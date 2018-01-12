Марина Семченко-Шафран | У смиренья — белый цвет…

На мягкой черной бархатной подложке

лежат они, чуть потускнев от времени,

из мельхиора простенькие ложки

для чая. Прикасаюсь неуверенно

к узорной ручке, к пятнышку у донца

(металл был нежен, не любил горячее)…

На праздник мама доставала их, и солнце

скакало, оттолкнувшись легким мячиком,

от их поверхности веселой к стенкам

старинной чашки, кипятком дымящейся.

– Без молока, мам, без противной пенки, –

прошу привычно споря детски. Я еще

не знаю жизнь, капризно горблю спину,

и будущее – чуть двора подальше…

Сегодня привезла те ложки сыну.

от мамы. Пахнут давним детством – нашим…

КАК ГОРЬКО ГОРЕВАЛ НОЯБРЬ

Как горько горевал ноябрь!

Хватался струями за окна –

просился в дом. Наверно, мог нам

проплакать жизнь свою. Но я

под всхлип дождя, под ветра стон

завариваю чай с жасмином,

и непогода – мимо, мимо…

И с теплотою в унисон

нежнею, радуясь сама

и защищенности, и свету,

в который комната одета…

А утром началась зима…

ПЕРЕВОДЫ С ВОРОБЬИНОГО

Куда мне, воробью, податься?

Тот куст, что мне давал приют

и двум десяткам серых братцев

моих, – раздет… И на краю

зимы, уже всерьез грозящей,

он тянет ветви к небесам….

А у дороги снова ящик

с песком. Я, помню, летом сам

в песке нырял, купался – ух ты!….

Сейчас в прогнозе – гололед…

Замаскируюсь в лист пожухлый –

так дольше кошка не найдет…

Смешное слово – шугоход!

Река несахарного нрава

свой рафинадный первый лед

несет неспешно. И управу

на воды, теплые пока,

уже находит, к сожаленью.

И слишком холоден закат,

подернутый морозной ленью.

Ноябрь ударился в бега –

сорока вслед ругнулась бойко …

Плывет несладкая шуга –

а нового тепла ждать столько!..

*****

Вот снег пошёл… Бездомный пёс

неспешно пролагает тропы.

И парк стоит – таким растрёпой:

листва не пала, не донёс

с дубов земле простых даров

прощальных. Будто извиняясь,

накинул снег…. Такая малость,

такая радость – тот покров…

И белый вечер свёл на нет

усилия дурной погоды.

Да, это просто вечер года.

И у смиренья – белый цвет…

*****

Мне так нравилось представлять, как мы старимся.

Как чаевничаем вечерами на теплой кухоньке.

И парок от чайника мягко так тянется,

и часы на стене – тик-так! – гулко ухают.

И наш кот, кажется, четвертый уже по счету,

тоже старится, дремлет себе калачиком.

Он давно уже разлюбил всякую охоту

и не тащит мышей, не пугает нам наших мальчиков.

И они давно уже у нас сильные и взрослые.

И у них игрушки теперь другие – мущинские.

Это мы с тобой стали меньше. А они – вон какие рослые.

Это нам потолки высоки. А им – какие-то низкие.

Мне так нравились наши возможные шуточки

над твоей (иль моей) вставной челюстью…

– Дорогая, ты где? – Да я вот она, туточки….

И шаги мои тихим шорохом к тебе стелются…

…Света нет в прихожей моей опять – снова лампочку

погасила с утра. Зачем? Пусть старается…

А на полке у входа лежит, недвижима, твоя шапочка.

Это мы с ней вместе, одни, без тебя состаримся…

*****

«….я хочу быть с тобой

и я буду с тобой

в комнате с белым потолком

с правом на надежду

в комнате с видом на огни

с верою в любовь…»

*****

А возле дома отчего –

не куст сирени: дерево!

И не осталось ничего

того, что в детстве делано:

ни игр отцовским ножичком

(манящих, но запретных!) там,

ни припадающих ничком

к запрятанным «секретикам»

моих подружек – девочек

(своих уже растят давно)….

Грустить-то, в общем, не о чем:

сложилось-вычтено-равно….

Всё состоялось вроде бы,

и продолженье следует….

Но запах малой родины –

как совестью – по следу ведь…

Марина Семченко-Шафран

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