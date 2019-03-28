Машинки на радиоуправлении для всестороннего развития детей

Для ребенка машинка на радиоуправлении не только развлечение или интересная игра, но и средство обучения и развития малыша. Подарив ему машинки в три года, он со временем начинает интересоваться техническими возможностями игрушки, как она устроена, что в ней работает и т.д. Потом это становится настоящим хобби, его интересуют уже другие, более скоростные модели, и в конце-концов такое увлечение может повлиять на выбор профессии. Большой ассортимент машинок представлен в интернет-магазине Planeta Hobby по адресу https://modelistam.com.ua/radioupravlyaemye-modeli/mashiny-c-74/, где можно подобрать своему ребенку самый оптимальный вариант. Здесь есть модели, как для детей, так и для взрослых, поэтому такой выбор не оставит никого равнодушным.

Как выбрать самую подходящую машинку на пульте управления

Выбирать из представленного разнообразия достаточно легко:

по двигателю;

по особенностям;

по размеру.

Несмотря на то, что машинки имеют радиоуправление, на них установлены различные виды двигателей, что расширяет круг интересов пользователя:

бесколлекторные;

электрические;

ДВС.

Изучить работу каждого силового агрегата ребенок может, управляя моделью той или иной марки. А эти познания пригодятся во взрослой жизни, и никогда не будут лишними. Как и знания правил дорожного движения, которые попутно изучаются в игровой форме.

Если выбирать машинку по особенностям, то гоночные, мощные или быстрые, обязательно удовлетворят спрос даже самого опытного и требовательного пользователя, а не то, что ребенка. Зайдя в соответствующий раздел каталога, можно не только визуально рассмотреть копию автобренда, но и ознакомиться с их техническими характеристиками и эксплуатационными параметрами модели.

Если в качестве основного критерия выбора брать размеры, то детям всегда нравятся большие варианты машинок. Точные копии в масштабах от 1:24 до 1:5, позволяют подобрать именно такой размер, который будет интересен не только 3-х летнему малышу, но и его родителям. Управлять малыми транспортными средствами можно как в квартире, так и на улице. Машинки на радиоуправлении могут ездить как по дорожному покрытию, так и по грязи, что удобно при проведении соревнований.

Если вы хотите купить прочную и быструю модель радиоуправляемой машинки, то в интернет-магазине Planeta Hobby, вы выберите самый оптимальный вариант.