Мешкозашивочные машины: разновидности и критерии выбора

Полиэтиленовые, льняные, бумажные, джутовые, полипропиленовые мешки получили широкое распространение в различных производственных отраслях. Они используются для упаковки большого перечня продукции, начиная от муки, заканчивая строительными материалами. Для удобства работы с такой тарой требуется специальное оборудование. Сюда входит зашивочная машинка для мешков, заказать онлайн которую можно в магазине Vialplus.com.ua. Такая техника предназначена для надежного скрепления упаковки.

Разновидности современных мешкозашивочных установок

Оборудование предлагается в разных вариантах исполнения. Модификации отличаются производительностью, конструктивными характеристиками, принципом функционирования и прочими аспектами. Так, для относительно небольших производственных цехов требуются классические ручные аппараты. Их особенностями являются компактные габариты, простота обслуживания, низкая стоимость.

Если предприятие выпускает большой объем продукции, рекомендуется применение оборудования с дополнительной комплектацией. Как правило, в конструкцию подобных машин входят фрикционные двигатели, специальные сбалансированные подвесы, масленки. Они используются для оснащения производственных линий. Их эксплуатация имеет множество преимуществ – это:

высокая мощность;

большая скорость обработки единицы тары;

возможность сшивания материалов любой толщины;

наличие автоматических опций, в том числе обрезание нитей, смазывание подвижных узлов и т. д.

Критерии выбора мешкозашивочной машины

При покупке оборудования данного типа нужно обращать внимание на несколько критериев. К числу таковых относятся:

габариты установки;

совместимость с имеющимися производственными линиями;

производительность за единицу времени;

тип иглы, определяющий максимально допустимую толщину обрабатываемых материалов и прочность стежков.

Чтобы не ошибиться с выбором установки, необходимо перед покупкой получить профессиональную консультацию. Для тех, кто планирует заказать онлайн оборудование на сайте компании «Виал Плюс», такую поддержку оказывают опытные менеджеры. Они помогают подобрать машины для зашивки мешков с учетом особенностей производства, объемов выпускаемой продукции и прочих моментов. Оказывается поддержка в телефонном режиме. Это обеспечивает высокую скорость решения поставленных задач.