Михаил Лемхин | Обзор DVD 15

Churchill’s Secret. A film by Charles Sturridge. 2015. DVD. PBS. («Секрет Черчилля» – режиссёр Чарльз Старридж).

23 июня 1953 года, через восемь месяцев после того как Уинстон Черчилль был избран премьер-министром во второй раз, у него случился инсульт. В результате инсульта одна сторона его тела была парализована, но утром 24 июня Черчилль провёл запланированное заседание кабинета министров и никто не заметил ничего необычного. В тот же день из резиденции на Даунинг-стрит Черчилля перевезли в его загородный дом в Чартвелл. Ни публика, ни парламент не были информированы о реальном состоянии здоровья премьер-министра. На все вопросы секретарь Черчилля отвечал, что премьер переутомлён и отдыхает в своём поместье. Черчиллю было семьдесят девять лет.

Фильм «Секрет Черчилля» базируется на одноимённой книге Стюарта Харкорта. Это не документальное исследование, а роман, в котором речь идёт не столько о политике, сколько об отношениях в семье – о детях Черчилля, его жене Клементине, о том, что работа Черчилля (можно сказать красивее – государственная деятельность Черчилля) требовала полной отдачи, граничащей с самоотвержением не только от него самого, но и от его семьи. К этому была готова – или с этим смирилась – жена Черчилля Клементин, но детям гораздо труднее было смириться с таким положением вещей. Стюарт Харкор ввёл в свой роман (а Чарльз Старридж в свой фильм) вымышленный персонаж – медицинскую сестру Милли Апплярд. Милли не только помогает Черчиллю в его выздоровлении, но и сама получает от Черчилля заряд, который даёт ей силы принять важное решение.

Valley of the Dolls. A film by Mark Robson. 1967. Blu-Ray. Criterion Collection. («Долина куколок» – режиссёр Марк Робсон).

Актриса и журналистка Жаклин Сюзанн опубликовала роман «Долина кукол» в 1966 году. Успех был феноменальный. Тираж книги превысил 30 миллионов экземпляров.

Критика приняла роман в штыки. Его называли безвкусным, банальным, примитивным. Гор Видал сказал о прозе Жаклин Сюзанн: «Она не пишет, а печатает на машинке».

Роман прослеживает судьбы трёх женщин Нилли О’Хара, Дженифер Норт и Энн Уэллс – карьера, успех, любовь, крушение.

Из этих элементов складывается сюжет – однозначно предсказуемый, слезоточивый и общепонятный. К тому же за спинами героинь романа легко угадывались прототипы: Джуди Гарланд, Кэрол Лэндис и Этель Мерман, актрисы, чья жизнь, успехи и горести, пристрастие к алкоголю и таблеткам были постоянно на виду.

Понятно, что фильм Марка Робсона по книге Жаклин Сюзанн был обречён на успех.

Кинокритики встретили фильм – как и литературные критики романа – кислыми рецензиями. Но публика была в восторге. В восторге была и студия 20th Century Fox: лента, снятая за четыре с половиной миллиона, заработала в прокате пятьдесят миллионов долларов.

***

Фильм превосходно отреставрирован.

На диске вы найдёте множество весьма интересных дополнительных материалов.

The Brood. A film by David Cronenberg. 1979. Blu-Ray. Criterion Collection. («Выводок» – режиссёр Дэвид Кроненберг).

Дедушка и бабушка Дэвида Кроненберга (р. В 1943 г.) приехали в Канаду из Литвы. Отец Дэвида, Милтон, был литератором, мать Эстер – музыкантшей. В университете Дэвид изучал ботанику и энтомологию. Потом заинтересовался кинематографом.

Сегодня Дэвид Кроненберг – главный мастер англоязычного кино по производству фантастических кровавых страшилок. Эти страшилки большей частью рассказывают о невероятных мутациях человеческого тела. О том, как люди превращаются в сексуальных маньяков, или о том, как после использования нового препарата у девушки выросло жало, и она стала питаться человеческой кровью. И так далее.

Картина «Выводок» тоже о мутантах. И тоже кровавая. И страшная.

Если среди читателей найдутся любители такого рода кино – можно сказать им: «В добрый час, вы получите массу удовольствия».

***

Картина прекрасно отреставрирована. На диске вы найдёте множество дополнительных материалов.

The Durrells in Corfu. A film by Stiven Barron and Roger Goldby. First Season. 2016. Blu-Ray. PBS. («Даррелы на острове Корфу». Первый сезон. Режиссёры – Стивен Бэррон и Роджер Голдбэй). Два диска.

Нынешний сериал – третья по счёту экранизация автобиографической трилогии Джеральда Даррелла «Моя семья и другие животные» (1956), «Птицы, звери и родственники» (1969), «Сад богов» (1978).

В 1982 году эту трилогию экранизировал Питер Барбер-Флеминг, сняв для Би-Би-Си телевизионный сериал, в 2005 году Шери Фольксон снял по трилогии Даррелла полнометражный кинофильм.

Джеральд Даррел был натуралистом, основателем Фонда охраны дикой природы (носящим теперь его имя) и автором множества документальных фильмов, рассказывающих о его путешествиях.

За перо Даррелл взялся для заработка. Такой совет дал ему старший брат, знаменитый поэт, прозаик и драматург Лоуренс Даррелл: пиши о том, что тебе хорошо знакомо, «англичане обожают книги про животных».

В результате тиражи очерковых, почти журналистских и научно-популярных книг Джеральда Даррелла значительно превысили тиражи книг старшего брата. Первая часть трилогии о жизни семьи Дарреллов на острове Корфу переиздавалась в Англии 30 раз и 20 раз переиздавалась в США.

Интересно, что в СССР Джеральд Даррелл был безумно популярным автором – из 37 его книг 28 дошли до советских читателей, при этом многие из них были неоднократно переизданы. Книги же его старшего его брата Лоуренса, знаменитого на Западе писателя и даже одного из пяти финалистов на Нобелевскую премию 1962 года*, в советское время на русском языке не появлялись.

Семья Дарреллов вообще оказалось литературно весьма одарённой. Сестра Джеральда и Лоуренса Марго тоже написала в начале 60-х годов книгу воспоминаний о своём детстве. Впрочем, конкурировать с братьями она не стала и её воспоминания пролежали в рукописи до 1995 года. Рукопись, озаглавленную «Что случилось с Марго», нашла на чердаке её внучка. Воспоминания Марго были тут же изданы и получили высокую оценку литературной критики.

Нынешняя экранизация трилогии о Дарреллах сделана весьма профессионально: прекрасные актёры, великолепный оператор, деликатная цветовая гамма – наслаждение для глаза. Сценарист фильма Саймон Най серьёзно поработал, превращая прозу Джеральда Даррелла, написанную от первого лица, в объективизированный рассказ, который при этом не утратил детской непосредственности (Джеральду в это время 10-11 лет).

Первый сезон – шесть эпизодов – был с успехом показан в Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии.

В будущем году будет показан второй сезон «Дарреллов на острове Корфу», также состоящий из шести эпизодов.

———————————————

* Финалистами 1962-го года были: француз Жан Ануй, датчанка Карен Бликсен, англичанин Роберт Гейвс, англичанин Лоуренс Даррелл и американец Джон Стейнбек, которому и досталась премия.

Netanyahu at War. A film by Michael Kirk. 2016. PBS. DVD. («Нетаниягу объявляет войну» – режиссёр Майкл Кирк).

Этот двухчасовой фильм рассказывает о том, как складывались отношения Обамы и Биби Нетаниягу, начиная с первой их встречи и до момента, когда премьер-министр Израиля объявил американскому президенту войну. То есть, когда премьер-министр обратился через голову Обамы напрямую к американскому конгрессу, призывая конгресс не ратифицировать договор с Ираном. Договор, который Барак Обама полагает, одним из основных достижений своего президентства.

Фильм очень интересный и на удивление сбалансированный.

Говоря это, я сразу же должен отметить, что сбалансирован фильм до определённой степени. Но когда ждёшь, что PBS нам сейчас покажет миротворца Обаму, этакого голубка с веточкой в клюве и с медалью Нобелевского лауреата на шее, а с другой стороны ястреба Нетаниягу с окровавленным тельцем палестинского ребёнка в страшных когтях, – когда от телевидения привычно ожидаешь такого, фильм хотя бы пытающийся быть объективным, кажется на удивление сбалансированным.

Режиссёр начинает свой рассказ издалека, рассказывая о том, как формировался характер и мировоззрение Нетаниягу. Отец историк, не получивший постоянной работы в израильском университете из-за своих «реакционных взглядов», служба в армии, гибель старшего брата, легендарного спецназовца, работа пресс-секретарём израильского посольства в Вашингтоне, а затем представителем Израиля в Организации Объединённых Наций.

Для симметрии – или сбалансированности – тут бы рассказать о формировании Барака Хусейна Обамы, который провёл раннее детство (до 10 лет) в мусульманской стране, учился в мусульманской школе и чей отец был мусульманином.

Рассказать не для того, чтобы уличить Обаму в скрытом мусульманстве, а для того, чтобы показать условия, в которых формировалась система ценностей будущего президента.

Но такого рассказа в фильме, разумеется, нет.

Есть, однако, факты. Факты, которые дано прокомментировать советникам Нетаниягу и Обамы, серьёзным американским журналистам – таким как редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Ремник и обозреватель журнала «Атлантик» Джефри Голдберг.

Факт, что первым человеком, которому позвонил президент Обама из своего кабинета в Белом доме, был преемник Арафата Махмуд Аббас. (Кстати, этот самый Аббас в 1982 году защитил в московском институте Востоковедения диссертацию «Секретная связь между нацизмом и сионизмом»).

Факт, что первое телеинтервью, которое дал президент Барак Обама, было арабскому телевизионному каналу.

Факт, что первой зарубежной поездкой президента Обамы стала поездка в Египет, встреча с Хосни Мубараком (которого он довольно скоро сдал «революционной» толпе) и произнесение речи о новой американской политике, учитывающей интересы мусульманского мира наравне с интересами Израиля. И, кстати, заявил, что Израиль должен прекратить строительство поселений.

Факт, что после визита в Египет Обама посетил ещё две мусульманские страны, но, будучи в 45 минутах полёта, демонстративно не остановился в Израиле. Такого не делал ни один американский президент. («Это была ошибка», – признаётся в фильме ближайший советник Обамы Дэвид Аксельрод).

Факт, что ещё один советник Обамы Рам Эммануэль настраивал Обаму против Нетаниягу – об этом говорит в фильме ветеран американской дипломатии Дэннис Росс.

Факт, что после часового телефонного разговора с Обамой Нетаниягу сказал тому же Россу (который ждал окончания этого разговора в соседней комнате): «Президент заявил, что договор с Ираном – единственный путь. Военное вмешательство не рассматривается». «Не может быть», – сказал Росс. «Так он сказал», – ответил Нетаниягу. Росс тут же позвонил госсекретарю Керри: «Возникла проблема». «Я сейчас же позвоню Биби», – ответил Керри. Но Росс остановил его: «Звонок должен быть из Белого дома».

«Такого звонка не последовало», – рассказывает в фильме Деннис Росс.

Кто кому объявил войну Нетаниягу Бараку Обаме или Обама – Биби Нетаниягу?

По-моему, фильм даёт достаточно материала, чтобы зрители могли сделать самостоятельные выводы.

Книги Михаила Лемхина

Вернуться никуда нельзя

Разговоры о кино, фотографии, живописи и театре.

Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

Книге присуждён диплом Гильдии кинокритиков и киноведов России.

Цена книги $ 30 (стоимость пересылки внутри США включена).

*******

«Фотограф щёлкает, и птичка вылетает»

Предисловие Вяч. Вс. Иванова, послесловие Юрия Левинга.

Совместное издания «Американского фонда Булата Окуджавы» (Лос-Анджелес) и и-ва «Читатель» (СПб), 2015.

Книга форматом 8,5 на 8,5 дюйма, 78 страниц.

Цена книги $ 35 (стоимость пересылки внутри США включена).

Желающие приобрести книги отправляйте чеки по адресу:

Mikhail Lemkhin 1811 38 Ave., San Francisco, CA 94122

(Не забудьте указать обратный адрес, а так же хотите ли вы, чтобы автор подписал вам книгу).