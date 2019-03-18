Медики из США рассказали об основных симптомах подагры

Врачи из американского штата Миннесота рассказали о том, какими являются первые симптомы подагры. Основной причиной возникновения данной болезни является острая и внезапная боль.

По словам специалистов, чаще всего возникновение и развитие подагры начинается с поражения большого пальца ноги. На втором месте среди наиболее подверженных органов являются колени, локти и запястья, а также пальцы на руках. Распознать проблемы можно благодаря тому, что пораженный сустав воспаляется и краснеет. Когда болезнь начинает развиваться, боль начинает доставлять значительный дискомфорт.

Одной из главных причин возникновения подагры является неправильное питание. Большое употребление мяса, морепродуктов и алкоголя может способствовать развитию болезни. Подагра может активно развиваться и на фоне некоторых тяжелых болезней, таких как диабет, проблемы с сердцем и почками.

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