализировал сохранившиеся документы и во многих случаях, не будучи автором самой идеи, он доводил её до практического (или хотя бы наглядного) осуществления.

Его изобретения касались множества самых разных вещей: от пистолетов до камеры обскура (которая помогала ему делать зарисовки с натуры), от телескопа до летательного аппарата, парашюта и автомобиля.

Фильм чрезвычайно информативен. Меня, признаюсь, только раздражала так называемая драматизация – то есть, те или иные исторические эпизоды, разыгранные актёрами.

The Story of Cat. A film by Anwar Momon. 2016. PBS. Blu-Ray. (“История котов” – режиссёр Анвар Мамон).

История котов – от прародителей, дымчатых леопардов, до сих пор обитающих в юго-восточной Ази и прыгающих словно обезьяны с дерева на дерево, до поселившихся в наших домах «мурзиков» и «барсиков». Первая часть рассказывает о появлении кошачьих в Азии и их миграции в Африку, вторая о том, как они попали в Южную, а затем в Северную Америку.

Семейство кошачьих необыкновенно разнообразно – соответственно условиям проживания это может быть и пятнисто-рыжая кошка длиной 30 см. и весом всего в килограмм, и четырёхметровый трёхсоткилограммовый уссурийский тигр.

Довольно интересная и, несомненно, познавательная двухчасовая программа.

