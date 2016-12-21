Место силы

О новой книге Полины Жеребцовой

“..Срезать грибочки получалось легко и быстро. Вот моя корзинка уже почти полна… Счастье переполняет меня! Но откуда-то из океана, в котором бушуют волны, раздался голос:

– Что же ты делаешь, злобное существо?

Оглянувшись в поисках злобного существа, я поняла, что нахожусь не на лесной полянке; в глазах мелькало что-то светло-коричневое, мягкое. А голос свыше продолжал заходиться в истерике:

– Вы только посмотрите, что творит! Суп на кухне нельзя сварить! Где же это видано! Где это слыхано! “

Пару лет назад читатели познакомились с книгой Полины Жеребцовой о Второй чеченской, затем прочитали «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994-2004 гг.» (http://kontinentusa.com/polina-zerebtsova/) – истории войны глазами взрослеющей девочки; следом был сборник рассказов “Тонкая серебристая нить» – вновь тяжелые военные дни. «Ослиная порода» тоже документальная проза, но уже совсем другая, о мире, о детстве на Кавказе. Каждая история искренняя, легкая и по-ребячьи наивная. Все так, что страницы становятся частью и твоего приключения в этот особенный мир игр и фантазий, иногда новых откровений довоенной Чечни. Книга о детях, однако для взрослых – чтобы вспомнить детство и самое сокровенное.

– Полина, вы начинаете с того, как ваша мама распределяла детей на три «породы»: ангельская, «от чертей остатки» и ослиная – упрямая, с характером, такой она назвала вас. С чего все началось, откуда произошло такое деление? И может быть, вы уже придумали свою систему?

– «Ослиная порода» – четвертая книга в Кавказском цикле. Это автобиографическая повесть о довоенном детстве. Книга посвящается моей маме Елене и ее знаменитой теории. Такая теория возникла у мамы с большим опытом. Она в свое время работала и воспитателем в детском саду, и учителем в школе.

Мама была моим первым читателем. Она, пересказывая соседям рассказы, смеялась и удивлялась, как это я все помню, словно все события случились только вчера.

Если бы я почувствовала, что в тексте есть малейшее отклонение от истины, то не отдала бы книгу в издательство. Автор должен быть предельно честен.

Было время, когда я заочно училась в Северо-Кавказском университете на психолога и работала няней. Некоторым моим воспитанникам едва исполнилось месяц от роду, другие – ходили в школу. Одновременно я нянчила в семьях по три-четыре ребенка. Иногда их было пять!

В выходные дополнительно занималась как психолог с детьми-аутистами.

Писала статьи для газет и журналов. Выплачивала кредиты, чтобы мама не жила на улице, а имела крышу над головой. Война отняла у нас здоровье, родных, жилье, имущество. Государство бросило беженцев на произвол судьбы.

Я окончила университет в 2010 году, стала дипломированным специалистом и устроилась официально в московскую школу. Преподавала историю и литературу.

Сейчас мои дети – это мои книги.

– Прочитывая рассказ за рассказом, ощущается, будто все происходит сейчас, а после задаешься вопросами, так ли все было. “Лучистая опушка… там летали мотыльки и росли полевые цветочки”, “…Ксюша, пушистая, черно-белая кошка, убаюкивала меня еще в колыбели…”. Это мифы или воспоминания настолько живые?

– «Ослиная порода» – это воспоминания о жизни в Чечено-Ингушетии. Свидетельство о мирном времени. Книга, несмотря на художественное оформление, основана на документальных фактах. Там есть и мистические моменты.

У нас действительно была черно-белая кошка Ксюша, которая меня убаюкивала, когда мама на целый день убегала на работу.

Потом я подросла и к нам в Грозный из Ростова-на-Дону переехала моя прабабушка Юля-Малика.

Прабабушка в 93 года помнила наизусть целые поэмы и с удовольствием читала их грозненской детворе. У прабабушки была феноменальная память. Она помнила литературу, которую учила во времена царствования Николая II.

Юля-Малика в юности посещала женскую гимназию в г. Ставрополе.

Повесть «Ослиная порода» была воссоздана мной по памяти. А помню я все очень отчетливо. Мне хотелось заполнить исторический пробел до дневников о Первой чеченской войне. Чтобы читатели и журналисты, частенько задающие вопрос: «Как же вам удалось выжить на войне?», наконец отыскали для себя ответ.

Мое воспитание, как и воспитание других детей на Кавказе, было очень суровым. Наши дети беспрекословно выполняют обязанности по дому, воспитывают младших братьев и сестер, заботятся о стариках, трудятся на рынках и огородах.

– В сборнике только личное, много о маме, а на что опирались перед каждой главой для решения, что будет сказано, а что будет только вашим воспоминанием?

– Мне важно, чтобы люди в самых трудных ситуациях умели взять себя в руки. Юмор продлевает жизнь. Уж я-то об этом знаю.

Поэтому текст написан не от лица жертвы, которую в детстве таскали за уши и ставили в угол за провинности, а от лица взрослого человека, вспоминающего родной край. Нужно из всего выносить полезный опыт.

Суровое детство помогло мне выжить в дальнейшем, приучило непоколебимо двигаться к цели, быть оптимистом, ценить удачную шутку, не сдаваться и не отчаиваться как бы тяжело ни пришлось.

Я опиралась в написании повести на яркие моменты прожитых довоенных лет, вылавливала воспоминания, словно пестрых магических рыбок, а затем облачала мысли в слова.

– Дружба в “Ослиной породе” особенная, настоящая, с ловлей привидений, с разговорами о непонятных взрослых, иногда про вредных ребят, строящих рожицы, пока мама раздала самых красивых кукол. А во взрослом мире остались те, с кем проходили дворовые испытания?

– Это удивительно, но меня нашла одна из героинь моей книги – ингушка Хава с нашего двора. Сейчас это молодая женщина, многодетная мама. Ее отзыв после прочтения «Ослиной породы»:

«Для начала хотела поблагодарить Полину за очередное перенесение меня в наше с ней прошлое и детство. «Ослиная порода» – машина времени, которая вернула меня в моё единственное счастливое время, когда я была по-настоящему счастлива в «погоне за привидениями» в нашей котельной, поеданием соседского крыжовника в садах, рытьем тоннеля на другой конец света, не боясь упасть в небо, Земля же круглая, как сказал мой папа Султан!

Читала на одном дыхании… Конечно, тяжело осознавать, что это уже далеко в прошлом, но с другой стороны, благодаря тебе, Поля, я всегда буду вспоминать это счастливое время – время без войны! Спасибо тебе огромное за твои книги, за правду, Полина! Очень благодарна тебе за папу, благодаря твоим дневникам, я могу представить, тот злосчастный период, когда мы были с ним разлучены… Отдельный поклон и благодарность!

Очень понравилось оформление обложки романа, фото Полины изумительное!

Так что всем рекомендую к прочтению очередной документальный шедевр Полины!! И давайте, друзья, «беречь клёны»!

– Так много историй оказалось про барахтанья в лужах, про испорченные галоши, постриженный ковер, но все равно это суровом воспитании в местных традициях?

– Когда маленького ребенка приучают с ранних лет работать по дому, помогать старшим, нередко с ним случаются юмористические истории, которых в книге предостаточно. «Ослиная порода» – это трагикомедия, в которой грустные и веселые истории чередуются между собой.

Мне бы очень хотелось, чтобы по книге поставили пьесу в ТЮЗЕ. Она идеально подходит для юного зрителя и будет интересна старшему поколению.

– Свою родину в повести вы красиво называете «местом силы». А что еще является для вас таким источником?

– Я любила наши синие горы, до сих пор вижу во сне как прячусь от мамы, чтобы полюбоваться ими, убежав за угол кирпичной четырехэтажки.

Со временем, взрослея, я поняла, что место силы сокрыто в тебе самом. Это опыт, который получает душа. Все зависит от поступков человека. Если человек добр и отзывчив, в его душе есть свет, и тьма не смеет подступиться к нему.

Интервью брала Наргиз Абдуллаева

Книга в магазине Лабиринт. http://www.labirint.ru/books/556239/