Михаил Лемхин | Обзор DVD 35

Putin’s Revenge. A film by Michael Kirk. 2018. PBS. DVD. («Реванш Путина». Режиссёр Михаэл Керк).

Двухчасовой телевизионный фильм «Реванш Путина» сделан довольно схематично. Впрочем, он адресован аудитории, которая не очень-то внимательно следит за происходящим в России и судит об этом по обрывкам информации, подхваченным на интернете.

Почему после дружбы взахлёб, объятий и даже обмена пиджаками Ельцина с Биллом Клинтоном, всё пошло наперекосяк? Почему Путин изменил курс? И как получилось, что Путину удалось вмешаться в американский выборный процесс?

По мнению авторов фильма, Путин искренне верит, что Запад стремится облапошить и поработить Россию, превратив её в сырьевой придаток развитых стран, верит, что Советский Союз сознательно развалили (разумеется, в фильме не забыта коронная фраза Путина о том, что «распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века»). Его картина мира, основана на нехитрой дворовой философии – уважают только тех, кого боятся.

Будучи сотрудником внешней разведки (называлась его должность директор Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене), Путин стал свидетелем падения Берлинской стены. Он видел, как громили здание Штази, и в ужасе, что люди доберутся и до его конторы, пытался связаться с московским начальством, но его телефонные звонки остались без ответа. Это было страшно, и это было унизительно.

Сильный Советский Союз построил стену, а слабый, разваливающийся – позволил её разрушить. Сильный Советский Союз был великой державой, слабую Россию Запад поставил на колени.

Вернуть России былую мощь Советского Союза – похоже, что Путин всерьёз полагает это своей миссией. «Мы народ победитель! Битва за Россию продолжается! Победа будет за нами!» – выкрикивает он на предвыборном митинге.

В 2007 году, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Путин формулирует свою позицию. По существу, это прямое объявление новой холодной войны. В мире, говорит Путин, сложилась «однополярная система»: Соединённые Штаты «перешагнули свои национальные границы и во всех сферах – в экономике, в политике, в гуманитарной сфере – навязывают свои правила».

Америка, по мнению Путина, делает всё, чтобы не допустить возрождения России как силы, с которой надо считаться. Поэтому Америка пытается подорвать власть законного правительства (то есть, его, Путина), устраивает беспорядки, финансирует заговоры, поддерживает и подталкивает всяких «оппозиционеров», «борцов за права человека» и прочих врагов России. Организует «цветные революции». И устраняет – даже физически – тех, кто не желает кланяться Вашингтону.

Волна протестов, после выборов в Думу 2011 года и президентских выборов 2012 года, прокатилась по всей стране. Под лозунгом «Путин, уходи» сто пятьдесят тысяч человек вышли на Болотную площадь в Москве, двадцать пять тысяч в Санкт-Петербурге, тысячи в Новосибирске, Екатеринбурге, Томске, Самаре, Архангельске, Волгограде, Челябинске, Ижевске, Перми, Барнауле, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Тюмени, Калининграде, Владивостоке, Вологде, Уфе и Казани.

Кто их организовал и вывел на демонстрации? Сами люди, в этом Путин убеждён, на такие демонстрации не ходят. Значит, их организовали. Понятно кто организовал – американцы. «Госдеп», утверждает телевидение, платит деньги этим демонстрантам. Или, по более сложной схеме: часть из этих демонстрантов обманута, часть проплачена (новое словечко), ну, а часть – сознательные враги России.

«Госдеп» становится постоянной мишенью российской пропаганды, а Хиллари Клинтон, возглавлявшая Государственный департамент – врагом номер один. Конечно, чиновники и казённые журналисты поминают и Обаму, но чаще всего Госсекретаря.

Авторы фильма подчёркивают, что Путин воспринимает всё это очень лично. Тем более перед глазами был пример большого друга сильного Советского Союза Муаммара Каддафи.

Рассказывают, что Путин смотрел плёнку с расправой над другом Каддафи множество раз. Вот его вытаскивают из какой-то грязной трубы, в которой он прятался, вот толпа набрасывается на диктатора, вот лежит его труп.

И ко всему этому в новостях появляются кадры, с американским Госсекретарём: ей кто-то подаёт телефон, на экране которого эти же кадры. «Вау! Пришли, увидели, он умер!» – комментирует Хиллари новость на манер Юлия Цезаря.

Ещё один пример происков Госдепа – Украина, Майдан. Сколько сотрудников Госдепа было на площади? – вопрошали с телеэкранов профессиональные борцы с американским империализмом.

Януковича Путин спас, но Украину спасти не удалось. Победил Госдеп.

Они поучают нас, толкуют о демократии, а сами провоцируют свержение законно избранного президента, чтобы посадить в президентское кресло своего ставленника. Разве можно с этим смириться?

Таков был, по мнению авторов фильма, ход путинских рассуждений.

***

Советский Союз с давних времён пытался манипулировать общественным мнением Западных стран. На это не жалели денег. Финансировались местные коммунистические партии, финансировались, через подставных лиц, разнообразные «движения в защиту мира». Вербовались агенты влияния. Западных журналистов снабжали квазиинформацией – чаще всего откровенной клеветой – о тех или иных общественных деятелях, которых советские идеологические боссы полагали особенно зловредными. Западным писателям –борцам за мир, выплачивались щедрые гонорары за публикации их произведений в СССР даже ещё до того, как Советский Союз присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве. Функционеры «прогрессивных» организаций отдыхали – естественно, на халяву – на советских курортах.

Вспомните волну демонстраций против размещения в Европе американских крылатых ракет (в ответ на установку Советским Союзом новых ракет СС-20, направленных на европейские города). СССР вложил много труда и денег в организацию этого движения.

Были случаи, когда советские агенты попадались с поличным. Например, один из лидеров датских борцов за мир Арне Петерсон был пойман на том, что от второго секретаря советского посольства в Копенгагене получал деньги и от имени движения за мир помещал платные объявления в датских газетах. Советская пропагандистская машина всегда работала бок о бок с разведкой и в Голландии, и во Франции, Англии, Западной Германии. Джон Винокур 6 апреля 1982 года сообщал в «Нью-Йорк таймс», что «изнутри антивоенного движения в Западной Германии получено подтверждение того, что западногерманская компартия по указке из Советского Союза» пытается организовать движение против американских ракет.

(Об организации шумной кампании против размещения крылатых ракет в Европе см. книгу Владимира Буковского «Пацифисты против мира», La Presse Libre, Париж, 1982).

К чему я это говорю? Советский Союз, а потом Россия вмешивались во внутренние дела Америки и западноевропейских стран (восточно-европейские Советский Союз просто контролировал) всегда и ровно в такой степени, в какой это было возможно. То есть, до предела.

Так что нет ничего нового в попытках России манипулировать американским предвыборным процессом. Просто теперь, с появлением Интернета, возможности сильно увеличились.

Вторая часть фильма «Реванш Путина» отдана рассказу об этих манипуляциях. Но если первая часть толковала события довольно объективно, вторая, претендуя на нейтральность, почти на каждом шагу оскальзывается и сползает в антитрампизм.

Хотя, по существу, со многим здесь можно согласиться. Несомненно, что взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии, а затем личного адреса Джона Подесты, руководившего предвыборной кампанией Хиллари Клинтон, сослужил Трампу хорошую службу. Несомненно, что Хиллари была фигурой совершенно однозначно неприятной Путину. Разумеется, Дональд Трампа должен был казаться более приемлемым человеком: никакого политического опыта, неудержимая склонность к саморекламе, нескрываемая потребность в самой грубой лести и при этом вздорный характер. Иначе сказать, Трамп выглядел идеальным объектом для манипулирования. Поэтому не удивительно, что электронная атака Кремля, начатая, вероятно, с целью внести неразбериху и вообще подорвать доверие к американскому избирательному процессу, в конце концов, сосредоточилась на дискредитации Хиллари Клинтон.

Допустимо ли такое вмешательство? Естественно – нет. И конечно, на это должно быть указано Путину. Прекратит ли он вмешиваться в американские внутренние дела? Смешно даже этого ожидать.

Уж не знаю, какие замечательные были у Путина хакеры, но Джон Подеста попался как старая бабушка: хакеры прислали ему имейл – вам нужно сменить пароль, и он послушно сменил. Что же касается Национального комитета Демократической партии, тут вообще ситуация фантастическая (об этом рассказывается в фильме): в конце 2015 года сотрудник ФБР позвонил в комитет Демократический партии и сообщил, что на их сервере орудуют хакеры. Как отреагировали на это демократы? Никак. Решено было, что этот звонок – просто розыгрыш. Демократы не отреагировали, но и ФБР не било тревогу. Так прошло девять месяцев – за это время хакеры могли изучить все документы до последней запятой.

Телефонное предупреждение (и ещё одно, последовавшее за ним) не вызвало никакой реакции. Так может быть стоило ФБРовцам зайти в штаб-квартиру Демократического комитета и побеседовать с ними? Как говорит в фильме один из журналистов, писавших об этом – ходьбы между двумя зданиями 12 минут вместе с остановкой по пути в «Старбаксе».

То что нужно расследовать, как и почему это произошло – несомненно. То, что нужно серьёзнее относиться к защите своего электронного адреса и сервера, на котором хранится переписка – очевидно.

Если бы авторы фильма ограничились подобными выводами, я бы назвал его полезным и информативным. Но вот один из журналистов произносит волшебное слово collusion, и мы с удивлением обнаруживаем, что вполне нормальные люди, разумно рассуждавшие в первой части фильма о путинском режиме, вдруг словно утратив ориентиры, превращаются в партийных агитаторов.

Интересно было бы сосчитать сколько раз за сутки CNN-овские ведущие и CNN-овские гости произносят это сакраментальное слово «collusion». В фильме «Реванш Путина» один из постоянных CNN-овских гостей вопрошает: «Почему Трамп собрал свою команду из людей, связанных с Россией?» И называет три имени: Майкл Флин, Картер Пейдж и Пол Манафорт, мол, это основные сотрудники Трампа.

Я не поклонник Трампа и не голосовал за него (как не голосовал я и за Хиллари Клинтон), но ведь ясно даже и ежу, как не имевший никакого политического опыта Трамп набрал свою крошечную команду. Пол Манафорт – знаменитый лоббист, как говорят в России, политтехнолог, принимавший участие в избирательных кампаниях сенаторов и президентов. На посту руководителя избирательной кампании Тампа он в марте 2016 года заменил Кори Левандовского, дилетанта, никогда не принимавшего участия в президентских кампаниях.

В этом выборе нет ничего удивительного – Трамп решил обратиться к профессионалу. Однако в августе Манафорт был уволен. Обвинения, которые ему предъявлены, никакого отношения не имеют к Трампу – речь идёт о жульнических махинанциях (в частности, в компании с Виктором Януковичем) и неуплате налогов.

Нет ничего удивительного и в выборе Майкла Флина – генерал-лейтенанта в отставке, бывшего Директора разведывательного управления министерства обороны США, резко критиковавшего Обаму. И опять же – профессионал. Что у него произошло с Турцией и с его поездкой в Россию – не очень понятно. Но к Трампу и его якобы сговоре с Россией, это не имеет никакого отношения. Речь снова идёт о деньгах и о неуплате налогов. Что же касается Картера Пэйджа, «консультанта» по российским делам – посмотрите любое телевизионное интервью с ним (он дал их множество), это же типичный Хлестаков. В Америке он рассказывал, какие у него серьёзные связи с руководством России, в России – какие важные связи у него в Америке. Болтун, остановить которого не в состоянии даже бывалые телевизионщики, он выглядит откровенным шутом.

Примерно такого же пошиба и остальные аргументы тех, кто кричит о «сговоре». Ночь с проститутками в московской гостинице. Координация с «Викиликс» (WikiLeaks) и Джулианом Ассанжем, тем самым Ассанжем, которым вся левая пресса ещё пару лет назад восхищалась*.

К этому стоит прибавить, что время от времени Трамп сам подливает масла в огонь странными своими комплиментами Путину и рассказами о том, как он в допрезидентской жизни встречался с этим самым Путиным, а через некоторое время уверяя, что никогда Путина кроме как по телевизору не видел. Но с этим он, кажется, не в состоянии себе помочь – он не может переделать себя. Как не мог себя переделать барон Мюнхгаузен.

Возвращаясь к фильму «Реванш Путина» – если он попадётся вам под руку его, наверное, стоит посмотреть. Но относиться к нему нужно критически.

* Уже я не говорю про лицемерие этих борцов за чистоту американских выборов, которые не обращали никакого внимания на то, что Барак Обама откровенно вмешался в израильские выборы 2015 года. Обама снарядил тогда целую команду во главе с одним из руководителей его предвыборного штаба Джереми Бердом, Госдепартамент снабдил эту команду деньгами американских налогоплательщиков и отправил её в Израиль. На эти деньги в Израиле была создана организация V15 (то есть Victory 2015), задача которой была помешать избранию ненавистного Обаме Биби Натаниягу. «Только не Биби» – таков был лозунг V15.